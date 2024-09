Pro gigafactory na Karvinsku uděláme vše, říká Kaňa ze SPOLU v duelu s Němečkem

Aby mladé lidi v kraji udrželi, musejí jim zajistit dostatek pracovních míst. Kaňa proto podporuje vznik gigafactory, obří továrny na baterie do elektromobilů. Má ji stavět jihokorejský investor v Dolní Lutyni a nabídnout až sedm tisíc pracovních míst. Lidé z Dolní Lutyně ale gigafactory odmítli v referendu a investor se teď podle Kani rozhoduje, jestli nemá dát přednost raději Polsku.

„Pokud budeme vládnout, uděláme vše pro to, abychom přebili Polsko a investor přišel na Karvinsko. Neznáme jméno investora a jeho přesné požadavky, ale jsme si vědomi toho, že s novým investorem dojde ke vzniku nového moderního průmyslového odvětví. A transparentně říkáme, že pracujeme i s dalšími lokalitami v Moravskoslezském kraji,“ řekl Kaňa v Rozstřelu.

Podle Němečka je důležité do kraje přivést investory, k projektu gigafactory má však několik výhrad. Nelíbí se mu například, že veřejnost nezná jméno investora. „Zadruhé si myslím, že se vláda k lidem z Dolní Lutyně nezachovala fér. Dolní Lutyně byla už ve hře, když se řešil Hyundai, vybrali se ale Nošovice a těm lidem (z Dolní Lutyně) se pak garantovalo, že si tam můžou postavit domy, že tam žádný další investiční záměr nebude. A dneska se dozvídají, že za humny můžou mít velkého investora,“ poukázal Němeček.

Moravskoslezský lídr SOCDEM kampaň před staví na kritice vlády. V duelu se opřel do ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) kvůli nedostatku lékařů u nich v kraji a celé republice. „Ministerstvo zdravotnictví spí a nedělá nic pro to, aby zvýšilo počet lékařů, kteří nám tady chybí a v dalších letech ten problém bude ještě větší...Ministr by se měl probudit a výrazně zvýšit počet absolventů lékařských fakult, případně zkusit lékaře dovést z kulturně blízkých zemí,“ uvedl Němeček. Obává se, že pokud se něco nezmění, budou lidé za pár let platit u praktických lékařů podobné částky jako dnes u zubařů.

„Samozřejmě ministerstvo nespí. Dělá, co je v jeho silách, jako to dělali jeho předchůdci,“ hájil Kaňa ministra z vládní koalice. Kaňa jako recept na nedostatek doktorů uvedl příklad z obce Šilheřovice, kde je radním. Zubaři nabídli bydlení za zvýhodněných podmínek.

Němeček by jako hejtman finančně podpořil Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, aby zvýšila počet absolventů. Také by podle něj kraj měl vypisovat větší množství stipendií a studenty medicíny si zavazovat, aby v kraji zůstali.