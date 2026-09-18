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Drogy, strach v ulicích a bezdomovectví? Jablonečtí lídři nabízejí řešení

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  11:36
Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Obyvatele Jablonce nad Nisou trápí zejména bezpečnost v ulicích, drogově závislí, lidé bez domova či obchod s chudobou. Kvalitnímu životu brání také nedostatek bytů či parkovacích míst. O hlasy voličů v Jablonci nad Nisou bude 9. a 10. října 2026 bojovat osm politických stran a uskupení.

O hlasy voličů v Jablonci nad Nisou bude 9. a 10. října 2026 bojovat osm politických stran a uskupení. Redakce iDNES.cz položila jejich lídrům a lídryním tyto otázky:

1. Co je hlavním tématem vašeho volebního programu? Co chcete v Jablonci nad Nisou změnit v následujícím volebním období?

2. Jablonečané se nechávají slyšet, že se necítí ve městě bezpečně. V čem vidíte největší problém a jaké kroky učiníte pro posílení bezpečnosti obyvatel?

Radek Bažant, Správná cesta pro Jablonec

1. Jako sdružení Správná cesta pro Jablonec chceme dát mladým důvod ve městě zůstat a dalším sem přijít. Nezapomínáme na nikoho – podpoříme mladé rodiny i seniory. Odmítáme, aby radnice brala lidi jako kasičku, stopneme zdražování poplatků a pohlídáme peníze. Zajistíme bezpečí a pořádek v centru i okrajových částech. Místo řečí chceme dělat – o problémech už nechceme jen mluvit, chceme je konečně řešit.

2. Správná cesta pro Jablonec má jasný plán: Městská policie – konec pouhého projíždění v autech, nasadíme pěší hlídky, v pátek a sobotu v centru je ještě posílíme. Na temná místa a trasy k přehradě dáme světla reagující na pohyb a prořežeme zeleň. Přidáme chytré kamery se zvukovou detekcí křiku i rozbíjení skla a na pěší trasy SOS hlásky pro přímé přivolání pomoci. Místo řečí chceme dělat – bezpečí vrátíme do ulic centra i do okrajových částí města.

Komunální volby v Libereckém kraji

kandidáti v okresních městech

Jana Hamplová, Starostové pro Liberecký kraj

1. Bezpečnost je hlavní prioritou. Dokončíme rozpracované projekty a navážeme dalšími konkrétními kroky: novými městskými byty, investicemi do škol, proměnou dolního centra a veřejného prostoru i zlepšováním dopravy a služeb. Podpoříme sport, kulturu a komunitní život, dostupnou zdravotní péči i kvalitní sociální služby. Naším cílem je bezpečný, živý a moderní Jablonec pro všechny generace, který dobře funguje a kde se dobře žije.

2. Posílíme přítomnost strážníků v ulicích, zejména v problémových lokalitách. Rozšíříme kamerový systém včetně kamer v tramvajích, služební kynologii, asistenty prevence kriminality i preventivní programy. Podle potřeby otevřeme další pracoviště městské policie. Využijeme nástroje města k předcházení vzniku problémových lokalit a důslednému postupu proti obchodu s chudobou. Současně podpoříme čisté a živé veřejné prostředí s přirozeným dohledem.

Do boje se zločinem nasadí policie v Jablonci drony, skútry i mobilní kameru

Jakub Chuchlík, Piráti a nezávislí

1. Navazujeme na svou práci za poslední čtyři roky a chceme dotáhnout rozpracované záměry. Máme čtyři priority: 1. Životní prostředí – dolní centrum po přesunu autobusáku či revitalizace Tyršových sadů. 2. Bydlení – přestavba bývalé dětské nemocnice i ubytovny Neptun. 3. Doprava – nový terminál i bezpečný pohyb pěšky či na kole. 4. Bezpečnost – podpora městské policie a sociální práce v terénu i koncepční urbanismus a přehledná veřejná prostranství.

2. Podíleli jsme se na navýšení počtu strážníků i podpoře sociální práce v terénu. Bezpečnost a sociální situace bohužel nemají rychlá řešení. Vykoupili a uzavřeli jsme ubytovnu Neptun a připravujeme její přestavbu na městské byty. Klíčová je systematická bytová politika: doplnění kvalitního bydlení, využití prázdných ploch a přehledná veřejná prostranství s komunitním charakterem. Pilířem je dostavba dolního centra, jejíž přípravu jsme zahájili.

Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

Milan Kroupa, ANO

1. Nechci Jablonečanům vysvětlovat, proč mají platit vyšší daň z nemovitosti, zatímco mzdové náklady magistrátu od roku 2018 vzrostly o 112 milionů korun. Místní koeficient snížíme o 0,5 bodu pro vlastníky bytů a domů i podnikatele. Stejně přímo budeme řešit bezpečnost a parkování. Když dnes přijedete večer domů, na jabloneckých sídlištích nezaparkujete. Společně s osadními výbory vytipujeme místa pro parkovací domy.

