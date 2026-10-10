Přestože hejtman v rozhovoru pro iDNES.cz dříve přiznal, že zásadní budou hlasy v Českých Budějovicích, celostátně získaná procenta mohou sloužit jako první vlaštovka pro jeho nové hnutí. „Jdeme do toho s pokorou, ale jsem přesvědčen, že uspějeme,“ řekl Kuba na konci září k tomu, jaký výsledek očekává na jihu Čech.
Naše Česko se také rozhodlo spolupracovat s hnutím MY, které vede hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Celkem do boje o zastupitelská křesla vyslalo napříč republikou 2716 kandidátů.
Svou pozici se snaží obhájit Dagmar Škodová Parmová, která uplynulé čtyři roky zastávala post primátorky Českých Budějovic. Do funkce se původně dostala za ODS.
Ostře sledovaný bude rovněž výsledek senátních voleb v obvodě číslo 12, tedy ve Strakonicích, kde se snaží obhájit mandát lékař Tomáš Fiala (rovněž dříve zvolen za ODS). Na Hradecku se ve 45. volebním obvodě o opětovné získání senátorského křesla pokouší v koalici složené z Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město Jan Holásek.
Úplně nové kandidáty do Senátu vyslalo hnutí na Kladensku, kde se o přízeň voličů uchází Jan Klas, a na Chebsku a Tachovsku, kde kandiduje Vladimír Keblúšek. Kuba by nejraději viděl v Senátu všechny čtyři zmíněné kandidáty. „Každý okrsek je ale jinak složitý, a kdybychom dokázali uspět aspoň ve dvou, asi by to odpovídalo stávající realitě,“ připustil šéf nového uskupení.
Volby 2026 OBRAZEM
Bývalý člen ODS Martin Kuba oznámil loni v listopadu odchod ze strany po 22 letech. Zdůvodnil to změnami v pohledu strany na politiku, kdy podle něj začala opouštět původní principy. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo Našeho Česka Kuba představil letos v únoru a hnutí v březnu získalo registraci ministerstva vnitra.