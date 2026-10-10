Komunální volby v České Lípě, kde voliči rozhodovali o obsazení 25 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo hnutí ŽIVÁ LÍPA. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo téměř třicet šest procent hlasů.
|
Výsledky voleb v Liberci: Starostové vítězí před Lepším Libercem, ANO až třetí
Na druhém místě je s odstupem necelých dvou a půl procenta hlasů hnutí ANO 2011. Třetí příčku obsadila Občanská demokratická strana s více než devíti procenty hlasů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ŽIVÁ LÍPA
|35,73 %
|71 735
|10
|ANO 2011
|33,35 %
|66 944
|10
|Občanská demokratická strana
|9,31 %
|18 688
|2
|SPOLEČNĚ
|7,80 %
|15 667
|2
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|5,92 %
|11 892
|1
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v České Lípě.
Do skrutinia se dostalo celkem 5 uskupení – Živá Lípa, ANO 2011, ODS, Společně a SPD. Naopak Piráti a Zelení, Přísaha s podporou SOCDEM a Vaše Lípa zůstaly pod volební klauzulí.
Volby 2026 OBRAZEM
Kdo povede Českou Lípu?
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo má 25 členů, většinu tvoří 13 hlasů.
Dosud Českou Lípu vedlo hnutí ANO se starostkou Jitkou Volfovou, která nyní kandidovala do Senátu. ANO mělo většinu 13 hlasů, ale spolupracovalo se Živou Lípou.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|40,80 %
|88 627
|13
|ŽIVÁ LÍPA
|19,79 %
|42 987
|6
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|9,94 %
|21 596
|3
|SPOLU
|8,37 %
|18 187
|2
|PRO Českou Lípu
|5,39 %
|11 699
|1
Volební účast v České Lípě v roce 2022 dosáhla 33,69 procenta. Letos přišlo hlasovat 33,41 procent obyvatel.
Senátní volby v České Lípě: kdo postupuje?
Voliči v senátních volbách v obvodu 36 – Česká Lípa vybírali z pěti kandidátů. Přes 50 procent hlasů nedostal žádný z nich, do druhé kola postupují Jitka Volfová a Martin Půta. Každý dostal přes 30 procent hlasů.
|Umístění
|Jméno
|1.
|Jitka Volfová (ANO)
|2
|Martin Půta (STAN)
Další tři kandidáti, Jiří Vosecký a Vít Vomáčka dostali kolem 14 procent a pro Leoše Hamrského hlasovala jen tři procenta voličů.
Mezi oběma postupujícími rozhodne druhé kolo voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.
|
Výsledky voleb do Senátu: Nejtěsnější volební drama, ve Žďáře rozhodl jediný hlas