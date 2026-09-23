O hlasy voličů v komunálních volbách v České Lípě usiluje celkem osm kandidátek. Redakce iDNES.cz se zeptala lídrů na tyto dvě otázky:
1. Co je hlavní téma vašeho volebního programu, co chcete v České Lípě změnit v následujícím volebním období?
2. Místní mimo jiné trápí kriminalita, vandalismus a lidé bez domova či uživatelé drog v okolí obchodních center (například OD Andy, Kaufland) a na dalších místech. Máte recept na řešení této otázky?
Komunální volby v Libereckém kraji
kandidáti v okresních městech
Jitka Volfová, ANO 2011
1. Hlavním tématem je pro nás kvalitní, bezpečný a dobře fungující život v České Lípě. Chceme navázat na to, co se nám podařilo, ale zároveň řešit věci, které lidi trápí dnes. Jde především o více parkovacích míst a kapacitu domova pro seniory. Chceme také usilovat o zavedení VOŠ se zaměřením na zdravotnictví a o vysokoškolské vzdělávání. To může přivést mladé lidi, pomoci zdravotnictví a dát našemu městu nové příležitosti. A samozřejmě budeme dál posilovat opatření zvyšující pocit bezpečí, protože chceme, aby se lidé cítili dobře a bezpečně.
2. Z jednání s policií nevyplývá výrazný nárůst přestupků či trestné činnosti. Pocit bezpečí ale nepodceňuji. Uživatelé drog jsou řešeni v úzké spolupráci městské policie s PČR. U bezdomovectví chybí především účinná legislativa. Je to problém většiny měst a apelujeme na jeho řešení i ve vyšších patrech politiky. My mezitím bezpečnost posilujeme: máme plný stav strážníků, psovodku se služebním psem, zvýšili jsme počet preventistů kriminality a od jara do podzimu máme také bezpečnostní agenturu o víkendech, která se v terénu velmi osvědčila.
Petra Dvořáková, Občanská demokratická strana
1. Hlavních témat, která je potřeba řešit, máme více, vyberu pouze některé. Chceme, aby radnice byla vedená naplno, ne napůl – současný souběh několika funkcí naší paní starostky. A také chceme otevřené a transparentní hospodaření. Peníze mají sloužit lidem, a ne megaprojektům, do kterých se zde investuje, peníze nemají ležet na účtech bez užitku. Dalším z bodů je otevřít pozemky k výstavbě, zlepšit péči o chodníky, parky, zavést městského architekta. Důležitá je i stavba parkovacích domů, tlak na dokončení silničního spojení. Chceme více lékařů a zajistit důstojné stáří – podpora domácí péče a mobilní paliativní tým.
2. Řešením je podle mě jednak viditelnější přítomnost městské policie v centru, kamery a osvětlení problémových míst. Potom je také nutné dlouhodobě pracovat s lidmi, kterých se to týká – ve městě už funguje kontaktní centrum, jeho práci s městskou policií a sociálním odborem chci provázat mnohem těsněji, aby fungovaly skutečně společně, ne vedle sebe. K tomu chci prosadit obecně závaznou vyhlášku regulující žebrání a chování na veřejných prostranstvích – Česká Lípa ji na rozdíl od srovnatelných měst jako Litoměřice nebo Jablonec nad Nisou dosud nemá.
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Brutální napadení v baru. Muž útočil boxerem, ztloukl i náhodného hosta
Ondřej Víteček, Piráti a Zelení
1. Naším hlavním tématem je udržitelnost, transparentnost a participace. V rámci udržitelnosti vyžadujeme stoprocentní ochranu životního prostředí, hlavně pak městské zeleně a rozvoj parku. Transparentnost pro nás znamená změnu jednacího řádu zastupitelstva, prosazení videopřenosu, zveřejňování zápisů ze všech poradních orgánů v plném znění a prezentace docházky a hlasování srozumitelnou formou na profilu zastupitele. Důležitou součástí zapojení občanů do života města je participativní rozpočet, který chceme obnovit.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
2. Bezpečnost a čistota v centru města by nemusela být takový problém, pokud by se vymáhala pravidla, která již jsou. Nesouhlasíme s využíváním externích bezpečnostních firem, které teď před volbami zajišťují pořádek v centru města, připadá nám to jako nesystematické populistické řešení. Není třeba dělat nové vyhlášky, které jsou nevymahatelné, viz vyhláška o konzumaci alkoholu, která je naprosto nesmyslná. Důležitá je prevence, která je nedílnou součástí řešení celého problému včetně systematické práce terénních pracovníků a městské policie.
Pavel Souhrada, Přísaha s podporou SOCDEM
1. Hlavním tématem našeho programu je bezpečnost a pořádek v České Lípě. Chceme, aby se lidé cítili bezpečně nejen přes den, ale i večer v centru, na sídlištích, v parcích nebo cestou domů. Prosazujeme proto více strážníků přímo v ulicích, pravidelné noční pěší pochůzky a rozšiřování kamerového systému do míst, kde je skutečně potřeba. Bezpečné město ale znamená také dobře osvětlené ulice a přechody, přehledné parky a veřejný prostor, kde se lidé nemusí bát.
