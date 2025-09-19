Přestal jsem v hospodě žvanit a šel do politiky, říká lídr Motoristů Kocián

Jan Pešek
  11:55
Kandiduje poprvé v životě a hned v parlamentních volbách. Přesto se Adam Kocián ujal role lídra Motoristů sobě v Libereckém kraji. „Letošní volby považuji za zlomové,“ říká třiapadesátiletá jednička krajské kandidátky v rozhovoru pro iDNES.cz.

Auto je pro Motoristy symbolem svobody. „Neříkám, že nám auto někdo bere, ale rozhodně ho omezuje. Omezují ho různé povolenky, Green Deal, zdražování,“ říká lídr Motoristů sobě Adam ‚Gody‘ Kocián. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Proč jste se rozhodl kandidovat v letošních volbách?
Poslední dvě volební období jsem už skoro nevěděl, koho volit. Dokonce jsem přemýšlel o tom, že nepůjdu volit vůbec. Vzpomněl jsem si na mamku, která za totáče říkala: ‚Já nemůžu jít volit, protože se stejně nic nezmění.‘ Ten dojem jsem začínal mít taky. Pak jsem potkal Motoristy a bylo jasno. Přestal jsem žvanit v hospodě o politice a šel jsem do ní rovnýma nohama.

Jak jste se dal k Motoristům?
Já jsem potkal kluky hned ze začátku, když zkoušeli politiku v pražských volbách. Hrozně jsme si sedli v názorech na život, na muziku, na humor.

Co znamená - potkal kluky?
Prvního jsem zaregistroval Petra Macinku, tak jsem ho oslovil a potkali jsme. Následně jsme začali spolupracovat na různých akcích, například jsem pro ně organizoval setkávání s lidmi. Spolupracovali jsme i na Evropských volbách. A ti kluci mě přesvědčili, že to nedělají pro peníze ani slávu, ale že mají touhu něco změnit a něčeho dosáhnout v politice. A to mi bylo sympatické.

Mladá Boleslav je pro nás jako Texas, silnice v kraji opravíme, slibuje Turek

Motoristé, jak název napovídá, mají vztah k motorům a ke všemu, co se tak nějak hýbe samo. Cítíte se jako motorista?
Motorista určitě jsem. Bez auta si nedokážu představit život. Motoristé navíc mají volební zkratku AUTO. Auto je pro nás symbol svobody, která je základ všeho. Svoboda podnikání, svoboda slova a právě svoboda pohybu.

On vám to auto někdo bere?
Když je problém, tak vás auto zachrání. Když potřebujete do nemocnice nebo odvézt dítě do školky, nemusíte na nic čekat. Neříkám, že nám auto někdo bere, ale rozhodně ho omezuje. Omezují ho různé povolenky, Green Deal, zdražování... Dneska si pomalu auto sami ani neopravíte za pár korun, musíte do servisu. Tím se ta svoboda pomalu ořezává.

Která témata z volebního programu vám jsou nejbližší?
U mě je to nepochybně kultura, ve které jsem vyrostl a jsem tím obklopený. Rád bych se vyjadřoval i ke školství, sportu či bydlení.

A konkrétně?
Když se budeme bavit o té kultuře, tak největší problém jsou dotace, tedy platit něco, co si na sebe nevydělá a nikdo to nechce. Myslím si, že kultura by neměla být byznys, ale zároveň by to nemělo být jenom umění. Dotovat umění jen proto, že je to umění, mi nepřijde rozumné.

Jak byste zhodnotil současnou vládu? Za co byste ji pokáral a naopak za co pochválil?
Já moc nechválím. Mám vysoké nároky jak na sebe, tak na kolegy v práci či zaměstnance. Když se podíváme na vládu, tak na pochvalu mi rozhodně nepřijdou brutální schodky, vysoký rozpočet, nepovedená digitalizace, posmívání se Trumpovi nebo to, že jsme si rozhádali Čínu. Pochválit se dá snad jen pomoc Ukrajině.

Co podle vás nejvíc trápí Českou republiku?
Česká republika má veliký potenciál v lidech. Pracuji celý život s lidmi a myslím si, že lidé tady nejsou ještě úplně zlomení a mají potřebu něco dokázat. Lidé by chtěli podnikat, otvírat malé krámky, což je skvělé, ale bohužel to nejde. Všechno je drahé, všude jsou samé regulace, není tu žádná vize do budoucnosti. To si myslím, že nejvíc trápí mladé lidi.

S Motoristy je neodmyslitelně spjato jméno Filip Turek. Jaký na něj máte názor? Asi se shodneme, že je to kontroverzní člověk.
Filipa Turka znám osobně nějaký čas. Každá výrazná osobnost je kontroverzní. V mládí jsem přečetl spoustu knih, utkvěla mi jedna věc, kterou někdo moudrý napsal: ‚Když je člověk politik, herec nebo kdokoliv, kdo chce něčeho dosáhnout, tak je pro něj nejhorší, když nikoho nezajímá, když je šedá myš.‘ U Filipa je to ten samý případ. Je svůj, říká, co si myslí. Má vizi, které by chtěl dosáhnout. Ano, občas udělá nějakou chybu, ale nikdo není bezchybný a jeho chyby jsou víc vidět a víc slyšet. Já ho znám jako milého člověka, gentlemana.

Turek čelí obvinění ze znásilnění. Mediální lynč před volbami, tvrdí europoslanec

Pokud se nepletu, tak čelí obvinění ze znásilnění?
To jsou přesně ty kauzy, které nepatří do politiky. Patřit by to do politiky mělo tehdy, pokud ho obviní a prokážou mu to. Do té doby je to pěna dní politického boje.

