Do komunálních voleb roku 2026 šlo dle údajů Českého statistického úřadu 190 149 kandidátů. Zvolení se v některé z 6 254 obcí v zemi dočkalo celkem 61 677 lidí.
Jenže s pořadím, v jakém získali mandáty, výrazně zamíchaly preference voličů – a to navzdory faktu, že obzvlášť v komunálních volbách hraje prim seřazení na kandidátní listině. Preferenční křížky sice můžou kandidáta vyslat nahoru, ale musí získat velký počet hlasů.
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Křížky pomohly tisícům kandidátů
Alespoň jeden preferenční křížek dostalo celkem 30 516 kandidátů. Jenže ne zdaleka všem stačily na vystoupání na vyšší příčku nebo zisk mandátu. K posunu křížky stačily necelé polovině, přesně 9 591 mužům a 4 119 ženám, celkem 13 710 kandidátům.
V absolutních počtech tedy mezi skokany převládají muži, což ale plyne z přibližně dvojnásobného počtu mužských kandidátů. Přepočet na celkové počty zvolených zastupitelů a zastupitelek totiž odhaluje jiný příběh.
Z dat ČSÚ plyne jasný trend: u mužů voliči dávali křížky hlavně kandidátům do 49 let. U žen naopak voliči preferenční hlasy posílali nejčastěji kandidátkám ve věku od 50 do 69 let. Největší nepoměr v podílu je pak v nejstarší kategorii nad 79 let.
Celkové poměry už jsou ale takřka vyrovnané – křížky pomohly k vyšším pozicím téměř stejnému podílu mužů i žen. V obou skupinách vděčí za posun na kandidátce přibližně každý čtvrtý zvolený.
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A poslední budou první. Jako komunistka Konečná
Mezi tisíci kandidátů skokanů výrazně vyvstává pětice, která si od voličů odnesla bezkonkurenčně nejvíce křížků. Kandidáti se díky tomu z nevolitelné „zóny“ přesunuli na čelní místa a získali mandát.
Zvoleným pomohla hlavně obecná známost. Například nejúspěšnější „skokanka“ Kateřina Konečná, která se z posledního místa společné kandidátky Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla posunula z posledního na první místo, je tváří hnutí Stačilo!, někdejší lídryní KSČM a europoslankyní. Pětici nejúspěšnějších skokanů doplňují dva lékaři, učitel a ředitelka Domu dětí a mládeže.
Pro kandidáty z nejúspěšnější pětice je charakteristický ještě jeden úspěch. Mandát zastupitele získali díky křížkům, které je vytáhly z nevolitelných míst kandidátek, tedy z příčky, na které už nestačil zisk mandátů dané strany.
|Jméno a tituly
|Obec
|Kandidátka
|Start a Cíl
|Skok
|Kateřina Konečná
|Nový Jičín
|STAČILO! a PRO
|29. → 1.
|+28
|Josef Kovář
|Bruntál
|BRUNTÁL 2026
|25. → 5.
|+20
|Vlastimil Bukovjan
|Otrokovice
|Otrokovice srdcem
|22. → 3.
|+19
|Zdeněk Špale
|Sedlčany
|ODS
|21. → 3.
|+18
|Michaela Hrdinová
|Hluk
|ODS
|20. → 2.
|+18
Neúspěšní „vykřížkovaní“ lídři
Opačným extrémem kandidátů, kteří se mezi úspěšné dostali z nevolitelných míst, jsou naopak lídři, kteří kvůli křížkování níže umístěných propadli – a to až pod hranici volitelnosti. O možnost získat mandát kvůli tomu přišlo hned 1 520 kandidátů.
Mezi sesazenými lídry je například dosluhující táborský starosta Štěpán Pavlík na kandidátce Tábor 2020, středočeský zastupitel Pavel Babiš kandidující za ANO a nezávislé v Bystřici na Benešovsku nebo končící starosta Zlosyně na Mělnicku Jan Krajíček (STAN).
První příčku a „jejich“ mandát ve všech třech případech díky křížkování získali kandidáti uvedení na třetích místech daných kandidátek. Trojice je navíc je malou částí z celkem 63 politiků-lídrů kandidátek, kteří kvůli kroužkování jiných kandidátů skončili až v poli náhradníků.
