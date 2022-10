Nová koalice v Liberci chce zlevnit opravu bazénu, náměstků bude víc

O jednu stranu se v Liberci rozšířila vládnoucí koalice. Poslední čtyři roky spravovalo město uskupení složené ze Starostů, ANO a ODS. Teď k sobě po dlouhých vyjednáváních přibrali ještě Piráty.

Pro ty je to na radnici premiéra, protože do zastupitelstva se v pátém největším městě dostali letos poprvé. V radě města budou mít Piráti, kteří mají dohromady dva mandáty, jednoho zástupce, lídra Jana Hrušku, který dostal na starost oblast městského bydlení a zapojení veřejnosti do rozhodování města.

Primátorem by měl nadále zůstat Jaroslav Zámečník, lídr Starostů. Pod sebou bude mít ještě oblast ekonomiky. Dohromady budou mít Starostové v radě města pět míst z jedenácti, čtyři získalo hnutí ANO a po jednom ODS a Piráti.

Počet náměstků se zvýší na šest

Pokud jde o počet náměstků primátora, rozšířil se jejich počet ze čtyř na šest. Za zbytečný luxus to primátor Zámečník nepovažuje.

„Z personálního auditu vyplynulo, že některé resorty bychom měli rozdělit, například sociální věci a školství,“ komentoval navýšení počtu náměstků.

I další členové nové čtyřkoalice tento krok obhajují. „Minulé čtyři roky nám bylo vyčítáno, že jsme často těžkopádní, pomalí. Navýšením počtu náměstků se to zlepší. Někteří náměstci měli dosud na starosti hodně agendy, jiní méně, teď to bude vyváženější,“ řekl lídr ODS Petr Židek, který by měl být novým náměstkem pro majetkovou správu a sport.

Další nový post, který dosud na radnici nebyl, je místo náměstka pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby. Obsadit ho má dosavadní hlavní architekt města Jiří Janďourek (SLK).

Novinkou jsou rovněž místa náměstků pro územní plán a majetkoprávní záležitosti a také pro sociální věci, které připadly ANO, konkrétně Adamu Lenertovi a Martině Teplé.

Hnutí ANO patří také pozice zastupujícího primátora, tu obsadí Šárka Prachařová. Bude mít na starosti i strategický rozvoj města a dotace.

Jediní dva náměstci, kteří se udrželi z předchozích čtyř let, jsou Ivan Langr (SLK), kterému zůstane oblast školství, kultury a cestovního ruchu a Jiří Šolc (ANO), který má na starosti technickou správu města a oblast IT.

Radu města ještě doplňují dva neuvolnění radní za SLK Robert Korselt a Lukáš Pohanka.

V opozici tak skončil Liberec otevřený lidem, se kterým původně vítězní Starostové o vstupu do koalice jednali, a rovněž SPD, se kterou naopak nechtěl vyjednávat nikdo.

Prioritou je oprava bazénu

Mezi největší priority řadí nová čtyřkoalice rekonstrukci plaveckého bazénu, přičemž chce projekt, který dnes dosahuje v nákladech téměř jedné miliardy korun, zlevnit.

Důraz klade nové vedení Liberce také na revitalizaci tří hlavních tepen ve městě, kterými jsou ulice Vítězná, Sokolská a Nová Pastýřská, případně Nová Žitavská.

„Prioritou je rovněž modernizace škol a školek, obnova hřišť a sportovišť nebo úprava okolí liberecké přehrady. Důležitou oblastí budou i energetické úspory, aby se Liberec stal v energiích soběstačnějším. Počítáme se zateplováním budov, solárními panely na městských objektech, s projektem bioplynové stanice. Měli bychom posílit odbor energetického manažera, abychom měli víc odborníků a podobně,“ dodala Prachařová.

Podle primátora Zámečníka bude město řešit i otázku lanovky na Ještěd.

„Budeme se snažit získat pozemky pod lanovkou a najít strategického partnera, který novou lanovku postaví, aby do toho město nemuselo nic vkládat. Věřím, že se nám podařilo složit čtyřkoalici, která toto město posune dál,“ řekl Zámečník.

Podrobné programové prohlášení zveřejní čtyřkoalice 18. října před ustavujícím jednáním zastupitelstva.