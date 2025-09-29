Kruh ve volbách 2025: za hnutí kandiduje nejvíce žen. Včetně bývalých Pirátek

Na kandidátce Kruhu výrazně převažují ženy. Mezi lídryněmi lze najít bývalé členky České pirátské strany. Třeba středočeskou jedničkou je projektová manažerka Marta Martinová, která je poradkyní senátorky Adély Šípové a za Piráty do Senátu sama neúspěšně kandidovala.

Dvojkou je Jana Kolaříková, bývalá vedoucí personálního oddělení Pirátů. Pražskou jedničkou je sociální pracovnice Michaela Nedory, brněnskou lídryní další bývalá pirátka advocacy manažerka Klára Kádár.
Program hnutí stojí na otevřenosti, soudržnosti a spolupráci. „Kruh klade důraz na politiku dělanou všemi a pro všechny. O našich životech rozhodují politici, kteří si ze sněmovních lavic udělali celoživotní povolání a jejich rozhodnutí často prospívají hlavně jejich známým z byznysu. Těžko takto vzniknou zákony, které skutečně pomůžou lidem, jako jsme my nebo vy,“ zdůrazňuje Marta Martinová. A dodává: „Proto jsme se rozhodli nabídnout občanům ve volbách i své kandidátky.
