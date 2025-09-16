„Levice bude mít hlas ve všech krajích – bez sponzorských darů od oligarchů, bez kompromisů a s lidmi, kteří chtějí měnit věci k lepšímu,“ uvedla spolupředsedkyně strany Markéta Juřicová. Druhým spolupředsedou strany je bývalý starosta Orlové Vladimír Farana.
Jako má dva spolupředsedy, má strana po dvou krajských lídrech – vždy muže a ženu. Nejznámějším je právník, zastupitel a bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. Jeho parťačkou je překladatelka a zastupitelka Valerie Talacková.
„Do Sněmovny kandiduji, abych využil zkušenosti, které jsem získal jako zastupitel Prahy 1. Vím, jak stát i města selhávají při zajištění dostupného bydlení, ochrany veřejného prostoru nebo transparentního hospodaření. Levice nabízí politiku, která slouží lidem, ne zájmům korporací a developerů,“ vysvětluje Čižinský.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Volební program tvoří 14 tematických kapitol, které reagují na zásadní společenské problémy – od důstojných pracovních podmínek přes dostupné bydlení až po klimatickou spravedlnost či regulaci umělé inteligence.
V programu je řada radikálních názorů. „Rozhodně se stavíme proti okupacím a genocidní politice Izraele v Gaze a na Západním břehu, stejně jako proti jeho expanzi v Libanonu a Sýrii,“ píše se v bodu zahraniční politika, antiimperialismus a bezpečnost.
Voliči budou o prvním říjnovém víkendu vybírat celkem z 26 politických stran, politických hnutí a koalic. Profily všech stran a hnutí najdete na volební stránce iDNES.cz volby.idnes.cz nebo ve velkém přehledu kandidátů.