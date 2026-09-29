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Kdo kandiduje v Liberci? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

Petra Škraňková
  13:49
Voliči ve volbách 9. a 10. října 2026 vyberou zcela nového primátora města Liberce.

Voliči ve volbách 9. a 10. října 2026 vyberou zcela nového primátora města Liberce. | foto: Marek Csizmazia, MF DNES

Voliči ve volbách 9. a 10. října 2026 vyberou zcela nového primátora města Liberce.
Voliči ve volbách 9. a 10. října 2026 vyberou zcela nového primátora města Liberce.
Voliči ve volbách 9. a 10. října 2026 vyberou zcela nového primátora města Liberce.
Voliči ve volbách 9. a 10. října 2026 vyberou zcela nového primátora města Liberce.
15 fotografií
Komunální volby 2026 v Liberci se konají 9. a 10. října a Liberečané v nich rozhodnou o obsazení 39 křesel v Zastupitelstvu města Liberce. O jejich hlasy se uchází 11 zaregistrovaných volebních subjektů. Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník (SLK) po dvou volebních obdobích o post primátora už neusiluje, hnutí Starostové pro Liberecký kraj vede do voleb Lukáš Hájek. Přehled kandidátů průběžně aktualizujeme.

Volby 2026 v Liberci přehledně

  • Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Počet mandátů: 39 zastupitelů města Liberce
  • Počet kandidátek: 11
  • Současný primátor: Jaroslav Zámečník (SLK)
  • Současná koalice: SLK, ANO a Piráti
  • Všechny kandidátky pro Liberec: ve volebním speciálu
  • Senátní volby: v Liberci se letos nekonají – celé město spadá do senátního obvodu č. 34, který svého zástupce volí až v roce 2028
Před libereckou radnicí zrovna probíhají velikonoční trhy.
Liberecká radnice
Honosné interiéry liberecké radnice - na snímku schodiště.
Jaroslav Zámečník je opět primátorem, Liberec povede už druhé volební období.
15 fotografií

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Liberecký magistrát letos poprvé po osmi letech nebude obhajovat Jaroslav Zámečník. Hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) jde do voleb s novým lídrem Lukášem Hájkem, hnutí ANO s Tomášem Recem. Objevují se i nová uskupení – Lepší Liberec kolem vratislavického starosty Lukáše Pohanky nebo Liberecká 9 spojující TOP 09 a KDU-ČSL. Celkem se o přízeň voličů uchází 11 uskupení.

Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice v zastupitelstvu
Starostové pro Liberecký krajLukáš Hájekzastupitel města, vysokoškolský učitelkoalice
ANO 2011Tomáš Recmanažer evropských fondůkoalice
Lepší LiberecMartina Teplánáměstkyně primátora pro sociální záležitostikoalice / nové uskupení
Liberec otevřený lidem a PirátiJan Hruškanáměstek primátora, odborník na bydleníopozice
ODS společně se sportovciJiří Veselkaředitel sportovní organizaceopozice
SPDTomáš Palečekekolog, zastupitel městaopozice
Liberecká 9 (TOP 09, KDU-ČSL a nezávislí)Zdeněk Chmelíktechnický ředitelnový subjekt
LIBE!Tibor Batthyányživnostník, bývalý primátor Libercenový subjekt
PRO – Právo Respekt OdbornostLenka Tarabovákrajská předsedkyně PROnový subjekt
DSZ – Za práva zvířatPetra Bártováprávnička, ochránkyně zvířatnový subjekt
Česká strana asociálůKryštof Kolomazníknový subjekt

Liberec bude vybírat nového primátora

Liberečané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 39 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo. Výsledek voleb tak rozhodne především to, které strany dokážou po volbách sestavit většinu alespoň 20 hlasů. V roce 2022 vyhrálo SLK s TOP 09 a KDU-ČSL (12 mandátů) těsně před ANO (11) a Jaroslav Zámečník obhájil post primátora v široké koalici. Ta se ale v dubnu 2024 kvůli korupční kauze zúžila o ODS a dnes ji tvoří SLK, ANO a Piráti.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

SLK jde poprvé samostatně, vede ji Lukáš Hájek

Hnutí Starostové pro Liberecký kraj kandiduje poprvé samostatně, bez dřívějších partnerů TOP 09 a KDU-ČSL. Dvojkou je končící primátor Zámečník.

  • Lukáš Hájek (SLK), zastupitel města, vysokoškolský učitel
  • Jaroslav Zámečník (SLK), dosavadní primátor Liberce
  • Tereza Pokorná (SLK), krajinná inženýrka a ekoložka

Program: pokračování oprav silnic a rozvoje města, obnova lanovky na Ještěd (provoz do roku 2030), dostavba a modernizace městské infrastruktury; cílem je navýšit zisk z 12 na 15 mandátů.

ANO vede Tomáš Rec

Hnutí ANO postavilo do čela nového lídra, který dosud nezasedal v zastupitelstvu. Dvojkou je dosavadní náměstek primátora.

