Levnou energii získáme z panelů na školách, míní nový primátor Jablonce

Jste dlouholetým zastupitelem, dvě volební období jste byl ekonomickým náměstkem primátora. Teď zastáváte funkci nejvyšší. Berete to jako vrchol vaší politické kariéry?

Nevnímám to jako vrchol kariéry, spíše tak, že člověk už má nějaký věk, nasbíral jisté zkušenosti. V koalici, která teď vznikla, je spousta nových a mladých lidí a já v tom vidím šanci, že zkušenosti, které mám, mohu předávat dál jiným generacím. Je to pro mě taky veliká výzva. Nová koalice přinesla nové tváře, z nichž některé nemají zkušenosti s komunální politikou, ale na druhou stranu cítím, že tito lidé mají zajímavé názory. A já vždycky tvrdil, že nakonec ten Jablonec, který my tu spravujeme a udržujeme, přece děláme pro další generace.

Vy jste si, u primátorů poměrně nezvykle, vzal pod sebe i resort financí. Vím, že jste se jimi na městě zabýval dlouhodobě, ale přesto: zvládnete obě „role“?

V koalici jsme se tak dohodli. Že primátor bude mít ještě na starosti finance v Jablonci nebylo zvykem, dokonce si myslím, že to tu historicky nebylo nikdy. To myslím, že ukazuje, že bych chtěl být takovým tím dělným primátorem a chci se zabývat hlavně tím, co umím a čemu rozumím. Finance jsem měl tady osm let na starosti a asi se pochválím, když řeknu, že se domnívám, že jsem je spravoval dobře. Proto v tom chci pokračovat. A díky tomu, že jsem si to vzal pod sebe, tak zase kolegům náměstkům zbude víc prostoru na jiné aktivity. Určitě jsem si naložil, ale pořád jsem přesvědčen o tom, že se to nechá zvládnout.

Do čela města přicházíte v době, která je krušná vlivem nejrůznějších krizí. Náklady, zejména na energie, stoupají strmě nahoru. Jak s tím budete bojovat a zároveň u toho zůstanete rozpočtově zodpovědní, jak se vždy ODS profilovala?

Výdaje budou v každém případě vyšší. Jsem sice rád, že existuje vládní zastropování cen energií, ale i přesto to pro město bude znamenat o mnoho vyšší výdaje na ně. Když řeknu velmi lehký odhad, tak půjde o nějakých sto padesát milionů korun ročně navíc, než jsme vynakládali doposud. Je tu i jeden veliký problém, že máme spoustu energeticky náročných provozů, jako je bazén, zimní stadion nebo lehkoatletická hala. Tam ty energie půjdou do obrovských částek.

No a co s tím?

Když jsem dělal náměstka pro správu majetku a finance, tak se šlo cestou zateplování objektů. Což je samozřejmě dobře, snížily se náklady na vytápění, ale částečně se zapomnělo na elektrickou energii v podobě svícení. Takže nás čeká zaměřit se na úsporné „ledkové“ osvětlení a montovat všude tyto moderní technologie. To se teď děje v městské hale, ale jsou to pořád takové střípky. Když se podíváte do našich škol a školek, tak tam jsou těch starých zářivek ještě mraky. To jsou ještě osmdesátá léta. V současné době běží výběrové řízení na rekonstrukci první etapy veřejného osvětlení, což je zakázka řádově kolem osmi deseti milionů. Protože i to je hodně zastaralé a energeticky velmi ztrátové.

Vím, že chcete střechy některých budov ve vlastnictví města osadit fotovoltaickými panely a vlastně tak mít jakousi malou městskou elektrárnu...

To je v běhu. Jablonecká energetická by si měla od nás pronajmout střechy škol a školek a na ně nainstalovat fotovoltaiku. Oni to budou realizovat a my jako město bychom z toho měli sklízet benefit v podobě levné energie. V budoucnu je naším cílem to mít na všech objektech, kde to půjde.

Obraťme list. Vy máte v programovém prohlášení, že se chcete hodně zaměřit na tvorbu nejrůznějších strategických dokumentů. Některé koncepce jsou prý zastaralé, jiné chybí. To je téma, které navenek pro laiky nevypadá moc sexy. Proč je to pro vaši koalici tak důležité?

Ono to není moc sexy, ale před chvílí jsme se bavili o tom, jaká nás čeká doba. Doba, kdy se budeme snažit zachovat provoz města a neomezovat přitom služby, které město pro občany musí zajistit. A zřejmě nastane situace, že bude méně peněz do investic. Takže teď je ten správný čas, kdy bychom se měli připravovat na budoucnost a vytvořit si různé akční a strategické plány. A teď nemyslím ty v podobě těch povinných dokumentů. Musíme si však nyní říci, co třeba s bytovou politikou, když dám příklad za všechny. Říci si, kolik máme bytů, zda je to hodně, nebo málo. Budou vypsané různé dotační tituly na výstavbu nových bytů. Půjdeme do toho, nepůjdeme? Kolik a jakých bytů potřebujeme? Chceme podporovat městské strážníky či nemocnici a první podporou je ta, že těm lidem, které chcete získat, dáte byty. Tím je potřeba se zabývat. A to by nám právě měly říci tyto dokumenty, odhalit, kterou cestou by se město mělo vydat. Půjde o takové analýzy a vize do budoucna. Dneska to funguje spíše živelně, reagujeme na požadavky, které chodí za běhu, ale je to někdy takové divoké. My sice dneska připraveni jsme, máme strategický plán, ale ten je v podstatě zásobníkem všeho možného. Teď je potřeba si ale říci, tohle jsou priority číslo jedna, tohle lidé potřebují, na tohle se pojďme zaměřit. A když se objeví dotační titul, tak budeme připraveni.

