Kvůli oblečení vás může poslat komise domů. Co nedělat ve volební místnosti

Matouš Waller
  5:00
Víte, jak se ve volební místnosti chovat, aby vás komise nevykázala, nebo jakým chybám se vyhnout, aby lístek platil? Základem jsou platné doklady, apolitické vystupování i oblečení a samostatnost. Na lístek ale můžete dle libosti čmárat nebo se s ním fotit.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Už tento pátek se po celé zemi otevřenou volební místnosti. Při jejich návštěvě musíte dodržet několik základních pravidel, abyste se vyhnuli napomenutí volební komisí a v krajním případě i vykázáním od voleb.

Řídit se musíte pokyny předsedy volební komise, jehož rozhodnutí jsou závazná pro všechny ve volební místnosti.

Kdy přijít

Základem úspěchu je přijít ve správnou dobu. Volební místnosti budou otevřeny dva dny:

  • V pátek 3. října od 14:00 do 22:00
  • V sobotu 4. října od 8:00 do 14:00

1. Osobně a bez škrabošek

Nutný je příchod s platnými doklady – občankou nebo cestovním pasem. Například řidičský průkaz komisi stačit nebude. Volič se musí prokázat volební komisi. Pokud hlasuje v jiném než svém volebním okrsku, musí předložit i voličský průkaz, který mu komise odebere.

Každý volič se k volbám musí dostavit osobně, odevzdat hlas za něj nemůže nikdo jiný. Komise vás musí být schopná jasně identifikovat – nepřípustné jsou kapuce, šátky či masky zakrývající obličej.

2. Nenoste loga stran ani letáky

Volební zákon ve dny voleb zakazuje ve volební místnosti a bezprostředním okolí jakoukoli propagaci. Pokud přijdete v triku s politickými symboly nebo s logem nějaké strany či hnutí nebo čepici se sloganem používaným politikem kandidujícím ve volbách, komise vám nemusí volbu umožnit. A může vás poslat domů se převléct.

Své volební preference byste ve volební místnosti neměli dávat najevo ani vy sami ústně.

3. Hybaj za plentu!

Po ověření totožnosti komise voliči vydá úřední obálku, a případně také novou sadu lístků. Akt volby, tedy vložení právě jednoho lístku do obálky, se musí provést za pletnou, tedy v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků. V opačném případě komise občanovi neumožní volit. Tím je zajištěna anonymita voleb.

4. Hlasujte samostatně

Za plentu s vámi nikdo nesmí, rovněž kvůli právu na tajné hlasování. Jiný volič vás může doprovodit, jen pokud máte zdravotní potíže, které zabraňují samostatnému hlasování, nebo pokud neumíte číst a psát. V žádném případě s vámi však nemůže jít člen volební komise. U dětí s tím problém nebývá, být by tam ale také neměly.

Ze zdravotních důvodů rovněž můžete požádat o pomoc při vhazování lístku do urny. Ani v tomto případě však nehledejte oporu u volební komise, požádat musíte jiného z voličů.

5. Jak kroužkovat

Při vyplňování lístků dodržte pravidla pro označení preferenčních hlasů. Jediným přípustným způsobem vyznačení preference konkrétního kandidáta je zakroužkování pořadového čísla na volebním lístku. Pokud se rozhodnete jej označit třeba smajlíkem nebo čísla obkroužit srdíčkem, komise váš preferenční hlas neuzná.

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025
Prezidentské volby ve Zlíně. (leden 2023)

Volební lístek však zůstane platný, stejně jako když se rozhodnete jej například podepsat nebo nakreslit na něj obrázek. Počítají se i takové, na nichž jména kandidátů škrtnete, změníte nebo třeba dopíšete.

6. Ať váš hlas nepropadne

Pozor si raději dejte i při samotném vkládání lístku do obálky. Tenké listy papíru mají tendenci zůstat slepené a může se tedy stát, že omylem do urny vhodíte obálku se dvěma kandidátkami. Takový hlas je ale neplatný.

Komise rovněž neuzná hlasy na podomácku vyrobených nebo roztržených lístcích. Jen natržený lístek je platný, ale pokud se tenký papír poškodí, nebojte se požádat komisi o novou sadu. Uznán nebude ani samostatně vhozený lístek bez obálky.

7. Děti ne, selfie ano

Vyhnout byste se měli i oblíbené praxi focení dětí, které do urny vhazují lístek rodičů. Své ratolesti byste o významný moment měli připravit, neboť každý volič má povinnost odevzdat svůj hlas osobně.

O fotku však přijít nemusíte. Nic nebrání tomu, abyste si při vhazování lístků pořídili třeba selfie, jen by s tím měl souhlasit předseda komise. Vyfotit můžete i svůj volební lístek a třeba jej sdílet na sociálních sítích.

8. Omylem vhozené předměty se vám vrátí až po volbách

Jestli vám do urny s obálkou spadne i něco jiného, budete muset na vrácení předmětu počkat až do skončení voleb v sobotu ve 14 hodin. Schránky jsou zapečetěné a před oficiálním koncem voleb a uzavřením místnosti je komise otevřít nesmí. Voliči nejčastěji přicházejí o občanské průkazy nebo klíče.

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

