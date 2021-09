Zadlužujeme se nejrychleji v Evropě, to musí skončit, říká poslanec Farský

Pokud budete zvolen jako poslanec za Liberecký kraj, čeho byste za kraj chtěl dosáhnout, jak byste mu chtěl pomoci?

Aby se vláda k občanům kraje nechovala jako k občanům druhé kategorie. Aby vše jen necpala do Prahy. Viz zdravotnictví — zatímco fakultním nemocnicím vláda na následky koronaviru nasypala 6,5 miliardy korun, naší krajské nedala nic. Přitom odváděla úplně stejnou práci. A nápad s Onkologickým centrem pro celou zemi v Praze za sedm miliard? Jen povede ke zhoršení péče v krajích mimo Prahu. Nebo si snad někdo myslí, že bude nemocnice na Vinohradech pro nemocné stejně dostupná ze Smíchova jako z Frýdlantu?

A kromě zdravotnictví?

Stejně je to s dopravou. Je ostuda, že vlakem do Prahy jezdíme pořád stejně rychle jako za Rakouska-Uherska. A nedostatečné silniční napojení Českolipska, Frýdlantska i Semilska vede k nižším mzdám v těchto místech. To se musí změnit. Musíme se postavit vládní centralizaci.

Jaké problémy jsou podle vás v Libereckém kraji nejhorší? Jak jsme na tom například, co se týče exekucí? Například Nové Město pod Smrkem patřilo k jedněm z nejhorších v republice.

Ve Sněmovně jsem se čtyři roky snažil prosadit možnost lidí vymanit se z dluhového otroctví. Cílem exekuce musí být splacení dluhu, ne doživotní otroctví. Bohužel to ANO s pomocí ODS celé roky blokuje. Podařil se mi ale alespoň kousek — že splátky půjdou nejdříve na původní dluh, pak až na všechny ty úroky, poplatky a další. To alespoň trochu povede k tomu, že lidé budou mít šanci dluh zaplatit. Doteď to fungovalo tak, že ačkoliv byl původní dluh splacen už několikrát, výše úroků držela dlužníka v dluhové pasti. To se musí změnit. Lidé musí dostat šanci splatit své dluhy a dostat se z dluhového otroctví. Vydělá na tom celá společnost. Kromě pár dluhových otrokářů. Ale ty musíme i ve volbách porazit.

Jste garantem části volebního programu, která se týká klimatu. V Libereckém kraji je velkým problémem důl Turów, jednání s polskou stranou nejsou jednoduchá. Jak se v tomto budete angažovat?

Jsem v úzkém kontaktu s panem hejtmanem i starosty v území. A věřím, že k přijatelné dohodě dojde.

Vím, že máte obsáhlý program, nicméně, které body byste vypíchl?

Vzdělání — jako cestu k vyšším mzdám, bezpečnější zemi, zdravější společnosti. Životní prostředí — musí se přestat plundrovat půda a podzemní voda. Ročně erozí zmizí 10 milionů tun ornice, více jak 80 procent podzemní vody je znečištěno zemědělskými chemikáliemi. Na zisky pár agrobaronů nesmí doplácet celá společnost. A ekonomika. Kvůli rozhazování vlády, obrovským schodkům a neuvěřitelně rychlému zadlužování se všechno hrozně rychle zdražuje. To musí skončit. Tato vláda zadlužila zemi nejvíce ze všech vlád od roku 1989. To se nesmí opakovat. My máme plán, jak bez škrtání, díky chytrým investicím a udržení zisků zahraničních firem v ČR a díky růstu mezd, se dostat v roce 2025 k vyrovnanému rozpočtu, tj. řídit zemi bez zadlužování.

Jak to chcete udělat?

Jsme v situaci, kdy se zadlužujeme nejrychleji v Evropě a je potřeba to zastavit. A my víme jak. Konsolidací financí a investovaným Bilionem pro budoucnost. Ne státní bilion, ale bilion od soukromníků a EU. Část toho je spojená s tím, že zahraniční firmy vyvádí ročně z naší země 300—350 miliard korun na dividendách. My bychom je motivovali, aby peníze nevyváděly, ale investovaly je do rozvoje. Konkrétně do robotizace, automatizace. Aby se eliminovala triviální namáhavá práce, o kterou momentálně stejně není dost zájemců. Robotizace zároveň vede k tomu, že rostou mzdy. A když rostou mzdy, rostou odvody a tím i příjmy státu. Dále chceme zjednodušit zaměstnávání lidí na zkrácené úvazky, dostat lidi z dluhových pastí — z příjemců dávek se stanou plátci daní, omezit dotace velkým firmám — opravdu nedává smysl, abychom velkým firmám posílali ročně 110 miliard korun na dotacích… A zastropovat výdaje státu – aby dále nerostl, neprodražoval svůj chod. Je toho více, dohromady to funguje.

