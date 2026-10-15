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Co chtějí prosadit v Senátu? Odpovídají kandidáti za Českolipsko Volfová a Půta

Eliška Klimšová
  11:08
O Senát usilující Martin Půta (SLK) a Jitka Volfová (ANO)

O Senát usilující Martin Půta (SLK) a Jitka Volfová (ANO) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

O Senát usilující Martin Půta (SLK) a Jitka Volfová (ANO)
O Senát usilující Jitka Volfová (ANO)
O Senát usilující Martin Půta (SLK)
O Senát usilující Martin Půta (SLK) a Jitka Volfová (ANO)
7 fotografií
O senátorské křeslo se ve druhém kole voleb utkají na Českolipsku poslankyně a starostka Jitka Volfová (ANO) a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). O tom, kdo usedne v horní komoře parlamentu, rozhodnou voliči v pátek 16. a sobotu 17. října. Portál iDNES.cz přináší dvojrozhovor s oběma kandidáty.

Výsledky voleb 2026

První kolo senátních voleb na Českolipsku vyhrála poslankyně a starostka Jitka Volfová, která získala 35 procent hlasů. Na druhém místě skončil hejtman Martin Půta s téměř 33 procenty. Kandidáti ve dvojrozhovoru mluví o tom, jaké problémy považují za nejpalčivější a proč by voliči měli dát hlas právě jim.

Proč by právě vám měli voliči dát ve druhém kole senátních voleb svůj hlas?
Volfová: Náš region dobře znám a celý život v něm žiji. Jako starostka vím, co lidi trápí, co potřebují a jak složité někdy je prosadit konkrétní změny. Nabízím zkušenosti, pracovitost a ochotu naslouchat. Nechci lidem slibovat nemožné, ale chci pro ně dál poctivě pracovat.
Půta: Lidem nabízím svoji pracovitost, zkušenost a nezávislost na vedeních stran. Moji šéfové jsou spoluobčané v senátním obvodu, ve kterém žiji a kandiduji. Těm se budu zodpovídat, ne žádné stranické linii. Když mi dají důvěru, budu pracovat pro obyvatele všech 104 obcí senátního obvodu. Nabízím poctivou práci v Senátu pro region a budu blízko lidem.

O Senát usilující Martin Půta (SLK) a Jitka Volfová (ANO)
O Senát usilující Martin Půta (SLK) a Jitka Volfová (ANO)
O Senát usilující Jitka Volfová (ANO)
O Senát usilující Martin Půta (SLK)
7 fotografií

Co považujete za nejdůležitější problém Českolipska?
Volfová: Za zásadní považuji bezpečnost, ochranu životního prostředí, kvalitní a dostupnou zdravotní péči, dobrou dopravní dostupnost a dostatek pracovních příležitostí. Lidé potřebují mít jistotu, že se dostanou k lékaři a na vyšetření nebudou čekat mnoho měsíců, dostanou se rychle do práce a budou se cítit bezpečně. Na Českolipsku bude kladen akcent na ochranu vzácných lokalit přírody. Chci, aby Českolipsko nebylo regionem, na který se zapomíná.
Půta: Lidé tady mají dál ke kvalitnímu zdravotnictví, školství a dalším veřejným službám a taky bohužel k dobré práci. Českolipsku chybí podstatná část silniční sítě, obchvaty nejenom České Lípy, ale i dalších měst a obcí a významně rychlejší spojení vlakem do Liberce a Prahy. To je jasný úkol státu a taky práce pro senátora. Minulý týden se ukázalo, že voličům jen sliby nestačí.

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Které konkrétní téma je pro vás prioritou?
Volfová: Mou prioritou je dostupná zdravotní péče, bezpečnost, otázka bezdomovectví, kratší pracovní úvazky pro maminky s dětmi, dostupné bydlení, více pracovních příležitostí a za lepší odměnu, ochrana životního prostředí a lepší dopravní dostupnost.
Půta: Celou svoji politickou dráhu spojuji s právem lidí, rozhodovat si o svých problémech a radostech přímo tam, kde žijí. V Senátu proto chci zastávat právo lidí na nezávislou a svobodnou samosprávu ve vesnicích, městech a krajích. Budu je bránit všem pokusům o centralizaci země!

Jak byste postupoval/a v situaci, kdyby zájem vašeho regionu byl v rozporu se zájmem vaší politické strany?
Volfová: Rozhodně bych si nechala vysvětlit všechny zákony, které budeme v Senátu schvalovat. Jsou totiž zákony, se kterými jsem nesouhlasila na 100 procent ani jako poslankyně. Debata je součástí demokratického procesu a já ráda o zákonech budu diskutovat. Pokud budu cítit, že nějaký zákon potřebuje změnu, podám pozměňovací návrh. Politická příslušnost je jedna věc, odpovědnost vůči občanům druhá. A tu bych brala velmi vážně.
Půta: To nenastane. Nejsem podřízeným žádného stranického sekretariátu, Starostové pro Liberecký kraj jsou regionální politický subjekt, mám svůj rozum a odpovědnost. Jako dlouholetý starosta jsem podobné už zažil a umím hledat řešení a najít potřebné kompromisy. Z pozice hejtmana jsem zjistil, že jen senátorů a poslanců se pražské úřady aspoň trochu a někdy bojí. Mají totiž pravomoc přesvědčovat úřady, nenechat se odbýt, kontrolovat a medializovat nešvary. Jsem připravený být hodně neodbytný a své spoluobčany skutečně aktivně hájit.

