Ještě neotvírám šampaňské, budu rád, pokud to takhle dopadne, říká Havlíček

Aktuálně máte nejvíce preferenčních hlasů za Středočeský kraj, pokud budete na prvním místě, co od vás máme očekávat? Dopředu jste avizoval, že nemáte zájem o hejtmanskou funkci.

Přiznám se, že ani nevím, jestli dostávám nějaké preferenční hlasy, to uvidíme, ale pro nás je kandidát na hejtmana jednoznačný. A to je Tomáš Helebrant. Člověk, který je z Dobříše, kde je úspěšný, šikovný komunální politice.

Pokud by se stal hejtmanem, vnese do řízení kraje určité racio a určitý pragmatismus. Pro mě tyto volby rozhodně nejsou o tom, že bych kandidoval na hejtmana. Postavil jsem se na poslední místo a v uvozovkách tlačil tu káru zezadu. Dali jsme tomu hrozně moc.

Vyhrát je jedna věc, druhá věc je potom poskládat koalici. Nemůžete dopadnout jako před čtyřmi lety, kdy hnutí ANO nakonec skončilo v opozici? Nebo si myslíte, že váš mandát bude tak silný a bude pro vás třeba priorita utvořit koalici s SPD, Trikolórou a dalšími stranami?

Samozřejmě, že můžeme být vyšachováni. Rozhodně ještě neotvírám láhve šampaňského a říkám, že zatím průběžné výsledky beru s pokorou a budu hrozně rád, pokud to takhle dopadne.

Pak začne vyjednávání o koalici. Uvědomujeme si, že abychom ji byli schopni postavit, tak musíme zvítězit s dostatečným rozdílem.

Jsou už nějaké předběžné koalice rozvrženy?

Nejsou rozvrženy předběžné koalice. Nevím, jestli teď stále míříte na Středočeský kraj, znovu říkám, já jsem při zemi, ve Středočeském kraji ještě není nic sečteno definitivně.

Jednání o koalici začne už dnes večer?

Rozhodně. V tomhle se tomu nejenom že nebráníme, ale naopak je to naše odpovědnost, abychom okamžitě začali jednat. Samozřejmě to neznamená, že se to dnes večer nebo do zítřka domluví.

Kdo je pro vás ve Středočeském kraji potenciálním partnerem?

V tuhle chvíli to nechci vyhodnocovat, protože nevíme, jestli se tam dostane třeba některá z menších stran. My jsme do toho šli s tím, že musíme rozbít pětikoalici, která podle nás ve středních Čechách jen intrikovala a nevládla dobře. Uvidíme, jak to nakonec ocení lidé. Nepřijatelné je ale pro nás vládnout ve středních Čechách s hnutím STAN.

S ostatními stranami, jako je třeba ODS, KDU-ČSL, které jsou ve vládní koalici, si případnou koalici představit dokážete? Jan Skopeček to nevyloučil.

Já nemůžu vyloučit v tuhle chvíli vůbec nic, ale záleží na tom, kdo se tam dostane. Menší strany se teď pohybují někde na hranici 5 %, ale ještě nejsou sečteny hlavní okrsky, takže teď je to fakt předběžné o čemkoli spekulovat.