S tím možná souvisí i to, že chcete pozměnit pravidla pro developery, kteří by v Jablonci toužili stavět. A s tím se jistě pojí nápad na zřízení kanceláře architekta města...

Souvisí to. Architekti do těchto věcí mají mluvit. Je potřeba ale říci ještě jednu věc, není to tak, že bychom dneska neměli žádná pravidla pro developery. Máme je, mluvíme do projektu už v momentě, kdy ho projektant kreslí, abychom potom, co ho převezmeme do správy, věděli, že tam jde například dělat zimní údržba nebo provozovat veřejné osvětlení. Ale myslím si, že je to jen základní dokument, a že to je málo. Měli bychom v tomto jít ještě dál a dopracovat to. Architekti by měli říkat, v jakém stylu by co mělo být, jaké kde budou lavičky, mobiliář, jaká budou stání na popelnice... My to pak přebíráme za nějakých podmínek, takže investoři musí mít jasná pravidla hry a mít jistotu, že my to převezmeme. Přece všichni chceme, aby město vypadalo k světu. My dneska sice máme městského architekta, ale on je tak vytížený, že všechny tyto věci nestíhá.

Poprvé v historii má Jablonec náměstkyni pro ekologii. Na co se chcete v tomto směru zaměřit?

Když budu střílet do vlastních řad, tak jednou z věcí, která se nám v minulosti úplně nepodařila, je odpadové hospodářství. Víme, že město přijalo novou vyhlášku, jejíž zavedení do života se moc nepovedlo a mezi občany to vyvolalo trochu zla. To bude jedno velké téma, které se bude muset řešit. Ta problematika se rozrůstá. V roce 2010, kdy jsem sem přišel na správu majetku, tak odpady byly drobný problém a dneska nabobtnal. Ekologie byla tématem, kterému jsme se věnovali jen na zlomek úvazku, nikdo se tomu nevěnoval naplno a koncepčně. To se teď změní.

Zmíněné odpady mi jdou trochu do kontextu s dalšími vašimi plány, a to digitalizací magistrátu...

Tady se jednoznačně zaspalo, a ukázalo se to právě u tématu odpadového hospodářství. Lidé se, navíc ještě v době covidu, chodili hlásit na radnici, museli nosit vyplněné papíry, které předávali úředníkům a ti pak ty údaje z nich přepisovali do systému a vznikaly chyby. To by se do budoucna dít nemělo. To je zrovna typ agendy, který by se měl řešit online.

Jednou z největších stavebních akcí v novodobé historii města, která se, předpokládám, ale v tomto období nestihne dokončit, je výstavba dopravního terminálu a přivedení tramvajové trati do centra města. Jak v tomto budete pokračovat?

Máme tam jedno limitní datum, které je dané programovacím obdobím. Víme, že to musíme mít postavené i zkolaudované do roku 2030. Minimálně dva tři roky nebude období pro velké investice. Upřímně řečeno, na tohle si bude muset město půjčit, to nepůjde financovat z jeho rozpočtu. To musíme všechno zvážit. Každopádně chceme, aby tu terminál jednou byl a je naším přáním, aby k němu jednou dojela tramvaj. Tam to ale nemáme úplně v rukou, jelikož je to investice Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce. Já se teď chystám, že s nimi otevřu jednání, abychom jim garantovali, že to opravdu chceme a řekli si co a kdo pro to musí v těch všech přípravách udělat.

Vaše koalice má v zastupitelstvu poměrně křehkou většinu - šestnáct hlasů ze třiceti možných. Nebojíte se, že se někdo v budoucnu „utrhne“?

Šestnáct hlasů je realita. Kdybych se toho bál, tak bych tady na té židli dneska nemohl sedět. Já pořád ještě věřím, že bude vítězit zdravý rozum. Řekl jsem to již několikrát, když budeme v zastupitelstvu předkládat rozumné návrhy, tak nevím, proč by je i opoziční kolegové neměli podpořit, když to bude ve prospěch občanů. To přece oni také chtějí.

Máte také oproti minulým létům náměstka navíc. Co říkáte na kritiku zmíněné opozice, že je to zbytečné plýtvání penězi?

Není to oprávněná kritika. Myslím si, že těch výzev, které jsme si vzali pod sebe, je daleko více, než jich bylo v minulosti. A ono to bez lidí, pokud to chcete dělat dobře, nejde, někdo to musí mít na starosti, někdo to musí řídit. Navíc tady jdeme tou nejekonomičtější variantou. Kolegové mají sdílené sekretariáty, nemají vlastní, nikdo z nich nevyužívá služební vozidlo, což tu v minulosti bylo zvykem, takže tady jsou i úspory.