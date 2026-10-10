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Komunální volby 2026 v Jablonci nad Nisou vyhrálo hnutí ANO. Kdo povede město?

Matouš Waller
  20:49

Po komunální volbách bude mít zastupitelstvo v Jablonci nad Nisou stejné rozložení sil jako dosud. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V komunálních volbách v Jablonci nad Nisou se ziskem téměř dvaceti sedmi procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na druhé místo voliči s více než 21 procenty hlasů vynesli Starosty pro Liberecký kraj. Volební klauzuli překonala i ODS, Společně pro Jablonec, Piráti, SPD a SPOLU se Sportovci. Volební účast se zastavila na necelých 39 procentech.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Jablonci nad Nisou, kde voliči rozhodovali o obsazení 30 křesel zastupitelů, ovládlo hnutí ANO. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo téměř 27 procent hlasů.

Výsledky voleb v Liberci: Starostové vedou před Lepším Libercem, ANO až třetí

Na druhém místě je s odstupem více než pěti procent hlasů hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Od voličů dostali 21,5 procenta hlasů. Třetí příčku obsadila Občanská demokratická strana s necelými 15 procenty hlasů.

Výsledky komunálních voleb v Jablonci nad Nisou 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201126,93 %98 0399
Starostové pro Liberecký kraj21,56 %78 4787
Občanská demokratická strana14,52 %52 8514
SPOLEČNĚ PRO JABLONEC10,43 %37 9843
Piráti a nezávislí9,95 %36 2343
Svoboda a přímá demokracie (SPD)6,93 %25 2242
SPOLU se Sportovci – pro ŽIVÝ JABLONEC6,35 %23 1252

Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Jablonci nad Nisou.

Kdo bude vládnout Jablonci nad Nisou?

Do skrutinia se kromě první trojice dostaly i další čtyři uskupení – Společně pro Jablonec, Piráti a nezávislí, SPD a SPOLU se Sportovci – pro živý Jablonec. Jako jediné pod volební klauzulí zůstalo uskupení Správná cesta pro Jablonec.

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo má celkem 30 míst, většinu tak tvoří 16 hlasů.

Dosud ve městě vládla koalice ODS, Pirátů a nezávislých, Starostů pro Liberecký kraj a uskupení Společně pro Jablonec. Měla těsnou většinu 16 z 30 zastupitelů. Stejný počet hlasů dají dohromady i po letošních komunálních volbách.

Výsledky komunálních voleb v Jablonci nad Nisou v roce 2022
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201125,13 %94 2569
Občanská demokratická strana15,48 %58 0865
Svoboda a přímá demokracie (SPD)12,52 %46 9634
Piráti a nezávislí10,76 %40 3624
Společně pro Jablonec10,57 %39 6544
Starostové pro Liberecký kraj10,39 %38 9943
Pro Jablonec5,07 %19 0071

Volební účast v Jablonci nad Nisou v roce 2022 dosáhla 38,99 procenta. Letos přišlo hlasovat 38,55 procent obyvatel.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
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