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Komunální volby 2026 v České Lípě vyhrálo hnutí Živá Lípa. Kdo bude vládnout městu?

Matouš Waller
  21:21

Náměstí T. G. Masaryka v České Lípě | foto: Město Česká Lípa

V komunálních volbách v České Lípě se ziskem téměř 36 procent hlasů zvítězilo hnutí Živá Lípa. Na druhé místo voliči s více než 33 procenty hlasů vynesli hnutí ANO 2011. Volební klauzuli také překonaly Občanská demokratická strana, Společně a SPD. Volební účast přesáhla 33 procent.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v České Lípě, kde voliči rozhodovali o obsazení 25 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo hnutí ŽIVÁ LÍPA. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo téměř třicet šest procent hlasů.

Výsledky voleb v Liberci: Starostové vítězí před Lepším Libercem, ANO až třetí

Na druhém místě je s odstupem necelých dvou a půl procenta hlasů hnutí ANO 2011. Třetí příčku obsadila Občanská demokratická strana s více než devíti procenty hlasů.

Výsledky komunálních voleb 2026 v České Lípě
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ŽIVÁ LÍPA35,73 %71 73510
ANO 201133,35 %66 94410
Občanská demokratická strana9,31 %18 6882
SPOLEČNĚ7,80 %15 6672
Svoboda a přímá demokracie (SPD)5,92 %11 8921

Prohlédněte si kompletní volební výsledky v České Lípě.

Do skrutinia se dostalo celkem 5 uskupení – Živá Lípa, ANO 2011, ODS, Společně a SPD. Naopak Piráti a Zelení, Přísaha s podporou SOCDEM a Vaše Lípa zůstaly pod volební klauzulí.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
379 fotografií

Kdo povede Českou Lípu?

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání. Zastupitelstvo má 25 členů, většinu tvoří 13 hlasů.

Dosud Českou Lípu vedlo hnutí ANO se starostkou Jitkou Volfovou, která nyní kandidovala do Senátu. ANO mělo většinu 13 hlasů, ale spolupracovalo se Živou Lípou.

Výsledky komunálních voleb v České Lípě v roce 2022
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201140,80 %88 62713
ŽIVÁ LÍPA19,79 %42 9876
Svoboda a přímá demokracie (SPD)9,94 %21 5963
SPOLU8,37 %18 1872
PRO Českou Lípu5,39 %11 6991

Volební účast v České Lípě v roce 2022 dosáhla 33,69 procenta. Letos přišlo hlasovat 33,41 procent obyvatel.

Senátní volby v České Lípě: kdo postupuje?

Voliči v senátních volbách v obvodu 36 – Česká Lípa vybírali z pěti kandidátů. Přes 50 procent hlasů nedostal žádný z nich, do druhé kola postupují Jitka Volfová a Martin Půta. Každý dostal přes 30 procent hlasů.

Dva kandidáti s největším počtem hlasů v obvodu 36 – Česká Lípa
UmístěníJméno
1.Jitka Volfová (ANO)
2Martin Půta (STAN)

Další tři kandidáti, Jiří Vosecký a Vít Vomáčka dostali kolem 14 procent a pro Leoše Hamrského hlasovala jen tři procenta voličů.

Mezi oběma postupujícími rozhodne druhé kolo voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

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