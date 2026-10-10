Komunální volby v Jablonci nad Nisou, kde voliči rozhodovali o obsazení 30 křesel zastupitelů, ovládlo hnutí ANO. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo téměř 27 procent hlasů.
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Výsledky voleb v Liberci: Starostové vedou před Lepším Libercem, ANO až třetí
Na druhém místě je s odstupem více než pěti procent hlasů hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Od voličů dostali 21,5 procenta hlasů. Třetí příčku obsadila Občanská demokratická strana s necelými 15 procenty hlasů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|26,93 %
|98 039
|9
|Starostové pro Liberecký kraj
|21,56 %
|78 478
|7
|Občanská demokratická strana
|14,52 %
|52 851
|4
|SPOLEČNĚ PRO JABLONEC
|10,43 %
|37 984
|3
|Piráti a nezávislí
|9,95 %
|36 234
|3
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|6,93 %
|25 224
|2
|SPOLU se Sportovci – pro ŽIVÝ JABLONEC
|6,35 %
|23 125
|2
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Jablonci nad Nisou.
Kdo bude vládnout Jablonci nad Nisou?
Do skrutinia se kromě první trojice dostaly i další čtyři uskupení – Společně pro Jablonec, Piráti a nezávislí, SPD a SPOLU se Sportovci – pro živý Jablonec. Jako jediné pod volební klauzulí zůstalo uskupení Správná cesta pro Jablonec.
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo má celkem 30 míst, většinu tak tvoří 16 hlasů.
Dosud ve městě vládla koalice ODS, Pirátů a nezávislých, Starostů pro Liberecký kraj a uskupení Společně pro Jablonec. Měla těsnou většinu 16 z 30 zastupitelů. Stejný počet hlasů dají dohromady i po letošních komunálních volbách.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|25,13 %
|94 256
|9
|Občanská demokratická strana
|15,48 %
|58 086
|5
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|12,52 %
|46 963
|4
|Piráti a nezávislí
|10,76 %
|40 362
|4
|Společně pro Jablonec
|10,57 %
|39 654
|4
|Starostové pro Liberecký kraj
|10,39 %
|38 994
|3
|Pro Jablonec
|5,07 %
|19 007
|1
Volební účast v Jablonci nad Nisou v roce 2022 dosáhla 38,99 procenta. Letos přišlo hlasovat 38,55 procent obyvatel.
Volby 2026 OBRAZEM