Suverénně největším propadlíkem letošních komunálních voleb je nicméně až dvojka kandidátky Benešov pro život – tamní radní Karel Chládek. Kvůli křížkování níže umístěných kandidátů sestoupil až na osmé místo a stal se prvním náhradníkem.
Volby 2026 OBRAZEM
Překonání hranice volitelnosti
Kandidátů, kteří se k mandátu dostali z nevolitelného místa, jsou nicméně v celé zemi tisíce. Za zisk mandátu tímto způsobem vděčí téměř polovina všech skokanů a přibližně desetina všech zvolených.
Ze všech 6 145 zastupitelů, kteří se k mandátu dostali z nevolitelného místa, tvoří 4 186 muži a 1 959 ženy. Směrodatný je nicméně až podíl, neboť ženy tvoří jen necelou třetinu kandidujících a zvolených.
Muži zvolení z nevolitelného místa:
- Podíl z kandidujících mužů: 3,23 % (4 186 / 129 445)
- Podíl ze zvolených mužů: 9,73 % (4 186 / 43 033)
Ženy zvolené z nevolitelného místa
- Podíl z kandidujících žen: 2,95 % (1 959 / 66 451)
- Podíl ze zvolených žen: 10,51 % (1 959 / 18 644)
Známost pomáhá křížkování
Preference kandidátů jsou dle analýzy iDNES.cz pevně spjaté s povoláním kandidátů. Potvrzují tak nepsané pravidlo, že pro úspěch ve volbách je zásadní popularita nebo osobní kontakt. Mezi těmi nejčastěji křížkovanými jsou totiž třeba lékaři a pedagogové – tedy profese, s nimiž se občané pravidelně setkávají.
Populární jsou zároveň kandidáti s autoritou, například podnikatelé nebo manažeři – ti představují téměř třetinu ze skokanů z nevolitelných pozic. Ceněná je i osobní známost, z které profitují kandidáti-učitelé a vzdělání, které na třetí příčku umisťuje techniky a inženýry.
Kandidáti s vysokoškolským titulem jsou ale v menšině – ať už mezi všemi zvolenými kandidáty, nebo jen skokany. Vysokoškolské vzdělání má 39,2 procenta ze všech zvolených kandidátů, mezi skokany je pak jejich podíl vyšší přesně o tři procentní body.
Největší skoky v největších městech ve volbách 2026
Předním volebním skokanem v Praze je bezesporu Zdeněk Hřib, poslanec a současný šéf České pirátské strany. Někdejší primátor kandidoval do pražského zastupitelstva na desátém místě listiny Pirátů, křížkování jej vyneslo až na celkové třetí místo kandidátky.
V pořadí zvolení na magistrát v Brně byly přesuny o poznání klidnější. Nejvíce (ze sedmého na čtvrté místo) se posunula dlouholetá zastupitelka městské části Brno-střed Jasna Flamiková kandidující za koalici Zelené Brno.
Naopak na kandidátce do zastupitelstva města v Ostravě pomohlo křížkování herci Vladimíru Polákovi. Z šestého místa kandidátky Ostravak se posunul až do jejího čela.
Situace není příliš odlišná mezi zvolenými, kteří od voličů dostali alespoň jeden křížek a těmi, komu křížky pomohly k mandátu z nevolitelných pozic. Liší se jen v jediném parametru – zatímco mezi všemi úspěšně křížkovanými jsou na pátém místě politici, z nevolitelných pozic voliči častěji posílali do politiky penzisty, jak ukazuje graf s nejčastěji křížkovanými pozicemi.
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Nejvíce křížkují voliči KDU-ČSL a ODS
Počet kandidátů, kteří si ve výsledném pořadí na kandidátkách polepšili, ilustruje i další zajímavosti. Například spokojenost voličů s pořadím, které strany, hnutí či koalice pro volby zvolily.
„Překopávání“ se nejčastěji dotklo kandidátek Lidovců. Téměř o polovinu menší je počet skokanů ODS, v řádu stovek se drží ještě u hnutí STAN a Pirátů. Voliči těchto stran mají jasnou představu o výsledku a křížkují proto své konkrétní favority.
Voliči dalších velkých stran jsou naopak s předloženým pořadím kandidátů vesměs spokojení, nebo chtějí úspěch celé strany spíše než zvolení jednotlivce. Sem spadá například hnutí ANO nebo SPD. Na samém chvostu jsou skokani komunistů, z jejichž řad paradoxně pochází letošní rekordmanka Konečná.