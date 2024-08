Sociální demokraté našli na severu cestu do předvolební náruče komunistů

„Jsme levicový kraj, dlouhodobě levicový kraj. A druhá věc je, že dvě volební období byla společná povolební koalice s KSČM v Ústeckém kraji pod hejtmanem Oldou Bubeníčkem,“ říká krajský šéf SOCDEM Radek Scherfer.

„Za těch osm let, kdy jsme byli ve vedení kraje, kraj neměl žádné lidově řečeno průšvihy, po krajském úřadě neběhala policie,“ prohlásil exhejtman Oldřich Bubeníček po podpisu koaliční smlouvy. „Bylo to období, kdy Krajská zdravotní fungovala a její manažery neodváděla policie v poutech,“ uvedl Scherfer.

Koalice Stačilo v Ústeckém kraji jde také do voleb s heslem „Rozkrádání Krajské zdravotní? STAČILO!“ Bubeníček také řekl, že mezi velkými problémy kraje vyniká vedle bezpečnosti právě zdravotnictví, nejen co se týká Krajské zdravotní, ale i kvůli nedostatku obvodních a dětských lékařů či zubařů.

Na otázku, zda by se model předvolební spolupráce SOCDEM a KSČM mohl opakovat i na celostátní úrovni, Scherfer, který je jako předseda Ústřední kontrolní komise i členem užšího vedení strany, odvětil: „Budu-li parafrázovat jednu pohádku, kohouti jsou malí páni, slunko řídí kokrhání. Já si myslím, že to je jedna potencionální, ale ne jediná cesta.“

Je to s mým vědomím, říká šéf SOCDEM

Rozhodnutí svých stranických kolegů spojit se před krajskými volbami s komunisty předseda SOCDEM Michal Šmarda skousl. Sám totiž dlouhodobě nepatří k těm, kdo by hledal záchranu strany u komunistů.

„Je to s mým vědomím a já jsem to jejich rozhodnutí respektoval,“ uvedl Šmarda k rozhodnutí krajské buňky Sociálních demokratů.

„Přestože s koalicemi s komunistickou stranou nesouhlasím, zejména v její současné podobě, v tomto konkrétním případě jsem k zákazu takové koalice nepřistoupil. Zejména s odkazem na jejich předchozí fungování,“ řekl Šmarda.

„Po jejím konci tam přišla koalice ODS a ANO, která skončila zatýkáním v nemocnicích. To je podle mého názoru důvod, proč se rozhodli, že se chtějí ke spolupráci vrátit,“ tvrdí šéf SOCDEM.

Sociální demokracie, ač už není ve Sněmovně, má stále jednoho hejtmana. Martina Netolického v Pardubickém kraji, kde vede znovu kandidátku 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj. A podobný model strana zvolila také v Královéhradeckém a Olomouckém kraji.

„Podle mého názoru budoucí cesta pro sociální demokracii je jedna ze dvou. Buď jít do parlamentních voleb samostatně, anebo s nějakou podporou středových a místních uskupení, jako je to v Olomouci, Hradci Králové nebo v Pardubicích. Určitě bych byl pro to, aby se sociální demokracie otevřela spolupráci ať už s menšími levicovými stranami nebo regionálními hnutími,“ říká Šmarda.

A co možná předvolební koalice s komunisty, že by se po vzoru Ústeckého kraje přelila i do voleb do Sněmovny? „To pro mě varianta není,“ zdůrazňuje. „Pro mě je to nepřijatelná varianta zejména proto, že komunistická strana se posunula na poměrně dost národovecké a proruské pozice v posledních, v těch posledních dvou letech. A to je něco, co je pro sociální demokracii dlouhodobě nepřijatelné,“ vysvětluje.

„Já osobně bych byl rád, kdyby lídr byl člověk, který bude prosazovat tradiční sociálnědemokratickou, to znamená levicovou politiku. Ne tu, která by šla s nějakým liberálním proudem. S tím osobně mám trošku problém,“ řekl iDNES.cz Scherfer.

A naznačil tím, že současné směřování SOCDEM se může po sjezdu změnit. „O celkovém směřování politiky strany musí rozhodovat politické orgány, ne jednotlivci,“ uvedl. Na přímou otázku, zda zvažuje kandidaturu na šéfa strany, odvětil: „Medvěd se porcuje po honu. Dáváte mi otázky, o kterých jsem v životě nepřemýšlel.“

Konečná se námluvám se SOCDEM nebrání

Možné širší spolupráci dvou levicových stran, které nyní nemají zastoupení ve Sněmovně, ale chtěly by to změnit, je naopak otevřena Konečná.

„Jednání s nimi se nebráníme. Oni se brání jednání s námi a jako svého středního nepřítele si vybrali Kateřinu Konečnou. Já mám jako svého nepřítele vládu, kterou chci sundat. A premiéra Petra Fialu,“ řekla iDNES.cz šéfka KSČM.

„To je jejich věc, jestli si myslí, že mají bojovat s Konečnou. Já se sociální demokracií nezabývám, jsem ochotna a schopna s nimi mluvit, ale musí to být o nějaké opravdové dohodě,“ uvedla Konečná. V krajích si tamní buňky podle ní koalice domlouvaly samostatně a bylo na každé, jaké partnery si najde.