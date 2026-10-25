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ANO bude v České Lípě v opozici, Živá Lípa se dohodla s ODS a Společně

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  17:16

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Starostou města bude Jakub Mencl (Živá Lípa). | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Českou Lípu povede koalice vítězného uskupení Živá Lípa s ODS a Společně, ke kterým se připojili tři zastupitelé původně zvolení za ANO. Starostou bude Jakub Mencl z Živé Lípy.

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Koalice bude mít v zastupitelstvu většinu 17 z 25 hlasů, po podpisu memoranda o společném postupu na období 2026 až 2030 o tom dnes informoval dosluhující místostarosta Jakub Mencl, který je lídrem uskupení Živá Lípa spojeného se Starosty pro Liberecký kraj. Vládní hnutí ANO, které v České Lípě skončilo na druhém místě, zůstane v opozici stejně jako SPD.

Živá Lípa volby ve třetím největším městě Libereckého kraje vyhrála a získala deset mandátů v zastupitelstvu, druhé ANO obsadilo stejný počet míst. Tři zvolení zastupitelé ale v minulém týdnu hnutí opustili.

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Odchod ohlásili dosluhující českolipský místostarosta Martin Brož a také Nela Ritnošíková Theerová, která byla poslední čtyři roky městskou radní na plný úvazek, oba byli členy ANO. Odchod ohlásil také Zdeněk Líbal, který byl na kandidátce hnutí jako nezávislý.

V čele města bude sedmičlenná městská rada. Kromě starosty bude mít Živá Lípa také posty dvou místostarostů – Markéta Červinková bude ve funkci jako uvolněná, tedy na plný úvazek, Štěpán Slaný bude neuvolněným místostarostou, což znamená, že bude pro město pracovat na částečný úvazek.

Dalším uvolněným místostarostou bude Martin Brož původně zvolený za ANO. Doplní je tři uvolnění radní – Petra Dvořáková a Michal Prokop z ODS a Roman Kozák ze Společně. Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo uskutečnit v pondělí 9. listopadu.

Mencl chce otevřené město

„Spojuje nás snaha řídit město hospodárně, otevřeně a v dialogu s veřejností i celým zastupitelstvem,“ uvedl Mencl. Hlavním cílem nové koalice je podle Mencla přinést na českolipskou radnici otevřený, partnerský styl řízení a každodenní přítomnost vedení města.

Společnými prioritami jsou podle něj kvalitní veřejný prostor a životní prostředí, zvýšení bezpečnosti, rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu, a vytváření příležitostí k bydlení. Podrobný program na nadcházející čtyřleté období chce koalice představit do 15. prosince.

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Česká Lípa je posledním z okresních měst v Libereckém kraji, kde koalici sestavili. Ve městě s 36 400 obyvateli vybírali voliči z osmi kandidátek, uspělo jich pět.

Zvítězila Živá Lípa, pro kterou hlasovalo 35,79 procenta voličů a má deset mandátů stejně jako druhé ANO, které dostalo 33,48 procenta hlasů. Po dvou zastupitelích mají třetí ODS a uskupení Společně, které skončilo na čtvrtém místě, jeden mandát získala SPD.

Před čtyřmi lety bylo vítězem ANO, získalo 13 mandátů a přestože partnera nepotřebovalo, spojilo se s uskupením Živá Lípa. Oba subjekty spolupracovaly v koalici už v letech 2018 až 2022.

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