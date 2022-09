Bedřichovu záhadně přibývají obyvatelé, obec se obává ovlivnění voleb

„Zatím se nám přihlásilo kolem deseti lidí. Ale musíme si uvědomit, že obec má zhruba 290 voličů. K volbám jich chodí přibližně 200. Takže deset lidí je pět procent a dvacet lidí je deset procent. A to už může volby ovlivnit,“ vysvětluje starosta obce Petr Holub.

Ohrožení férovosti voleb naznačují především adresy, na které se nově příchozí, které navíc v obci nikdo nezná, přihlašují.

„Část z nich se hlásila na objekty, které jsou připravené k demolici nebo se tam chystá nějaký developerský projekt, což nám přišlo podezřelé,“ poukazuje starosta.

Hra o pozemky

Důvod, proč tak někdo činí, podle Holuba leží na zelených, dosud nezastavěných pozemcích.

„Jde o územní plán obce. Bedřichov je vyhledávanou destinací a stavební pozemky tu nejsou. Ale je tady celá řada pozemků, které jsou nezastavitelné. Drtivá většina lidí si myslí, že to je v pořádku a územní plán by se neměl rozvolňovat. A to by mohl být pro někoho motiv.“

Bedřichov se navíc řadí cenou pozemků na úroveň Prahy. „Ty nové developerské projekty se pohybují v rozmezí zhruba sto padesát až dvě stě tisíc korun za metr čtvereční,“ vysvětluje realitní makléř Ivo Šorm.

Obec však nemá žádné nástroje, jak přílivu obyvatel legálně zabránit. Obrátila se proto na policii.

„Může jít i o trestný čin, pokud by se prokázalo, že je to čistě účelové. Věřím ale, že lidé k volbám přistoupí férově, a to ve smyslu – volím tam, kde bydlím,“ dodává starosta.