  • Tomáš Rec (ANO), manažer evropských fondů
  • Adam Lenert (ANO), náměstek primátora
  • Vít Kyzlink (ANO), lesní inženýr, odhadce nemovitostí

Program: připravit až 900 bytů v nové čtvrti za Kauflandem, založit městské bytové družstvo a postavit venkovní koupaliště u Home Credit Areny, MHD zdarma pro děti do 15 let, nový sjezd k průmyslové zóně Sever, městské Alzheimer centrum, více strážníků a nezvyšování daně z nemovitosti pro majitele bytů a rodinných domů.

Lukáš Hájek

Tomáš Rec

Martina Teplá

Lepší Liberec: nové uskupení kolem Pohanky

Nové uskupení Lepší Liberec vede náměstkyně primátorky pro sociální záležitosti Martina Teplá; dvojkou je dlouholetý starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš Pohanka.

  • Martina Teplá (Lepší Liberec), náměstkyně primátora pro sociální záležitosti
  • Lukáš Pohanka (Lepší Liberec), starosta Vratislavic nad Nisou
  • Jiří Mejsnar (Lepší Liberec), vedoucí oddělení magistrátu

Program: hnutí slibuje opravené ulice a dopravu bez zbytečného chaosu, více parkovacích míst a zeleně, čisté ulice a funkční služby nebo strážníky a více světla tam, kde je to potřeba.

Liberec nepotřebuje obří projekty typu lanovky, říká lídryně Lepšího Liberce

Liberec otevřený lidem se spojil s Piráty

Uskupení Liberec otevřený lidem jde do voleb společně s Piráty, kteří nepostavili samostatnou kandidátku. Vede je náměstek primátora pro bydlení.

  • Jan Hruška (LOL a Piráti), náměstek primátora, odborník na dostupné bydlení
  • Zuzana Kocumová (LOL a Piráti), sportovkyně, zastupitelka města
  • Jindřich Felcman (LOL a Piráti), právník se zaměřením na územní plánování

Program: postavit 220 městských bytů, uvolňovat každoročně 100 milionů korun na projekty v jednotlivých čtvrtích, zavést MHD zdarma pro děti do 15 let, vyčlenit 10 milionů korun na školní psychology, postavit promenádu kolem Harcovské přehrady a přírodní hřbitov, spustit městskou aplikaci s AI asistentem.

Jan Hruška

Jiří Veselka

Tomáš Paleček

ODS se sportovci vede Jiří Veselka

ODS jde do voleb ve spojení se sportovními osobnostmi. Do čela postavila ředitele sportovní organizace.

  • Jiří Veselka (ODS), ředitel sportovní organizace
  • Lumír Vadovský (ODS), manažer realitní kanceláře
  • Petra Břeňová (ODS), zastupitelka města

Program: vybudovat nové koupaliště ve Vesci, rozšiřovat městský bytový fond a parkovací kapacity na sídlištích, zlepšit zázemí pro sport. Prosazuje také mírnější podmínky pro novou bytovou výstavbu, větší podporu domácí péče o seniory a těsnější spolupráci radnice s řediteli škol.

Mladým by pomohly byty se symbolickým nájmem, říká liberecký lídr SPD

SPD vede Tomáš Paleček

Svoboda a přímá demokracie postavila do čela zastupitele a ekologa.

  • Tomáš Paleček (SPD), ekolog, zastupitel města
  • Nikolas Neuman (SPD), stavební technik
  • Milan Šír (SPD), zastupitel města

Program: stavět parkovací domy na sídlištích, rozšiřovat záchytná parkoviště P+R a dát při rezidentním parkování přednost místním obyvatelům, více obecních, družstevních a startovacích bytů, posílení městské policie a kamerového systému, dostupnější zdravotní a sociální služby a větší kontrola městských zakázek a výdajů.

Nováčci: Liberecká 9, LIBE!, PRO a další

Vedle zavedených stran podala kandidátní listinu i řada dalších subjektů. Liberecká 9 spojuje TOP 09, KDU-ČSL a nezávislé, vede ji technický ředitel Zdeněk Chmelík (dvojka Jan Marek, trojka Martin Doubravský). Uskupení LIBE! vede bývalý primátor Liberce Tibor Batthyány (za ním Klára Holomková a Tomáš Kysela). Hnutí PRO – Právo Respekt Odbornost vede krajská předsedkyně Lenka Tarabová, koalici DSZ – Za práva zvířat právnička Petra Bártová a kandidátku podala i Česká strana asociálů v čele s Kryštofem Kolomazníkem.

Komunální volby v Libereckém kraji

kandidáti v okresních městech

Kdo vede Liberec dnes: primátor, koalice, opozice

Liberec vede primátor Jaroslav Zámečník (SLK), který stojí v čele města od roku 2018. Po volbách 2022 sestavil širokou koalici SLK, ANO, ODS a Pirátů, v dubnu 2024 ale koalice po policejním zásahu na radnici vypověděla smlouvu ODS. Dnes město řídí koalice SLK, ANO a Piráti s 25 z 39 mandátů. Mezi náměstky patří Jiří Janďourek a Ivan Langr (oba SLK), Adam Lenert a Šárka Prachařová (ANO), Martina Teplá a Jan Hruška (bydlení, za Piráty).

