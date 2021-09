Vlak z Liberce do Prahy by měl dojet za hodinu, říká krajský lídr ČSSD

V případě svého zvolení do dolní komory parlamentu by se čtyřiašedesátiletý Jadrný chtěl věnovat životnímu prostředí.

Jste lídrem kandidátky ČSSD v Libereckém kraji. Jsou nějaká regionální témata, která byste chtěl v případě vašeho zvolení do Sněmovny vytáhnout? Vím, že vaší parketou je mimo jiné i ekologická problematika, je to proto třeba spor kolem Turówa?

Téma číslo jedna by bylo vlakové spojení Liberec – Praha v dojezdovém čase šedesáti minut. Je třeba spolupracovat se Středočeským krajem a posunout se od vizí a studií ke konkrétnímu projektu. V otázce Turówa je potřeba vyjednat řešení, kterého součástí je plné zabezpečení pitné vody a kanalizace pro oblasti ohrožené případným rozšířením dolu na polské straně. Ideální varianta je samozřejmě nerozšíření lomu.

Sociální demokraté nemají tak velké preference jako v minulosti. Zmizeli navíc ze zastupitelstva kraje i Liberce či Jablonce. V čem spatřujete tento ústup z někdejší „slávy“? A jak z toho podle vás ven?

Těch faktorů je samozřejmě víc. ČSSD tu politickou „slávu“ v našem kraji neunesla a zákonitě chybovala. Cesta ven z této situace vede jedině přes trpělivou práci odspoda, od komunálu.

Čím byste se chtěl v případě zvolení do Sněmovny zabývat? Co je vaše parketa?

Chtěl bych se zabývat problémy životního prostředí a pracovat v příslušném výboru sněmovny.

Jaké jsou aktuálně podle vás největší problémy republiky, které se musí řešit?

Velký problém je prohlubující se zadlužení státní kasy. Udržet státní schodek v rozumnějších mezích a neztratit úroveň vzdělání, sociálního zabezpečení, zdravotnictví a tak dále bude velký úkol pro následující volební období pro parlament a vládu.

Jste poměrně zkušený krajský i regionální politik, myslíte si, že průprava z nižších pater politiky je dobrá, anebo jsou ta horní patra úplně o něčem jiném?

Každá politická průprava pro další práci v politice, byť o patro výš, je dobrá. V tom horním patře je to stejné i jiné zároveň. A právě dlouhodobě nabyté zkušenosti pomohou se v tom orientovat.

Jaký máte ve volbách cíl, ať již třeba procentuální? Co by bylo po nich pro vás úspěchem a co naopak byste bral jako prohru?

V ČSSD patřím k pragmatikům a setrvání ve Sněmovně i po volbách považuji v této situaci za úspěch.

Kdybyste měl ve stručnosti říci, proč by měli lidé volit zrovna sociální demokracii a proč třeba zakroužkovat na její kandidátce zrovna vás?

ČSSD i v této složité koalici dokázala, že je schopná prosazovat věci, které jsou v zájmu běžných občanů. Ať v opozici nebo v koalici by středolevý pohled na řešení složitých problémů, které nás dozajista čekají, neměl chybět. ČSSD do Sněmovny patří.