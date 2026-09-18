O hlasy voličů v Jablonci nad Nisou bude 9. a 10. října 2026 bojovat osm politických stran a uskupení. Redakce iDNES.cz položila jejich lídrům a lídryním tyto otázky:
1. Co je hlavním tématem vašeho volebního programu? Co chcete v Jablonci nad Nisou změnit v následujícím volebním období?
2. Jablonečané se nechávají slyšet, že se necítí ve městě bezpečně. V čem vidíte největší problém a jaké kroky učiníte pro posílení bezpečnosti obyvatel?
Radek Bažant, Správná cesta pro Jablonec
1. Jako sdružení Správná cesta pro Jablonec chceme dát mladým důvod ve městě zůstat a dalším sem přijít. Nezapomínáme na nikoho – podpoříme mladé rodiny i seniory. Odmítáme, aby radnice brala lidi jako kasičku, stopneme zdražování poplatků a pohlídáme peníze. Zajistíme bezpečí a pořádek v centru i okrajových částech. Místo řečí chceme dělat – o problémech už nechceme jen mluvit, chceme je konečně řešit.
2. Správná cesta pro Jablonec má jasný plán: Městská policie – konec pouhého projíždění v autech, nasadíme pěší hlídky, v pátek a sobotu v centru je ještě posílíme. Na temná místa a trasy k přehradě dáme světla reagující na pohyb a prořežeme zeleň. Přidáme chytré kamery se zvukovou detekcí křiku i rozbíjení skla a na pěší trasy SOS hlásky pro přímé přivolání pomoci. Místo řečí chceme dělat – bezpečí vrátíme do ulic centra i do okrajových částí města.
Komunální volby v Libereckém kraji
kandidáti v okresních městech
Jana Hamplová, Starostové pro Liberecký kraj
1. Bezpečnost je hlavní prioritou. Dokončíme rozpracované projekty a navážeme dalšími konkrétními kroky: novými městskými byty, investicemi do škol, proměnou dolního centra a veřejného prostoru i zlepšováním dopravy a služeb. Podpoříme sport, kulturu a komunitní život, dostupnou zdravotní péči i kvalitní sociální služby. Naším cílem je bezpečný, živý a moderní Jablonec pro všechny generace, který dobře funguje a kde se dobře žije.
2. Posílíme přítomnost strážníků v ulicích, zejména v problémových lokalitách. Rozšíříme kamerový systém včetně kamer v tramvajích, služební kynologii, asistenty prevence kriminality i preventivní programy. Podle potřeby otevřeme další pracoviště městské policie. Využijeme nástroje města k předcházení vzniku problémových lokalit a důslednému postupu proti obchodu s chudobou. Současně podpoříme čisté a živé veřejné prostředí s přirozeným dohledem.
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Do boje se zločinem nasadí policie v Jablonci drony, skútry i mobilní kameru
Jakub Chuchlík, Piráti a nezávislí
1. Navazujeme na svou práci za poslední čtyři roky a chceme dotáhnout rozpracované záměry. Máme čtyři priority: 1. Životní prostředí – dolní centrum po přesunu autobusáku či revitalizace Tyršových sadů. 2. Bydlení – přestavba bývalé dětské nemocnice i ubytovny Neptun. 3. Doprava – nový terminál i bezpečný pohyb pěšky či na kole. 4. Bezpečnost – podpora městské policie a sociální práce v terénu i koncepční urbanismus a přehledná veřejná prostranství.
2. Podíleli jsme se na navýšení počtu strážníků i podpoře sociální práce v terénu. Bezpečnost a sociální situace bohužel nemají rychlá řešení. Vykoupili a uzavřeli jsme ubytovnu Neptun a připravujeme její přestavbu na městské byty. Klíčová je systematická bytová politika: doplnění kvalitního bydlení, využití prázdných ploch a přehledná veřejná prostranství s komunitním charakterem. Pilířem je dostavba dolního centra, jejíž přípravu jsme zahájili.
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Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá
Milan Kroupa, ANO
1. Nechci Jablonečanům vysvětlovat, proč mají platit vyšší daň z nemovitosti, zatímco mzdové náklady magistrátu od roku 2018 vzrostly o 112 milionů korun. Místní koeficient snížíme o 0,5 bodu pro vlastníky bytů a domů i podnikatele. Stejně přímo budeme řešit bezpečnost a parkování. Když dnes přijedete večer domů, na jabloneckých sídlištích nezaparkujete. Společně s osadními výbory vytipujeme místa pro parkovací domy.
2. Pocit bezpečí je už v Jablonci nejhorší, jaký pamatuji. Represe není sprosté slovo, pokud jde o ty, kteří ohrožují lidi a znečišťují své okolí. Stejně důležité je ale podat ruku člověku, který se dostal na dno a chce se zvednout. Zvýšíme počet strážníků i jejich přítomnost v ulicích a na kritických místech. Zřídíme městský romský výbor, aby se problémy řešily přímo se zástupci komunity. Bezdomovectví a drogy ale vyžadují vlastní cílená řešení.