2. Pocit bezpečí je už v Jablonci nejhorší, jaký pamatuji. Represe není sprosté slovo, pokud jde o ty, kteří ohrožují lidi a znečišťují své okolí. Stejně důležité je ale podat ruku člověku, který se dostal na dno a chce se zvednout. Zvýšíme počet strážníků i jejich přítomnost v ulicích a na kritických místech. Zřídíme městský romský výbor, aby se problémy řešily přímo se zástupci komunity. Bezdomovectví a drogy ale vyžadují vlastní cílená řešení.

Primátor Jablonce demonstrativně vypnul městské kamery, koalice je v krizi

Petr Mikula, SPOLU se Sportovci

1. Jablonec nesmí být městem, kde se zdražuje život a miliony mizí ve studiích do šuplíku! Zlevníme městská sportoviště, přiškrtíme daň z nemovitostí a zavedeme městskou kartu se zvýhodněním sportu a kultury. Postavíme parkovací domy na sídlištích, nové byty pro mladé rodiny i domovy pro seniory. Začneme zase koordinovat dopravu a investice a mluvit s podnikateli. Příjemný život v centru nejen na dávkách. Víme, kde ušetřit a jak Jablonec oživit.

2. Pořádek se musí vymáhat! Posílíme hlídky, kamery a osvětlení rizikových míst. Detox pro naše ulice: proti drogám, vandalismu a agresivitě zasáhneme důsledně. Bezpečí ale nevytvoří jen strážníci. Vrátíme do centra život – předzahrádky, obsluhu a více slušných lidí. Kde se lidé potkávají a navzájem na sebe vidí, problémové chování ztrácí prostor. Pro lidi bez domova zřídíme noclehárnu mimo centrum, dodržování pravidel budeme striktně vyžadovat.

Kopy do obličeje, dupání po hlavě, házení na beton. Muži v parku brutálně zbili ženu

Lenka Opočenská, Společně pro Jablonec

1. Vracet Jablonci život. Chceme živější centrum, dostupnější bydlení, bezpečné ulice a město, kde se lidé potkávají a mají důvod v něm zůstávat. Budeme dál investovat do zeleně, vody, rekreace a komunit a předcházet obchodu s chudobou. Podporovat setkávání a komunitní akce a ze škol tvořit centra komunit. A hlavně chceme město řídit dlouhodobě a na základě dat a přivádět do Jablonce peníze zvenčí, aby se mohl rozvíjet bez zbytečného zadlužování.

2. V nedostatečné prevenci, aby se lidé do bezdomovectví a závislostí nedostávali. Mapujeme rizikové objekty a obchod s chudobou. Chceme posílit terénní práci se závislými a menšinovými komunitami i podpořit práci městské policie – až 70 strážníků, lepší podmínky hlídkám a podpora náboru Policie ČR městskými byty. Nové bydlení, bezpečná a hezká prostranství, zeleň, komunitní a kulturní akce vrátí do města podnikání, lidi a život – a tím i dohled.

Jablonec nechce plýtvat vodou při zalévání zeleně, pořídil si vlhkoměr

Michal Švarc, SPD

1. Hlavním tématem našeho volebního programu je bezpečný, fungující a upravený Jablonec, ve kterém se bude dobře žít dětem, rodinám i seniorům. Mou hlavní prioritou bude bezpečnost, a především skutečný pocit bezpečí obyvatel. Zaměřit se chci také na čistotu a pořádek ve veřejném prostoru, systémové řešení bezdomovectví a dalších negativních jevů a na dlouhodobě neřešený nedostatek parkovacích míst.

2. Největší problém vidím v dlouhodobém soustředění negativních jevů do některých částí města. Jde zejména o veřejné užívání alkoholu a drog, agresivní nebo obtěžující chování, bezdomovectví, zanedbaný veřejný prostor a nedostatečnou přítomnost státu v ulicích. Bezpečnější město nevznikne jedním opatřením. Potřebujeme propojit práci policie, sociálních služeb, škol, majitelů nemovitostí i samotného města a pravidelně vyhodnocovat přijatá opatření.

Opilec se zamkl na toaletách s litrovou lahví rumu, nadýchal skoro 5,9 promile

Miloš Vele, ODS

1. Následující čtyři roky má Jablonec šanci se investičně probudit a po letech příprav začít stavět. V uplynulém období jsme intenzivně připravovali velké projekty a investovali významné peníze do přípravy rozvojových dokumentů, rozvodů inženýrských sítí a technologií. Stabilizovali jsme rozpočet a připravili zdroje financování největších staveb v novodobé historii, jako je například terminál, který jsme už zahájili. Máme na co navazovat.

2. Bezpečí je jedna ze základních služeb města a dlouhodobá priorita ODS. Letos se nám podařilo prosadit odkup ubytovny Neptun, a tím významně zklidnit bezpečnostní situaci v Jablonci. Jsem přesvědčený, že je potřeba udržet stabilní financování městské policie tak, abychom zajistili přítomnost strážníků v problémových lokalitách a rychlou reakci. Chceme více pěších obchůzek, větší přítomnost strážníků v ulicích. Důraz budeme klást i na prevenci.

Levnou energii získáme z panelů na školách, míní nový primátor Jablonce
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