Notebook za plentou volby v Hamru neovlivnil, řekla policie. Případ odloží

Policisté si pro notebook přijeli v sobotu 24. září, tedy druhý den konání komunálních voleb. O odložení vyšetřování informoval dnes server irozhlas.cz.

„Na základě výsledků expertizního šetření nebylo zjištěno porušení zákona ve smyslu trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda s tím, že skutek bude po všech nezbytných administrativních úkonech odložen, neboť ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Podle informací portálu iDNES.cz se notebook nacházel na nestandardním místě ve volební místnosti v Hamru na Jezeře.

„Volil jsem v pátek a ten notebook mi hrozně zvedl tlak. Jsme malá ves a máme malou volební místnost v knihovně, všechno je tam stísněné. Komise sedí u stolečku naproti plentě, aby za ni neviděla. A přímo za plentou byl stůl a na něm položený zapnutý notebook,“ popsal redakci jeden z obyvatel Hamru, který si nepřál uvést jméno, ale redakce ho zná.

„V praxi to znamenalo, že 30 centimetrů za zády měli voliči ten notebook. Byl nastartovaný, vypadalo to jako čistá plocha. Jestli tam něco běželo, to nevím. „Je to divné, rozhodně by tam být neměl,“ dodal.

Starosta vyplácel seniory v den voleb

Hamr na Jezeře už na sebe upozornil ve volbách před čtyřmi lety. V den komunálních voleb tam tehdejší starosta Milan Dvořák předával peníze některým seniorům. Šlo o částky patnáct set až dva a půl tisíce korun.

Mnozí v tom spatřovali nejen ovlivnění voleb, ale i korupční jednání, že si starosta kupoval hlasy voličů. Oficiálně starosta předával příspěvek na topnou sezonu, který obec každoročně vyplácí lidem starším 65 let.

Padla kvůli tomu dokonce stížnost na platnost voleb. Soud však posléze konstatoval, že k ovlivnění voleb dojít nemohlo. Letos již Dvořák nekandidoval.