Jak hodnotíte dosavadní průběh kampaně, která už je několik týdnů v takzvané horké fázi?

Moc mě baví kontaktní kampaň. Setkávání, povídání, naslouchání. Potkávám se s lidmi různých názorů, setkávám se starosty, které znám ještě z doby, kdy jsem sám starostoval. Vidím, jak se v místech daří, jak obce pod rozumným vedením vzkvétají. O to drsnější je náraz na pražskou politiku. Hromada řečí, často politici něco jiného říkají, něco jiného si myslí, a nakonec něco jiného udělají. To je otravné.

Jaké máte zatím ohlasy z volební kampaně ohledně spojení s Piráty? Komentáře na sociálních sítích jsou trochu nejednoznačné.

Ohlasy z volební kampaně v ulicích jsou dobré. Na sociálních sítích horší. Spíše je to ale o emocích a vyvracení lží, které se o Pirátech, a tím i o nás, šíří. Lidem říkám, že za Piráty na naší kandidátce stojím. A že jestli chtějí mít vlastní jistotu, vždycky mohou volit ty, které osobně znají, u nichž znají jejich práci. Na naší kandidátce, plné regionálních osobností, je určitě najdou.



Za voliči vyrážíte v netradičním vozidle. Jak vás to napadlo?

Řekl jsem si, že i cesta je cíl, a tak jsem si to cestování zatraktivnil a od starostky z Krušovic jsem si půjčil velorex a musím říct, že každý metr je zážitek... Navíc funguje výborně v tom, že než přijedu, tak mě lidé už slyší, když přijedu, tak se pobaví, a když odjedu, tak velorex ještě dlouho cítí.

Máte společný program s Piráty. Byli jste ve všem zajedno?

S Piráty jsme ve Sněmovně čtyři roky a názorově jsme si blízko. Je to vidět i z hlasování ve Sněmovně. V 80 procentech se naše programy kryly. Tam kde ne, jsme pak došli ke kompromisům. To jinak nejde v žádném vztahu, ani v koalici. Do voleb jdeme společně a společně půjdeme buď do vlády, nebo do opozice. Zůstáváme ale zároveň samostatnými uskupeními, které budou mít samostatné kluby ve sněmovně.

V čem se jednoznačně shodujete?

Absolutní shodu máme v obraně demokracie, v postoji k Evropské unii, zapojení do NATO, úctě k soukromému majetku, ke svobodě a lidským právům, ekologii, odpovědnosti k budoucím generacím.

A v čem se neshodujete?

Asi jsme trochu ostřejší v tom, že bychom chtěli „menší“ stát, tedy že stát má hlavně sloužit, a ne překážet.

Jak bude probíhat povolební vyjednávání?

Povolební strategii máme jasně danou a je součástí koaličních ujednání. V žádném případě nepůjdeme do vlády se stranami ohrožujícími fungování demokratického státu, tj. s komunisty, SPD ani s ANO. To je vyloučené. Nám nejbližší je SPOLU. Otázkou bude, kdo všechno se do Sněmovny dostane a v jaké síle. Já doufám, že se nám podaří vyhrát. Starostové to mají koneckonců v genech. Jinak bychom nebyli starostové... Samozřejmě nejlepší by bylo, kdybychom se SPOLU měli přes sto mandátů ve Sněmovně, abychom nemuseli složitě přibírat další. To ale neznamená, že neuslyšíme jejich názor. Ani teď jsme neblokovali vládní návrhy jen proto, že byly od vlády, vždy jsme šli po podstatě.

V čem si vysvětlujete sílu ANO? Například za uplynulý rok se ukázala jistá zmatečnost ve vedení vlády, třeba střídání ministrů a podobně.

Andrej Babiš má nepochybně charisma. A obrovské prostředky a neomezuje se fakty a pravdou. A průběžně živí svůj falešný obraz úspěšného podnikatele. Falešný, protože bez dotací a zakázek od státu by zkrachoval… Důležité také pro voliče určitě je, že když se lidé dívají na své důchody nebo výplatní pásky, tak vidí, jak jim za poslední období nominálně vzrostly. Co si ale neuvědomují, je, že kupní síla důchodců je nižší než v roce 2013. Že výdělky ukrajuje zdražování a vysoká inflace ničí úspory. A to už se špatně vysvětluje. Protože někdo, kdo měl jedenáct tisíc a teď má šestnáct tisíc důchodu, porovnává jedenáct a šestnáct. To chápu. Jen si za těch šestnáct teď koupí méně, než dříve za těch jedenáct.