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Primátor Jablonce demonstrativně vypnul městské kamery, koalice je v krizi
Petr Mikula, SPOLU se Sportovci
1. Jablonec nesmí být městem, kde se zdražuje život a miliony mizí ve studiích do šuplíku! Zlevníme městská sportoviště, přiškrtíme daň z nemovitostí a zavedeme městskou kartu se zvýhodněním sportu a kultury. Postavíme parkovací domy na sídlištích, nové byty pro mladé rodiny i domovy pro seniory. Začneme zase koordinovat dopravu a investice a mluvit s podnikateli. Příjemný život v centru nejen na dávkách. Víme, kde ušetřit a jak Jablonec oživit.
2. Pořádek se musí vymáhat! Posílíme hlídky, kamery a osvětlení rizikových míst. Detox pro naše ulice: proti drogám, vandalismu a agresivitě zasáhneme důsledně. Bezpečí ale nevytvoří jen strážníci. Vrátíme do centra život – předzahrádky, obsluhu a více slušných lidí. Kde se lidé potkávají a navzájem na sebe vidí, problémové chování ztrácí prostor. Pro lidi bez domova zřídíme noclehárnu mimo centrum, dodržování pravidel budeme striktně vyžadovat.
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Kopy do obličeje, dupání po hlavě, házení na beton. Muži v parku brutálně zbili ženu
Lenka Opočenská, Společně pro Jablonec
1. Vracet Jablonci život. Chceme živější centrum, dostupnější bydlení, bezpečné ulice a město, kde se lidé potkávají a mají důvod v něm zůstávat. Budeme dál investovat do zeleně, vody, rekreace a komunit a předcházet obchodu s chudobou. Podporovat setkávání a komunitní akce a ze škol tvořit centra komunit. A hlavně chceme město řídit dlouhodobě a na základě dat a přivádět do Jablonce peníze zvenčí, aby se mohl rozvíjet bez zbytečného zadlužování.
2. V nedostatečné prevenci, aby se lidé do bezdomovectví a závislostí nedostávali. Mapujeme rizikové objekty a obchod s chudobou. Chceme posílit terénní práci se závislými a menšinovými komunitami i podpořit práci městské policie – až 70 strážníků, lepší podmínky hlídkám a podpora náboru Policie ČR městskými byty. Nové bydlení, bezpečná a hezká prostranství, zeleň, komunitní a kulturní akce vrátí do města podnikání, lidi a život – a tím i dohled.
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Jablonec nechce plýtvat vodou při zalévání zeleně, pořídil si vlhkoměr
Michal Švarc, SPD
1. Hlavním tématem našeho volebního programu je bezpečný, fungující a upravený Jablonec, ve kterém se bude dobře žít dětem, rodinám i seniorům. Mou hlavní prioritou bude bezpečnost, a především skutečný pocit bezpečí obyvatel. Zaměřit se chci také na čistotu a pořádek ve veřejném prostoru, systémové řešení bezdomovectví a dalších negativních jevů a na dlouhodobě neřešený nedostatek parkovacích míst.
2. Největší problém vidím v dlouhodobém soustředění negativních jevů do některých částí města. Jde zejména o veřejné užívání alkoholu a drog, agresivní nebo obtěžující chování, bezdomovectví, zanedbaný veřejný prostor a nedostatečnou přítomnost státu v ulicích. Bezpečnější město nevznikne jedním opatřením. Potřebujeme propojit práci policie, sociálních služeb, škol, majitelů nemovitostí i samotného města a pravidelně vyhodnocovat přijatá opatření.
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Opilec se zamkl na toaletách s litrovou lahví rumu, nadýchal skoro 5,9 promile
Miloš Vele, ODS
1. Následující čtyři roky má Jablonec šanci se investičně probudit a po letech příprav začít stavět. V uplynulém období jsme intenzivně připravovali velké projekty a investovali významné peníze do přípravy rozvojových dokumentů, rozvodů inženýrských sítí a technologií. Stabilizovali jsme rozpočet a připravili zdroje financování největších staveb v novodobé historii, jako je například terminál, který jsme už zahájili. Máme na co navazovat.
2. Bezpečí je jedna ze základních služeb města a dlouhodobá priorita ODS. Letos se nám podařilo prosadit odkup ubytovny Neptun, a tím významně zklidnit bezpečnostní situaci v Jablonci. Jsem přesvědčený, že je potřeba udržet stabilní financování městské policie tak, abychom zajistili přítomnost strážníků v problémových lokalitách a rychlou reakci. Chceme více pěších obchůzek, větší přítomnost strážníků v ulicích. Důraz budeme klást i na prevenci.
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Levnou energii získáme z panelů na školách, míní nový primátor Jablonce