Volební období poznamenala korupční kauza kolem zadávání veřejných zakázek, kvůli níž skončili ve vazbě či pod obviněním dva bývalí náměstci.

Výsledky voleb 2022 v Liberci
StranaProcentaMandáty
SLK s TOP 09 a KDU-ČSL28,21 %12
ANO 201126,22 %11
Liberec otevřený lidem13,33 %6
SPD10,01 %4
ODS se sportovci9,78 %4
Piráti6,32 %2

Mezi hlavní témata patří i nákladná rekonstrukce městského plaveckého bazénu a obnova lanovky na Ještěd, mimo provoz od tragické nehody v roce 2021.

Současné vedení Liberce během volebního období mimo jiné koupilo lanovku na Ještěd a liberecký zámek, rozšířilo podporu sociálních služeb a participativní rozpočet, spustilo městskou nájemní agenturu a dokončilo první etapu městského bydlení Na Žižkově; několik největších investic včetně bazénu ale do voleb dokončeno nebude.

Batthyány znovu primátorem? Liberec strašně usnul a chátrá, říká lídr Libe!

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinášejí v Liberci několik výrazných momentů:

  • po dvou obdobích končí v čele města primátor Jaroslav Zámečník (SLK), který o post už neusiluje a je na kandidátce dvojkou
  • o návrat do čela města usiluje bývalý primátor Tibor Batthyány s novým uskupením LIBE!
  • dlouholetý starosta Vratislavic Lukáš Pohanka odešel od SLK a stojí za novým hnutím Lepší Liberec
  • ANO nasadilo nového lídra Tomáše Rece namísto dosavadní náměstkyně Šárky Prachařové
  • Zuzana Kocumová, běžkyně na lyžích na OH v Naganu 1998 (Liberec otevřený lidem a Piráti)
  • Petra Piskačová – karatistka, vicemistryně světa (ODS společně se sportovci)

Jaroslav Zámečník

Zuzana Kocumová

Petra Piskačová

Hlavní témata voleb v Liberci

Korupční kauza a důvěra v radnici. Volební období poznamenal policejní zásah na radnici v dubnu 2024 a obvinění dvou bývalých náměstků v kauze veřejných zakázek. Očista radnice a transparentnost hospodaření patří k hlavním tématům kampaně napříč stranami.

Plavecký bazén a velké investice. Rekonstrukce městského plaveckého bazénu se prodražila na bezmála miliardu korun a stala se symbolem sporu o velké investice. Strany se liší v tom, jak dál s nejdražšími projekty města.

Lanovka na Ještěd. Lanovka je mimo provoz od tragické nehody v roce 2021. Její obnova (vlastníkem jsou České dráhy) je opakovaně zmiňovaným tématem; SLK slibuje provoz do roku 2030.

Doprava, bydlení a veřejný prostor. Řešeny jsou opravy silnic, návrat tramvají na trať do Jablonce, dostupné bydlení, parkování i bezpečnost v centru města.

Politickou debatu Milionu chvilek vedl moderátor odsouzený v korupční kauze

Senátní volby 2026 a Liberec

Na rozdíl od některých jiných krajských měst se v Liberci letos senátní volby nekonají. Celé statutární město Liberec spadá do senátního obvodu č. 34 – Liberec, který se bude volit až v roce 2028. Libereckým senátorem je Michael Canov. Liberečané tak v říjnu 2026 dostanou pouze hlasovací lístek do zastupitelstva města.

Jak volit v Liberci a ve Vratislavicích nad Nisou

Do Zastupitelstva města Liberce se volí 39 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 39 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.

Jak volit v komunálních volbách: přehledný návod, jak neztratit ani hlas

Dva hlasovací lístky dostanou voliči ve Vratislavicích nad Nisou. Rozhodnou totiž jak o 39členného zastupitelstva celého Liberce, tak také jako jediní Liberečané volí i vlastní zastupitelstvo městského obvodu Vratislavice nad Nisou.

Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.

Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.

V Liberci nikdo o voličský průkaz žádat nebude. Důvod je jasný

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Liberci bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do libereckého zastupitelstva volilo 39 zastupitelů a volební účast dosáhla 40,85 procenta.

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Liberci?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kolik zastupitelů se v Liberci volí?
Do Zastupitelstva města Liberce se volí 39 zastupitelů.

Volí se v Liberci letos senátor?
Ne. Liberec spadá do senátního obvodu č. 34, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Liberečané volí pouze zastupitelstvo města.

Kdo je primátor Liberce?
Primátorem Liberce je před komunálními volbami 2026 Jaroslav Zámečník (SLK), který vede město od roku 2018. V letošních volbách už o post primátora neusiluje.

Kdo kandiduje na primátora Liberce?
Mezi hlavní kandidáty patří například Lukáš Hájek za SLK, Tomáš Rec za ANO, Martina Teplá za Lepší Liberec, Jan Hruška za Liberec otevřený lidem a Piráty nebo Jiří Veselka za ODS. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.

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