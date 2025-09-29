Kruh ve volbách 2025: za hnutí kandiduje nejvíce žen. Včetně bývalých Pirátek

Autor:
  15:51
Dvacet čtyřku určil los pro politické hnutí Kruh. To kandiduje letos poprvé. Patří k nejmladším uskupením české politické scény, založeno bylo teprve letos v červenci. Hnutí kandiduje ve třech krajích: v Praze, ve středních Čechách a na jižní Moravě.
Volební urny

Volební urny | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Na kandidátce Kruhu výrazně převažují ženy. Mezi lídryněmi lze najít bývalé členky České pirátské strany. Třeba středočeskou jedničkou je projektová manažerka Marta Martinová, která je poradkyní senátorky Adély Šípové a za Piráty do Senátu sama neúspěšně kandidovala.

Volby 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

Dvojkou je Jana Kolaříková, bývalá vedoucí personálního oddělení Pirátů. Pražskou jedničkou je sociální pracovnice Michaela Nedory, brněnskou lídryní další bývalá pirátka advocacy manažerka Klára Kádár.

Program hnutí stojí na otevřenosti, soudržnosti a spolupráci. „Kruh klade důraz na politiku dělanou všemi a pro všechny. O našich životech rozhodují politici, kteří si ze sněmovních lavic udělali celoživotní povolání a jejich rozhodnutí často prospívají hlavně jejich známým z byznysu. Těžko takto vzniknou zákony, které skutečně pomůžou lidem, jako jsme my nebo vy,“ zdůrazňuje Marta Martinová. A dodává: „Proto jsme se rozhodli nabídnout občanům ve volbách i své kandidátky.

Volební kalkulačka 2025

Voliči budou o prvním říjnovém víkendu vybírat celkem z 26 politických stran, politických hnutí a koalic. Profily všech stran a hnutí najdete na volební stránce iDNES.cz volby.idnes.cz nebo ve velkém přehledu kandidátů.

Vstoupit do diskuse

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Strany slibují měnit školní třídy. Část z nich chce konec inkluze

Předvolební sliby v oblasti vzdělávání mají letos u téměř všech dominantních stran jedno společné. Aktéři, jimž průzkumy přisuzují největší šance, chtějí většinou upravit nebo dokonce zrušit současný...

29. září 2025  15:56

A rozzuřený dav povstane. Čarodějka láká trailerem na epickou druhou část

Muzikálový fantasy snímek Čarodějka získal Oscary za nejlepší výpravu a nejlepší kostýmy. Na dalších osm byl nominován včetně nejlepších hereček v hlavní roli i vedlejší roli. Epický závěr Čarodějka:...

29. září 2025  15:54

Kruh ve volbách 2025: za hnutí kandiduje nejvíce žen. Včetně bývalých Pirátek

Dvacet čtyřku určil los pro politické hnutí Kruh. To kandiduje letos poprvé. Patří k nejmladším uskupením české politické scény, založeno bylo teprve letos v červenci. Hnutí kandiduje ve třech...

29. září 2025  15:51

Dozimetr, den šestý. Kučera z DPP odmítl vinu, přiznal schůzky s Redlem

Po víkendové pauze u soudu pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá další muž z pražského dopravního podniku (DPP), bývalý šéf právního odboru Dalibor Kučera podle obžaloby radil údajné...

29. září 2025,  aktualizováno  15:37

Muž bez reflexních prvků šel za tmy prostředkem silnice, srazila ho dodávka

Velmi vážná zranění utrpěl třiačtyřicetiletý muž, kterého na frekventované silnici z Plzně na Most mezi Třemošnou a Kaznějovem v neděli večer srazilo auto. Chodec neměl na sobě žádné reflexní prvky a...

29. září 2025  15:34

Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu

Se startem nové superdávky se mění pravidla i pro všechny lidi, kteří pobírají příspěvek na bydlení. O částku, kterou stát vyplácel občanům, kteří mají náklady na bydlení vyšší než 30 procent příjmu,...

29. září 2025  15:30

Vydavatele videoher Electronic Arts koupila skupina investorů. Utratili přes bilion

Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů...

29. září 2025  15:17

Možná tam náš dron letěl, no a? Ukrajina není suverénní země, řekl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí řekl, že Ukrajina není suverénní a nezávislou zemí a v chodu ji udržuje Západ. Zároveň bagatelizoval stížnosti Kyjeva ohledně toho, že ukrajinský vzdušný...

29. září 2025  15:12

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo letos usiluje o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled kandidátů...

29. září 2025  14:56

Voluntia ve volbách 2025: alternativa pro zklamané pravičáky, slibují zakladatelé

Nejvyšší číslo, dvacet šest, určil los pro letošní volby politické straně Voluntia. Nová strana, která se registrovala teprve letos, kandiduje ve všech čtrnácti krajích. Někde je ale účast symbolická...

29. září 2025  14:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

29. září 2025  14:34

Předvolební projev prezidenta Petra Pavla v TV: kde a kdy sledovat živě?

Prezident Petr Pavel vystoupí zítra večer s projevem k národu. Krátký projev budou vysílat všechny tři hlavní televize – Česká televize, Nova i Prima. Podle Hradu půjde o mimořádné vystoupení určené...

29. září 2025  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.