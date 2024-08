Overturismus je problém, vyčetl v duelu vyzyvatel z ANO hejtmanu Červíčkovi

Web iDNES.cz a deník Mladá Fronta DNES pokračují dalším krajským duelem, tentokrát z Královéhradeckého kraje. Hosty byli obhajující hejtman Martin Červíček kandidující za uskupení Silní lídři pro kraj (ODS, KDU-ČSL, Východočeši) a lídr kandidátky hnutí ANO Petr Koleta.

Koleta je nyní v kraji opozičním zastupitelem. Po volbách by si uměl představit spolupráci s Červíčkovými Silnými lídry pro kraj. ANO před čtyřmi lety v krajských volbách skončilo těsně druhé. Ostatní strany ale vytvořily koalici bez něj.

„S vedením kraje se dá domluvit a zásadní věci s opozicí probírá. Takže to je dobře, kvituju to a dělal bych to stejně. Nejhorší je, když někdo něco vybuduje, a druhé období to někdo zase zbourá,“ míní Koleta.

Pokud by se dostal do čela Královéhradeckého kraje, navázal by na to současné například pokračováním investic do modernizace nemocnic.

Červíček vytvoření koalice s hnutím ANO nevyloučil. „Dovedu si představit koalici, která bude v první řadě chtít pokračovat v tom, co osm let děláme a zachová kontinuitu. Rozhodně si neumím představit spolupráci se subjekty, jako je Stačilo! a SPD. Jinak je to všechno otevřené,“ reagoval Červíček.

Jednodušší opravy silnic

Palčivým problémem kraje je doprava. Podle Červíčka je 40 procent silnic 2. a 3. tříd v havarijním stavu. Celkem kraj spravuje 3300 kilometrů silnic. V příštím volebním období podle něj bude potřeba zaměřit se na jednodušší opravy především silnic 3. tříd, které spojují obce.

„Když rekonstruujete, musíte udělat spodek silnice, povrch a podobně. My se zaměříme na to, abychom opravovali jenom ty povrchy s nějakou jednoduchou úpravou spodku silnice. Vyjde nás to levněji a díky tomu opravíme více kilometrů,“ uvedl Červíček.

Koleta s Červíčkem souhlasil. Upozornil jen, aby nezvítězila kvalita nad kvantitou. „Ale takhle hustá silniční síť, jakou Královéhradecký kraj má, se prostě nikdy nedá udělat tak, aby byla výborná,“ připustil Koleta.

Krajský lídr ANO pak voličům v předvolebním programu slibuje zavedení slev pro studenty a důchodce v integrovaném dopravním systému IREDO. V debatě však přiznal, že by jejich výši a zda by je kraj mohl nabídnout studentům i seniorům, musel ještě propočítat. Oba se posléze shodli, že investice do železniční dopravy jsou pro ně prioritou.

Konec přetahování lékařů

Královéhradecký kraj také dlouhodobě trápí nedostatek lékařů a zdravotních sester. Podle Červíčka je jejich zajištění odpovědností hlavně zdravotních pojišťoven. „Přestaňte odepisovat hejtmanovi, že nabízíte zubaře tam a tam, a když tam pacient přijede, zubaře nemá. Koukejte se raději postarat o to, aby když dáváte svolení k praxi, bylo to v regionu rovnoměrně zastřešené. V České republice si přetahujeme lékaře, a to musí skončit,“ opřel se do pojišťoven stávající hejtman.

Červíček současně chce v příštím volebním období investovat nebo připravit investici ve výši miliardy korun do každé okresní nemocnice. „Pacientům chceme nabízet v moderních nemocnicích službu a zdravotníky přilákat na to, že nebudou dělat medicínu v nějakým zchátralým baráku,“ dodal Červíček.

Koleta ve zdravotnictví ještě za klíčové považuje dobudování jednotného informačního systému mezi nemocnicemi, aby si mohly sdílet informace o pacientech. Kraj v minulosti už vysoutěžil dodavatele na tento jednotný systém, zakázku ale musel zrušit. Vybraná firma totiž neplnila podmínky smlouvy.

Podle Kolety je v kraji v některých místech problém i overturismus. Červíček si sice pochvaloval zřízení krajské centrály cestovního ruchu, která má turisty lákat na méně tradiční cíle, než jsou třeba Adršpašské skály. Koleta ale tvrdí, že nefunguje.

„Ta organizace je poměrně hodně rozrostlá, je v ní cirka 11 lidí. A když byste si ji chtěli teď vyhledat a podívat se, na jaká místa chcete, tak ji ani nenajdete,“ zkritizoval Koleta.

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. září 2024. Zároveň s krajskými volbami se uskuteční také první kolo voleb do Senátu.