Nejsme jen Okamura, volby ukázaly, že máme osobnosti, říká šéf SPD

Co je hlavní vzkazem voličů v těchto volbách, který jste si z nich vzal?

Že voliči dali jasný signál, že jsou nespokojeni s Fialovou vládní pětikoalicí.

Premiér má necelý rok na to, aby se z „nevýhry“ poučil a ztrátu voličů zvrátil. Podaří se mu to?

Je to druhá významná prohra pro Fialu během tří měsíců. Poprvé propadl ve volbách do Evropského parlamentu, kdy získaly všechny strany vládní koalice z celkových 21 mandátů pouze devět, to znamená výrazně méně než polovinu.

Kdyby šlo o dobrou vládu, měla by vláda většinu. A teď neúspěch v krajských volbách. A dál pracují proti lidem. Dál chtějí předkládat snížení důchodů nebo zvýšení odchodu věku do důchodu.

Máme za sebou ničivé povodně, ve kterých mnozí starostové i hejtmani prosili vládu, aby volby posunula. Jenže jim nevyhověla. Nyní vidíme mnohem nižší volební účast tam, kde voda ničila. Poškodila tato nižší účast SPD?

Určitě nám to vzalo jisté množství voličů. Protože v okamžiku, kdy jsme tradičně silní třeba v Moravskoslezském kraji, v Olomouckém kraji a nyní se naši voliči nemohli dostavit k volbám, tak to skutečně považuji za problém.

Vládní pětikoalice přesně věděla, proč to dělá. Ale voliči to prokoukli, pětikoalice v těch regionech neměla úspěch. Určitě by ale výsledek pro SPD byl lepší, kdyby všichni naši voliči mohli přijít k volbám.

Co říkáte na výsledek Pirátů, což jsou takoví vaši ideologičtí nepřátelé. Ti z 99 mandátů skončili na 3 mandátech, jsou slabší než SPD.

Piráti zažili obrovský neúspěch, vlastně neuspěli vůbec nikde. Zcela zaslouženě. Voliči viděli jejich totální nekompetentnost, co se týče digitalizace stavebního řízení.

Piráti celou dobu vytvářeli lživou a podvodnou image, že jsou odborníci na IT. A když měli ukázat, že jimi opravdu jsou, tak selhali a způsobili problémy statisícům lidí. Když strana zradí hlavní volební slib, svůj hlavní volební tahák, lidé ztrácejí důvod tu stranu volit.

Ještě nějaký volební výsledek vás zaskočil?

Překvapila mě Přísaha a Motoristé sobě a jejich debakl. U Pirátů jsem to trošku očekával, ale u nich ne. Přísaha nemá ani jediného zastupitele, neuspěl ani Boris Šťastný za Motoristy v Praze. Nedostal se do druhého kola senátních voleb.

Za SPD uspěly především vaše známé tváře, již etablované ve Sněmovně, například Radek Koten na Vysočině, Jan Síla v Moravskoslezském kraji, Oldřich Černý ve středních Čechách, Zdeněk Kettner na Ústecku nebo váš místopředseda Radim Fiala na Olomoucku. O čem to svědčí?

Nám se tím potvrdilo, že SPD není stranou jednoho muže. SPD není jen Okamura.

Jsem rád, že se v rámci SPD vyprofilovaly samostatné osobnosti, které dokážou uspět v parlamentních i krajských volbách. Pro nás to byla taková generálka. Naši poslanci si předem potvrdili, že mají důvěru veřejnosti a že voliči chtějí, aby ve své práci pokračovali.

Výsledky pro vaši obec

Dá se i za rok očekávat vaše spolupráce s Trikolorou, PRO a Svobodnými?

My jsme hnutím, které chce spolupracovat s každým. Chtěli jsme nabídnout alternativu, aby nepropadly hlasy vlasteneckých a konzervativních voličů. To už se jednou stalo a kvůli tomu poprvé v historii samostatné České republiky vládne koalice, která nezískala většinu hlasů ve volbách.

Už před dvěma lety jsme si na komunální úrovni zkusili spolupráci s Trikolorou. Počet hlasů byl pak trojnásobně vyšší. Teď jsme pozvali ke spolupráci hnutí PRO a Svobodné, opět to voliči vyhodnotili velice kladně. Jsme dohodnuti, že se nyní po volbách sejdeme a vyhodnotíme si to. Já jsem otevřený další spolupráci.

Na Ústecku a Olomoucku se vašim členům možná podaří proniknout do krajských vládních koalic. A o fous vám šance na podílu na vládě unikla ve Středočeském kraji, kde jste se mohli spojit s ANO a Stačilo, ale o jeden mandát to nevychází.

My jsme i tak rádi, že jsme se poprvé dostali do zastupitelstva Středočeského kraje. Je škoda, že nám těsně unikla šance převzít část vedení kraje, protože tam je opravdu co zlepšovat. O jeden mandát nám to uteklo.

To ale neznamená, že nechceme s nikým spolupracovat. Na dobrých věcech se chceme podílet. I z opozice se dá lecčeho dosáhnout. My v opozici pracujeme taky naplno a samozřejmě můžeme korigovali různé špatné návrhy té dané vládnoucí koalice.