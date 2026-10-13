Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Křížky přepsaly kandidátky. Největší propadlík je z Benešova, skokankou Konečná

Matouš Waller
  5:30
Křížkování pomohlo tisícům kandidátů.

Křížkování pomohlo tisícům kandidátů. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V uplynulých komunálních volbách se do zastupitelstev obcí v celé zemi dostaly desítky tisíc kandidátů. Při rozdělování mandátů hraje prim pořadí na listinách, voliči ale přes pětinu z nich křížkováním vyslali na vyšší příčky. „Skokani“ se díky tomu mezi zastupitele dostali i z nevolitelných míst, nebylo výjimkou, že z chvostu kandidátky vyskočili až do jejího čela.

Výsledky voleb 2026

Do komunálních voleb roku 2026 šlo dle údajů Českého statistického úřadu 190 149 kandidátů. Zvolení se v některé z 6 254 obcí v zemi dočkalo celkem 61 677 lidí.

Jenže s pořadím, v jakém získali mandáty, výrazně zamíchaly preference voličů – a to navzdory faktu, že obzvlášť v komunálních volbách hraje prim seřazení na kandidátní listině. Preferenční křížky sice můžou kandidáta vyslat nahoru, ale musí získat velký počet hlasů.

Přehledně: Kdo ovládl třicítku největších měst? Výsledky voleb pod drobnohledem

Křížky pomohly tisícům kandidátů

Alespoň jeden preferenční křížek dostalo celkem 30 516 kandidátů. Jenže ne zdaleka všem stačily na vystoupání na vyšší příčku nebo zisk mandátu. K posunu křížky stačily necelé polovině, přesně 9 591 mužům a 4 119 ženám, celkem 13 710 kandidátům.

V absolutních počtech tedy mezi skokany převládají muži, což ale plyne z přibližně dvojnásobného počtu mužských kandidátů. Přepočet na celkové počty zvolených zastupitelů a zastupitelek totiž odhaluje jiný příběh.

Z dat ČSÚ plyne jasný trend: u mužů voliči dávali křížky hlavně kandidátům do 49 let. U žen naopak voliči preferenční hlasy posílali nejčastěji kandidátkám ve věku od 50 do 69 let. Největší nepoměr v podílu je pak v nejstarší kategorii nad 79 let.

Celkové poměry už jsou ale takřka vyrovnané – křížky pomohly k vyšším pozicím téměř stejnému podílu mužů i žen. V obou skupinách vděčí za posun na kandidátce přibližně každý čtvrtý zvolený.

Nezvolili ho, přesto bude místostarostou. Výsměch voličům, zní z opozice

A poslední budou první. Jako komunistka Konečná

Mezi tisíci kandidátů skokanů výrazně vyvstává pětice, která si od voličů odnesla bezkonkurenčně nejvíce křížků. Kandidáti se díky tomu z nevolitelné „zóny“ přesunuli na čelní místa a získali mandát.

Zvoleným pomohla hlavně obecná známost. Například nejúspěšnější „skokanka“ Kateřina Konečná, která se z posledního místa společné kandidátky Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla posunula z posledního na první místo, je tváří hnutí Stačilo!, někdejší lídryní KSČM a europoslankyní. Pětici nejúspěšnějších skokanů doplňují dva lékaři, učitel a ředitelka Domu dětí a mládeže.

Pro kandidáty z nejúspěšnější pětice je charakteristický ještě jeden úspěch. Mandát zastupitele získali díky křížkům, které je vytáhly z nevolitelných míst kandidátek, tedy z příčky, na které už nestačil zisk mandátů dané strany.

Pět nejčastěji křížkovaných kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí 2026
Jméno a titulyObecKandidátkaStart a CílSkok
Kateřina KonečnáNový JičínSTAČILO! a PRO29. → 1.+28
Josef KovářBruntálBRUNTÁL 202625. → 5.+20
Vlastimil BukovjanOtrokoviceOtrokovice srdcem22. → 3.+19
Zdeněk ŠpaleSedlčanyODS21. → 3.+18
Michaela HrdinováHlukODS20. → 2.+18

Neúspěšní „vykřížkovaní“ lídři

Opačným extrémem kandidátů, kteří se mezi úspěšné dostali z nevolitelných míst, jsou naopak lídři, kteří kvůli křížkování níže umístěných propadli – a to až pod hranici volitelnosti. O možnost získat mandát kvůli tomu přišlo hned 1 520 kandidátů.

Mezi sesazenými lídry je například dosluhující táborský starosta Štěpán Pavlík na kandidátce Tábor 2020, středočeský zastupitel Pavel Babiš kandidující za ANO a nezávislé v Bystřici na Benešovsku nebo končící starosta Zlosyně na Mělnicku Jan Krajíček (STAN).

