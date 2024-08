Kdo zavedl v kraji stipendia? My! Ne, my! Přeli se Kulhánek a Vildumetzová

Mračkovové Vildumetzové vadí například to, že vládní politici o vzniku univerzity mohli rozhodnout už dávno. Podle Kulhánka to ale dřív nešlo. „Minulé vedení kraje bylo v této věci naprosto pasivní,“ hájil se Kulhánek.

Kraj si pod Kulhánkovým vedením udělal analýzu, o které obory by studenti nejvíc stáli. Jsou to zdravotní obory jako všeobecná zdravotní sestra či balneologie (lázeňství) a technické obory jako mechatronika. Mračková Vildumetzová by prosazovala hlavně zdravotnické obory.

Karlovarský kraj totiž trápí nedostatek praktických lékařů pro děti a dospělé, zubařů či gynekologů. Podle Kulhánka ale kraj dělá v jejich zajištění dost. „Dneska máme nejrobustnější balíček benefitů, dneska nám studuje pod stipendiem stovka nových lékařů, kteří budou působit v Karlovarském kraji,“ pochlubil se dosavadní hejtman.

Kraj studentům medicíny přispívá až 150 tisíc korun za to, že po škole budou působit právě v tamních nemocnicích nebo ordinacích. „A kdo zavedl ta stipendia? My jsme je zavedli,“ rozčílila se Mračková Vildumetzová. „Ne, nezavedli jste je,“ vrátil jí to Kulhánek.

Faktem je, že i za Mračkové Vildumetzové stipendia pro vysokoškoláky, kteří se vrátí zpátky do kraje, byla. Avšak ve výši 24 tisíc korun.

Bývalá hejtmanka současnému vytkla i to, že v kraji není onkologické centrum a pacienti musí na specializovaná vyšetření a zákroky jinam. Jako řešení navrhuje uzavřít smlouvu s některou z pražských nemocnic. Ta by měla kraji garantovat, že jim bezprostředně pacienta vezme. Kulhánek na to reagoval slovy, že onkologické centrum už se staví.

Koaliční spolupráci si ani jeden z nich představit příliš neumí. Podle exhejtmanky Kulhánek za kraj vůbec nebojuje. Tomu zase vadí „destruktivní rétorika ANO“.

Celou debatu si můžete pustit v úvodním videu. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. září 2024. Zároveň s krajskými volbami se uskuteční také první kolo voleb do Senátu.