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V čem se podle vás s protikandidátem nejvíce rozcházíte?
Volfová: Myslím si, že především v přístupu k regionu. Pana Půtu jsme v našem regionu často neviděli. A najednou je tu „pečený vařený“.
Půta: V pohledu na práva obcí a občanů. ANO chce centralizovat moc, osekat pravomoci obcí, nepřiznat jim víc peněz z vybraných daní na investice. Odmítá přispět na opravu silnic II. a III. třídy, bez nichž kvalitní život na venkově nejde. Jako starosta a hejtman jsem také zvyklý i odpovědně hospodařit, astronomický dluh, který ANO navrhuje ve státním rozpočtu na rok 2027, naprosto odmítám. Vláda musí představit plán, jak schodky snižovat a reformovat naši daňovou soustavu. Tyhle dluhy jednou zaplatí naše děti.

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393 fotografií

Co na svém protikandidátovi respektujete a v čem podle vás odvádí dobrou práci?
Volfová: Toto není otázka na mě, ale na jeho voliče.
Půta: Paní starostka a poslankyně je pracovitá a organizačně schopná dáma, v České Lípě společně s Živou Lípou (SLK) rozjeli v posledních osmi letech mnoho investičních projektů, od divadla, nového koupaliště přes investice do škol, osobně se těším na dokončení rekonstrukce Kounicova domu, nebo historického Škroupova náměstí. V letech 2016-2020 jsme spolu pracovali ve vedení Libereckého kraje, oceňoval jsem její schopnost racionální diskuse a umění hledat řešení. Ve Sněmovně je bohužel součástí poslaneckého klubu, ve kterém se poslouchá a hlasuje podle stranických rozhodnutí a příkazů majitele.

Co byste v Senátu chtěli prosadit během svého mandátu?
Volfová: Chtěla bych se zaměřit především na legislativu, která ovlivňuje fungování měst a obcí. Právě samosprávy nejlépe vědí, co jejich obyvatelé potřebují. Jde zejména o zjednodušení administrativy, rozumné financování samospráv a zlepšení dostupnosti veřejných služeb. Nechci slibovat věci, které Senát nemůže přímo ovlivnit. Chci ale využít jeho zákonodárnou roli k tomu, aby přijímané zákony byly srozumitelné, spravedlivé a především použitelné v praxi.
Půta: Budu prosazovat daňové zvýhodnění lidí, podnikatelů a firem v hospodářsky slabých oblastech, spravedlivé financování obcí a krajů a hájit zájmy regionu třeba při plánování a přípravě důležitých dopravních staveb. Chci být oporou lidí před chybami a zvůlí úřadů. Rád bych vedle toho ukazoval na silné a pozitivní příklady lidí, kteří tady žijí a jsou úspěšní, propagoval zajímavá místa a turistické cíle, chci tím podpořit chuť lidí se do regionu vracet, zakládat rodinu i pracovní kariéru na Českolipsku, žijeme v krásné části naší země!

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Jak důležitá je podle vás úloha Senátu?
Volfová: Senát považuji za důležitou součást našeho parlamentního systému. Má možnost kontrolovat a korigovat přijímané zákony a upozorňovat na jejich nedostatky. Právě proto by v něm měli působit lidé, kteří znají skutečné dopady legislativy. Za osm let na radnici jsem mnohokrát viděla, jak dobře míněný zákon dokáže v praxi zkomplikovat život obcím i občanům. Senát by měl být místem věcné diskuse, zdravého rozumu a odpovědného rozhodování, nikoliv zbytečných politických sporů. Právě zkušenost z komunální politiky považuji za velkou výhodu, protože vím, jak se rozhodnutí z Prahy promítají do každodenního života lidí.
Půta: Senát vnímám jako pojistku před mocenskou zvůlí, proti nikdy nekončícím snahám centra omezovat práva obcí a občanů. Ostatně Vláda poslední rok potichu připravuje mnoho kroků, které mají moc a rozhodování centralizovat do Prahy a mimo volené zástupce lidu v obcích, městech a krajích. Senát je pro mě často opravář narychlo prosazovaných a často selhávajících zákonů vycházejících ze Sněmovny.

Pokud uspějete ve volbách, kterou ze svých současných funkcí jste připraveni opustit?
Volfová: Pokud budu zvolena senátorkou, můj poslanecký mandát zanikne a nebudu již vykonávat ani pozici starostky. V případě, že mi lidé dají podporu, tak budu vykonávat naplno pozici senátorky.
Půta: Jak jsem již přislíbil, opustím pozici hejtmana Libereckého kraje, dělat najednou hejtmana a senátora najednou, podle mého názoru, rozumně, odpovědně a s dobrým výsledkem nejde.

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Pokud budete zvolen/a, kdo převezme vaše současné povinnosti?
Volfová: Post poslankyně přejde na náhradníka.
Půta: Mám hned několik možných nástupců z praxí z komunální politiky, kteří jsou šikovní a mají bohatou životní zkušenost. Slíbil jsem, že výsledné jméno oznámím po boku svého nástupce a nejpozději do konce letošního roku. Lidé v Libereckém kraji získají nového a dobrého lídra, to si ze srdce přeji a slibuji.

Co byste vzkázali voličům?
Volfová: Senátor by měl svůj region dobře znát, naslouchat lidem a umět za jejich zájmy bojovat. Neříkám, že všechno půjde snadno, ale slibuji poctivou práci, otevřené dveře a ochotu naslouchat. Prosím všechny, aby si v pátek 16. a v sobotu 17. října našli čas a přišli k volbám.
Půta: Dejte na věcný a konkrétní program a já se za vás budu poctivě v Praze dalších šest let bít. Jsem houževnatý v dotahování věcí do zdárného cíle a v Senátu si to chci odpracovat. Přijďte prosím k volbám.

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