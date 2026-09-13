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Spolupráce s ANO v Praze po volbách? Kupka ani Rakušan ji nevyloučili

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  15:57
Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík a předseda Občanských demokratů...

Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík a předseda Občanských demokratů Martin Kupka po jednání výkonné rady ODS (17. července 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Martin Kupka na tiskové konferenci Poslaneckého klubu ODS ve Sněmovně. (25....
Předseda Občanských demokratů Martin Kupka po jednání výkonné rady ODS (17....
Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík po jednání výkonné rady ODS (17....
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Povolební spolupráci svých stran s hnutím ANO v Praze zcela nevyloučili předseda ODS Martin Kupka ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan, i když by oba preferovali spolupráci ODS a STAN. Vyplývá to z jejich dnešních vyjádření v pořadu Partie televize CNN Prima News.

Ani místopředseda ANO Karel Havlíček spolupráci tohoto hnutí s ODS a Starosty a nezávislými v hlavním městě neodmítl. Pro ANO podle něj v případě hlavního města nepřipadá v úvahy koalice s Piráty. Stejně tak ale předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyloučil v Praze spolupráci s ANO. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční za čtyři týdny.

„My obecně necháváme našim regionů velkou volnost ve skládání koalic a spoléháme na to, že oni vědí, kdo je tím pravým partnerem. Dlouhodobě říkám, že ta červená linie pro nás jsou určitě strany, které my považujeme za extrémní, ať už jsou to komunisté nebo SPD,“ uvedl Rakušan.

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Přednost podle něj hnutí dává spolupráci s koalicí Spolu. Koalice s ANO podle něj není preferovanou variantou, musela by být uzavřena koaliční smlouva, které by zajistila uskutečňování programu STAN. Rakušan dnes rovněž uvedl, že výsledek pod 15 procent v Praze by považoval za neúspěch.

Kupka za ODS vyloučil spolupráci s komunisty, naopak by preferoval spolupráci s hnutím STAN. Na dotaz k možné pražské koalici s hnutím ANO odpověděl, že předseda ji zakázat nemůže a ODS jako demokratická strana se musí rozhodovat demokraticky. Z vyjádření volebních lídrů ODS ale ví, že nechtějí spolupracovat na extremistickému programu, tedy v některých místech podle Kupky například s SPD.

Havlíček odmítl v Praze spolupráci s Piráty. Za důležité považuje, aby se vytvořila smysluplná koalice, která změní směr hlavního města. S Piráty vyloučil spolupráci i předseda Motoristů Petr Macinka, a to nejen v Praze, ale i v Brně a Ostravě. „Jsou to lidé s naprosto odlišným světonázorem, kdy já si neumím představit, že bychom se na čemkoli shodli,“ uvedl. Nepředstavitelná je pro něj rovněž spolupráce s komunisty.

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Pražský lídr ANO Jan Hušbauer už dříve v anketě ČTK uvedl, že si spolupráci s ODS či koalicí Spolu za určitých programových a personálních podmínek představit umí.

Pražský lídr koalice Spolu (ODS a TOP 09) Tomáš Portlík (ODS) v srpnu uvedl, že případnou koalici s ANO nemůže vyloučit úplně, vše bude podle něho záviset na výsledku voleb. Kandidát na pražského primátora za STAN Petr Hlaváček v anketě uvedl, že hnutí chce pokračovat s partnery, kteří mají stejné priority.

Ve volbách do zastupitelstva hlavního města v roce 2022 zvítězila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 19 mandátů. Druhé ANO získalo 14 křesel, třetí Piráti 13, Praha Sobě 11, STAN pět a kandidátka SPD, Trikolory, hnutí PES a nezávislých kandidátů obsadila tři mandáty. Koalici vytvořili Spolu, Piráti a STAN a primátorem se stal Bohuslav Svoboda (ODS), který už v letošních volbách nekandiduje.

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