První příčku a „jejich“ mandát ve všech třech případech díky křížkování získali kandidáti uvedení na třetích místech daných kandidátek. Trojice je navíc je malou částí z celkem 63 politiků-lídrů kandidátek, kteří kvůli kroužkování jiných kandidátů skončili až v poli náhradníků.

Suverénně největším propadlíkem letošních komunálních voleb je nicméně až dvojka kandidátky Benešov pro život – tamní radní Karel Chládek. Kvůli křížkování níže umístěných kandidátů sestoupil až na osmé místo a stal se prvním náhradníkem.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Překonání hranice volitelnosti

Kandidátů, kteří se k mandátu dostali z nevolitelného místa, jsou nicméně v celé zemi tisíce. Za zisk mandátu tímto způsobem vděčí téměř polovina všech skokanů a přibližně desetina všech zvolených.

Ze všech 6 145 zastupitelů, kteří se k mandátu dostali z nevolitelného místa, tvoří 4 186 muži a 1 959 ženy. Směrodatný je nicméně až podíl, neboť ženy tvoří jen necelou třetinu kandidujících a zvolených.

Muži zvolení z nevolitelného místa:

  • Podíl z kandidujících mužů: 3,23 % (4 186 / 129 445)
  • Podíl ze zvolených mužů: 9,73 % (4 186 / 43 033)

Ženy zvolené z nevolitelného místa

  • Podíl z kandidujících žen: 2,95 % (1 959 / 66 451)
  • Podíl ze zvolených žen: 10,51 % (1 959 / 18 644)

Známost pomáhá křížkování

Preference kandidátů jsou dle analýzy iDNES.cz pevně spjaté s povoláním kandidátů. Potvrzují tak nepsané pravidlo, že pro úspěch ve volbách je zásadní popularita nebo osobní kontakt. Mezi těmi nejčastěji křížkovanými jsou totiž třeba lékaři a pedagogové – tedy profese, s nimiž se občané pravidelně setkávají.

Populární jsou zároveň kandidáti s autoritou, například podnikatelé nebo manažeři – ti představují téměř třetinu ze skokanů z nevolitelných pozic. Ceněná je i osobní známost, z které profitují kandidáti-učitelé a vzdělání, které na třetí příčku umisťuje techniky a inženýry.

Kandidáti s vysokoškolským titulem jsou ale v menšině – ať už mezi všemi zvolenými kandidáty, nebo jen skokany. Vysokoškolské vzdělání má 39,2 procenta ze všech zvolených kandidátů, mezi skokany je pak jejich podíl vyšší přesně o tři procentní body.

Největší skoky v největších městech ve volbách 2026

Předním volebním skokanem v Praze je bezesporu Zdeněk Hřib, poslanec a současný šéf České pirátské strany. Někdejší primátor kandidoval do pražského zastupitelstva na desátém místě listiny Pirátů, křížkování jej vyneslo až na celkové třetí místo kandidátky.

V pořadí zvolení na magistrát v Brně byly přesuny o poznání klidnější. Nejvíce (ze sedmého na čtvrté místo) se posunula dlouholetá zastupitelka městské části Brno-střed Jasna Flamiková kandidující za koalici Zelené Brno.

Naopak na kandidátce do zastupitelstva města v Ostravě pomohlo křížkování herci Vladimíru Polákovi. Z šestého místa kandidátky Ostravak se posunul až do jejího čela.

Situace není příliš odlišná mezi zvolenými, kteří od voličů dostali alespoň jeden křížek a těmi, komu křížky pomohly k mandátu z nevolitelných pozic. Liší se jen v jediném parametru – zatímco mezi všemi úspěšně křížkovanými jsou na pátém místě politici, z nevolitelných pozic voliči častěji posílali do politiky penzisty, jak ukazuje graf s nejčastěji křížkovanými pozicemi.

Kdy budou příští volby? Po komunálních přichází další hlasování

Nejvíce křížkují voliči KDU-ČSL a ODS

Počet kandidátů, kteří si ve výsledném pořadí na kandidátkách polepšili, ilustruje i další zajímavosti. Například spokojenost voličů s pořadím, které strany, hnutí či koalice pro volby zvolily.

„Překopávání“ se nejčastěji dotklo kandidátek Lidovců. Téměř o polovinu menší je počet skokanů ODS, v řádu stovek se drží ještě u hnutí STAN a Pirátů. Voliči těchto stran mají jasnou představu o výsledku a křížkují proto své konkrétní favority.

Voliči dalších velkých stran jsou naopak s předloženým pořadím kandidátů vesměs spokojení, nebo chtějí úspěch celé strany spíše než zvolení jednotlivce. Sem spadá například hnutí ANO nebo SPD. Na samém chvostu jsou skokani komunistů, z jejichž řad paradoxně pochází letošní rekordmanka Konečná.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

Mapa s průběžnými volebními výsledky

Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...

