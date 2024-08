Zakázal bych mobily ve všech školách, řekl Čunek v duelu se zlínským hejtmanem

Pokud by se Jiří Čunek stal hejtmanem Zlínského kraje, tlačil by na starosty, aby zavedli zákaz mobilních telefonů ve vyučování na základních školách, jako to udělal on ve Vsetíně. Čunek kandidující za uskupení K21 (KDU-ČSL, Zlín 21) to řekl v předvolebním duelu Rozstřel na iDNES.cz. Obhajující hejtman Radim Holiš (ANO) s takovým přístupem zásadně nesouhlasí. Nechal by to na ředitelích.

Čunek, který je starostou Vsetína, zákaz mobilů vyhlásil uprostřed léta a udělal z něj jedno z předvolebních témat. „Nejprestižnější střední škola v Anglii Eton College zavedla, že studenti do třetího ročníku nesmí mít mobily vůbec. Berou jim je i na noc,“ hájil rozhodnutí Čunek. Odkazoval se i na studii, podle níž se děti kvůli mobilním telefonům naučí o 30 procent méně vědomostí.

Čunek na podzim obhajuje i křeslo v Senátu. „Jako senátor působím na ministerstvo školství, aby po vzoru jiných států zavedlo ten zákaz zákonem v celé České republice,“ tvrdil vsetínský starosta v pořadu Rozstřel. V krajském zastupitelstvu je Čunek poslední čtyři roky v opozici.

Souhlasíte s návrhem Jiřího Čunka zakázat mobily při vyučování? Ano 84 %(145 hlasů) Ne 16 %(27 hlasů)

Hejtman Holiš Čunkovi vytknul, že tímto přístupem využívá konzervatismu voličů a jejich strachu ze změny. „Já bych určitě chtěl, aby děti věděly, co mobil znamená, jak ho mají používat a abychom je naučili s ním správně pracovat,“ řekl k tomu Holiš.

Nová nemocnice pořád v kurzu

Čunek také oživil plány na stavbu nové nemocnice ve Zlíně–Malenovicích. Prosazoval ji jako hejtman před čtyřmi lety, měla stát osm miliard. Současné vedení kraje v čele s Holišem záměr zrušilo a vydalo se cestou rekonstrukce a dostavby stávajících nemocnic. Holiš si pro pozemky v Malenovicích představuje jiné využití. Například by tam mohl vzniknout univerzitní kampus, díky kterému by se do kraje podařilo přilákat více mladých lidí.

Čunek se nemocnice v Malenovicích ale nevzdává. Odkázal se na příkladu ze slovenské Banské Bystrice, kde také staví novou nemocnici. „Nikdo soudný nemůže udělat nic jiného. V Banské Bystrici mohli taky rekonstruovat a zjistili, že to je tak šíleně drahé a obtěžuje to pacienty a lékaře. Tak šli do nového projektu,“ popsal Čunek.

Jeho soupeř nesouhlasil. „Fabulujete úplně neuvěřitelným způsobem,“ oponoval mu Holiš. „Říkáte, že tam staví novou nemocnici. Oficiální název té stavby je Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Takže se staví ve stávajícím areálu. Úplně stejně i my máme nachystanou modernizaci a postupnou obnovu ve stávajícím areálu KNTB (zlínské nemocnice, pozn. red.),“ reagoval Holiš.

Celou debatu si můžete pustit v úvodním videu. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. září 2024. Zároveň s krajskými volbami se uskuteční také první kolo voleb do Senátu.