Co říkáte na kauzu kolem Oty Klempíře? Například připomínání jeho minulosti spjaté s StB.
Mám osobní zkušenost být na policii a být vyslýchán, a teď nemyslím kvůli dopravnímu přestupku. Vyslýchali mě za to, proč mám dlouhé vlasy, proč poslouchám Plastiky, proč přepisuji texty Karla Kryla a roznáším je po schránkách. Takže vím, co to je být pod tlakem policistů. Já to beru velice s rezervou - do toho by se nemělo šťourat, protože u toho nikdo další nebyl a na každého měli jiné páky.

A to, že musel odejít z kapely J.A.R.?
J.A.R. je poměrně aktivní kapela, která se nebojí do politiky sáhnout. Hráli například na podporu Karla Schwarzenberga. Myslel jsem si, že tam jsou všichni každý pes, jiná ves. Že si tam zkrátka každý volí někoho a navzájem se tolerují. Ale že ho vyhodili zrovna za to, že je teď u Motoristů, to mě fakt překvapilo. Myslím, že i jeho. Zajímalo by mě, jestli by udělali to samé, kdyby kandidoval za někoho jiného.

Adam ‚Gody‘ Kocián

Je mu 53 let. Je ženatý, má jednu dceru a dva vnuky.

Pracuje pro Jablonecká kina, kde působil několik let jako vedoucí. Aktuálně se věnuje dramaturgii.

Zajímá se o kinematografii na všech úrovních, včetně té technické i administrativní.

V mládí se věnoval muzice, jeho rodiče jsou muzikanti. Po tatínkovi, který tragicky zahynul na vodě, když bylo Kociánovi pět let, zdědil přezdívku Gody. Na jeho počest se v Liberci koná festival country, folku a bluegrassu.

Vlastní tisíce knih, cédéček a vinylů. Mnohé z nich jsou podepsané od autorů.

Za komunismu navštěvoval učiliště, v dospělosti si dodělal maturitu z managementu a podnikání.

Na důchod si plánuje pořídit japonské psy a dodělat si vysokou školu.

Jaké máte ambice – kolik procent chcete, aby Motoristé získali?
My budeme rádi, když se dostaneme do sněmovny. Nesmíme zpychnout, musíme na tom zapracovat, a teprve pak si můžeme říct, že jsme dobří.

A jaké vidíte své šance Motoristů v kraji a celkově?
Pro lidi v kraji není jiná pravicová strana. Věřím, že nad pět procent bychom tu mít mohli. Celkově věřím ve dvouciferné číslo.

Kdybyste uspěli, jakou byste si představoval koalici?
Říká se o nás, že jsme malá, ale zajímavá nevěsta. Myslím si, že pokud bychom se tam dostali, tak si musíme vybudovat silnou vyjednávací pozici, abychom mohli s něčím hnout. Ale u nás zatím platí jednoduchá věta: Musíme ukončit Fialu a pohlídat Babiše.

Nevadilo by vám, když byste museli například jít do vlády se Stačilo!, které má ve svých řadách komunisty?
Vadilo. S komunisty spolupracovat nemůžeme, protože jsme ideově a programově zcela nekompatibilní. V hlasováních typu Green Deal, emisní povolenky, Migrační pakt anebo euro se nepochybně shodneme, ale o těchto věcech se hlasuje tak jednou za čtyři roky. Ve zbytku si neumíme představit, jak bychom dělali kompromis. A to například při znárodňování stavebnictví, když my chceme víc trhu, při zvyšování daní, když my je chceme snižovat anebo při vystupování z NATO, když my jsme přesvědčeni o tom, že jakákoliv jiná organizace kolektivní obrany mimo Severoatlantickou alianci by hrozila tím, že naše země bude zavlečená do války. S komunisty není možné spolupracovat, ale zároveň je nutné udělat vše pro to, aby neměli možnost žádný z těchto radikálně levicových návrhů prosadit.

Vnitřní okruh ať si zaplatí hlavní město, říká pražský lídr motoristů Šťastný

Máte za sebou nějakou zkušenost v komunální politice?
Ne, já jsem nepopsaný list. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Jednou jsem zkoušel vstoupit do ODS, ale byl jsem odmítnut. Politika je moje guilty pleasure, zajímám se o ni od začátku, ještě za minulého režimu. Myslím si, že to není handicap, protože spousta komunálních politiků, kteří jdou potom do parlamentu, si nese špatné návyky z lokální politiky. Čest výjimkám!

Počítal jsem se vším, kromě vyhazovu z J.A.R. Klempíř promluvil o StB i Motoristech

Proč mají obyvatelé Libereckého kraje volit právě Motoristy?
Politika se dělá na vládní úrovni. A tam se dělají pravidla, tam vznikají zákony, které se pak dotýkají kraje. Pokud se lidem líbí pravicová politika Motoristů, ať volí Motoristy.

Jaký máte názor na Evropskou unii – chtěl byste v ní zůstat, nebo ji opustit?
Ani jedno. Můj názor je, že by se měla Evropská unie transformovat. Já pro vstup tehdy hlasoval, byl jsem mladý kluk. Ta myšlenka nebyla blbá, v tu dobu mi přišla dobrá. Ale dnes se to posunulo úplně jinam. Právo na zrušení veta, migrační kvóty, Green Deal, to vše ničí život a ekonomiku. To si myslím, že by se mělo v Evropské unii změnit.

A na euro?
Říkám zásadně ne. Zaujala mě věta, kterou jsem někde slyšel: Národní měna není brzda vývoje a euro není zárukou blahobytu. Motoristé sobě mají ještě jedno heslo: Národní měnou je koruna česká.

Co byste vzkázal voličům, kteří zatím nejsou rozhodnutí?
Letošní volby považuji za zlomové. Přečtěte si programy a běžte volit. A myslím si, že Motoristé sobě mají fakt vymazlený program.

