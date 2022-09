V České Lípě slaví ANO drtivé vítězství, Volfová chce zůstat starostkou

„Doufali jsme ve vítězství, ale že budeme mít nadpoloviční většinu, to jsme opravdu neodhadovali. Do poslední chvíle jsme nechtěli oslavovat. Až když bylo sečteno sto procent, tak jsme věděli, že máme 13 mandátů, na které jsme v posledních chvílích čekali. Byl to krásný pocit,“ popisuje Jitka Volfová.

„Překvapilo nás, že jsme v některých okrscích měli dokonce 50 až 60 procent, výjimečně jsme se dostávali k 27 procentům,“ líčí.

V rámci koaličního vyjednávání ANO jako první oslovilo Živou Lípu, se kterou vládlo předchozí čtyři roky. Dosud měli jedno sezení a další mají pokračovat v tomto týdnu.

„Naše čtyřletá spolupráce s Živou Lípou byla korektní. Po jednání uvidíme, kam se to stočí a ubere, teprve potom budeme vědět, jak se k těm věcem vzájemně postavíme,“ konstatuje Volfová.

Třetí SPD neosloví

Jako partnera naopak nevnímá hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které skončilo v České Lípě na třetím místě se třemi mandáty a ziskem téměř 21 600 hlasů.

„Není tam žádný společný průnik názorů, je to jediný subjekt, ke kterému nepřistupujeme jako ke koaličnímu partnerovi“.

Úspěch strany ANO, jehož členkou je od roku 2015, připisuje hlavně tomu, že se jim v předchozím volebním období podařilo rozjet projekty, na které čekala Česká Lípa desítky let.

„Myslím, že jsme dělali svoji práci slušně – záměrně neříkám politiku. Já ani moji kolegové práci pro město jako politiku nevnímáme. Práce pro lidi je pro nás důležitá, i to, aby se město dlouhodobě rozvíjelo a dostalo progresivní směr. Lidé cítili, že jsme tu pro ně a takhle to ocenili,“ shrnuje Volfová, která hodlá pokračovat ve své dosavadní práci. Té má prý vedení před sebou ještě hodně.

Ať už jde o intenzivní jednání v souvislosti s energiemi a zajištěním tepla ve školách či ve veřejných službách, nebo o nastartování projektů, ke kterým se ANO zavázalo ve volebním programu. Chce například zřídit technické služby města nebo zlepšit zdejší bezpečnost.

„Chtěla bych poděkovat všem voličům, kteří nás podpořili, je to pro nás obrovský závazek. Věřím, že město budeme dávat společně dohromady. Bez aktivních lidí, kterých tu žije hodně, by to nešlo,“ říká Volfová, které voliči svěřili přes 4 300 svých preferenčních hlasů.