2. Chceme posílit přítomnost městské policie v problémových lokalitách, zejména pravidelnými pěšími hlídkami ve večerních a nočních hodinách, a rozšiřovat kamerový systém tam, kde je skutečně potřeba. Samotná represe ale nestačí. Město musí aktivně pracovat i s drogově závislými, podporovat terénní sociální a adiktologické služby a dostupnou odbornou pomoc. Cílem musí být nejen udržet pořádek v ulicích, ale také dostat co nejvíce lidí ze závislosti a zpět do běžného života.
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Opilí mladíci dováděli u kašny v centru města. Svlékali se, jeden do ní taky skočil
Jaroslav Turnhöfer, Společně
1. Chceme být partnerem občanů a prosazovat konkrétní řešení, která povedou ke zlepšení každodenního života ve městě. Máme připravenou řadu řešení v oblasti bezpečnosti a čistoty ve městě, v oblasti navýšení parkovacích kapacit a jsme schopni je bez odkladu začít realizovat. Komunální politika má být službou občanům a musí se poctivě dělat z jedné židle, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nechceme navazovat na současný styl, metody a formy práce vedení města a na způsob prosazování záměrů bez širšího projednání a shody.
2. Chceme, aby se lidé nejen v centru cítili bezpečně a aby město skutečně řešilo lidi, kteří žijí na ulici nebo mají problém se závislostí. Problém je propojení služeb a v tom, jak účinně se dostávají ke konkrétním lidem přímo v ulicích. Vytvoříme společný tým „Ulice“. Zvlášť budeme řešit drogy. Cílem bude dostat člověka, který chce svou závislost řešit, co nejrychleji k odborné pomoci. Na druhou stranu užívání a distribuci drog, agresivitu nebo jiné protiprávní jednání ve veřejném prostoru nebudeme tolerovat.
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Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy
Romana Žatecká, Svoboda a přímá demokracie
1. Aby z města lidé neodcházeli. Nebo také aby se mladí po studiích vraceli. Žije nás tu čím dál míň, z toho část jsou cizinci. Naší vizí je město, kde lidi bydlí v příjemných městských čtvrtích s pěkně udržovanou zelení, mají dobře placenou práci, cítí se bezpečně a klidně pustí děti do školy samotné, kde je pořádek, čisto a kde se lidi ve volném čase mají jak zabavit. Zmírající centrum a sídlištní skanzeny nejsou ta správná lákadla, a tak po období velkých a předražených investicích musí přijít období péče o lidi, o kvalitu jejich života, aby tady za chvíli nedávaly lišky dobrou noc. A ještě je důležité, aby i samoživitelé a samoživitelky nebo osamělí senioři či singles dosáhli na pěkné bydlení a neplatili předražené nájmy.
2. Postupem času jsme se stali městem lidí bez domova, kriminálníčků a feťáků. Nerozumím, proč se město tváří, že to není problém, když se lidi bojí chodit třeba parkem nebo po setmění sídlištěm. Městská policie se musí vrátit do ulic, a pokud nemá nástroje, jak udržet ve městě pořádek, jsou na řadě politici. Komunálními počínaje a těmi ve sněmovně konče. Musí aktivně hledat řešení, které nám zajistí čisté a bezpečné město.
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Policie hledá svědky požáru autosalonu v České Lípě, dvojici zachytila kamera
František Chot, Vaše Lípa
1. Zaměříme se na podporu nájemního bydlení – především výstavbu bytů v bytových domech, i když ani přípravu, zainvestování do parcel pro rodinné domy neodmítáme, ale nepovažujeme je za většinově dostupné řešení. Chceme zahájit stavbu alespoň dvou parkovacích domů, nejlépe metodou PPP, a v rámci územního plánu vyhledat prostory pro výstavbu parkoviště u sídliště Špičák. Z dalších investičních akcí to jsou: zprovoznění přírodního koupaliště ve stavebně oddělené části stávajícího areálu Dubice a vybudování odkrytého kluziště pro veřejné bruslení. Samozřejmostí pro sdružení KSČM, ČSNS a nezávislých kandidátů Vaše Lípa jsou podpora místních živnostníků a podnikatelů a opravy či rekonstrukce chodníků v hlavních trasách pohybu občanů. Chceme posílit roli zastupitelstva v rozhodování o významných veřejných zakázkách.
2. Ve stávající socioekonomické situaci vedle terénní sociální práce neopomineme ani represivní složku – posílení městské policie a zkvalitnění kamerového systému.
Jakub Mencl, Živá Lípa
1. Městu chybí startovací byty s dostupným nájemným i připravené pozemky pro bydlení – proto rozvíjíme území ve Staré Lípě a měníme uvolněné budovy v centru na nové byty. Stejně důležité je, aby se lidem dobře žilo tam, kde skutečně bydlí, nejen v centru. Chci tam systematickou obnovu chodníků, zeleně a místa k setkávání, ne jen jednorázové opravy podle toho, kdo si nejvíc stěžuje. Dostupné bydlení a důstojná sídliště jsou to hlavní, co chci v příštím období posunout.
2. Řešení musí kombinovat víc opatření najednou – kamery a strážníci pomůžou, ale problém sami nevyřeší. Posilujeme přítomnost strážníků včetně psovodů a asistentů prevence kriminality a od září 2024 máme v centru také správce veřejného prostranství přímo pod městskou policií. Stejně důležitá je ale investice do terénní práce a sociálních služeb, které lidem v nouzi pomáhají dřív, než skončí na ulici, a dokážou lidi bez domova i závislé dlouhodobě sledovat a provázet. Bezpečné město je takové, kde o těchto lidech víme a aktivně s nimi pracujeme.