Už nejde jen o školy. Francie se otřásá, vláda hájí nasazení policejních granátů

Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací. Demonstranti a odborové...

Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací, do nichž se v mnoha městech zapojí také odbory. V Paříži je očekáváno až 40 tisíc účastníků protestního průvodu. Kromě toho jsou plánované...

Putin chce dohodu víc než Zelenskyj, příměří porušují obě strany, prohlásil Trump

Putin nechce zaútočit na země NATO, prohlásil Trump (4. září 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump. Trump také na otázku dodržování...

13. října 2026  6:37

Noc byla mrazivá a ještě větší ochlazení přinese víkend. Přijde sněžení, varuje ČHMÚ

V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)

V pondělí napadla první souvislá sněhová vrstva na českých horách a noc na úterý přinesla teploty pod bodem mrazu. Počasí v dalších dnech bude sice slunečné, ale o víkendu se citelně ochladí. A bude...

13. října 2026  6:23

Panamu zasáhlo další silné zemětřesení, oběti zatím známy nejsou

Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...

Panamu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1. V úterý o tom informovalo evropské středisko EMSC. Před týdnem tuto středoamerickou zemi postihlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, po kterém následovalo více než...

13. října 2026  6:21

Poslanci mají jednat o návrhu vlády na mimořádnou daň z růstu marží rafinerií

Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně

Poslanci začínají projednávat návrh vlády Andreje Babiše na zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošní a pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém...

13. října 2026  5:38

Křížky přepsaly kandidátky. Největší propadlík je z Benešova, skokankou Konečná

Křížkování pomohlo tisícům kandidátů.

V uplynulých komunálních volbách se do zastupitelstev obcí v celé zemi dostaly desítky tisíc kandidátů. Při rozdělování mandátů hraje prim pořadí na listinách, voliči ale přes pětinu z nich...

13. října 2026  5:30

Opilý a zdrogovaný surově ubil batole, viní otce. Soud začne řešit tragédii z ubytovny

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Krajský soud v Ústí nad Labem začne projednávat případ brutální vraždy malého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Šestadvacetiletý muž tam podle obžaloby surově napadl svého syna. Batole...

13. října 2026

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, letos čeká růst 1,8 procenta

ilustrační snímek

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, když nově očekává růst HDP letos o 1,8 procenta a příští rok o 1,9 procenta, oproti jarní prognóze 2,2 procenta v obou letech.

13. října 2026,  aktualizováno  4:14

Obec volebních kouzel na konci světa. Jak „černé duše“ z Moldavy narazily u soudu

Premium
Komunální volby v Moldavě na Teplicku. Vyškrtnutí voliči se domáhali práva...

Starosta krušnohorské Moldavy David Leitermann před volbami vyškrtl ze seznamu 22 voličů, o kterých tvrdí, že v obci bydlí jen na papíře a ve skutečnosti zde nežijí. Riskoval, že soud volby zruší,...

13. října 2026

Rebelie, která připomíná květen 1968. Anatomie násilných protestů ve Francii

Premium
Tvrdé střety. Původně klidné demonstrace se časem změnily v násilnou řež, na...

Začalo to poklidným a docela nenápadným protestem. Žáci lycea Saint-Exupéryho v Créteil, jihovýchodním předměstí Paříže, představili 21. září soupis svých stížností. Nebyl to vůbec krátký seznam....

13. října 2026

Regulace trhu s potravinami spí. Zdražování může přijít dřív než změny

Premium
ilustrační snímek

Konec levných potravin je na obzoru. Ačkoli předseda SPD Tomio Okamura zatím hlásá, jak „jeho“ ministr zemědělství Martin Šebestyán dokázal snížit ceny jídla, brzy nejspíš bude muset rétoriku změnit....

13. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, na iDNES.cz publikovala už přes 14 tisíc článků

Filmová kritička iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová v diskusním pořadu Rozstřel...

Filmová kritička a novinářka MF DNES a iDNES.cz Mirka Spáčilová slaví 70. narozeniny. Bývalá šéfka kulturní rubriky stále patří i k nejpilnějším autorům, na portálu iDNES.cz už publikovala přes 14...

13. října 2026

Škola v Třeboni spojuje řemeslo, umění i moderní technologie

Komerční sdělení
Modelářství návrhářství oděvů - módní přehlídka

Střední škola OA, SOŠ a SOU Třeboň nabízí svým 630 žákům unikátní spojení tradičních uměleckých řemesel, žádaných technických oborů i oborů zaměřených na obchod. Jako jediná v kraji vyučuje sklářství...

13. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.