TOP 09 si ve volbách věří. Do boje o kraje a Senát vyslala Fischera či Haška

Do volebního štábu TOP 09 se akreditovalo zhruba patnáct novinářů. Ti sedí ve druhém patře, vedení strany ve čtvrtém. Nechybí tradiční občerstvení v podobě obložených baget, řízků, či guláše. Předsedkyně TOP 09 a dolní komory Parlamentu Markéta Pekarová Adamová by měla do štábu dorazit okolo 16 hodiny, tedy dvě hodiny po uzavření hlasovacích místností.

O senátní křesla bude pětice kandidátů bojovat s heslem „Senát jako barikáda proti okupantům z Kremlu.“

„Stačí letmý pohled k našim východním sousedům, abychom viděli, jak křehká je jak svoboda a demokracie, tak záruky s nimi spojené. Ať už to je spravedlnost a právní řád, lidská práva, nebo svoboda médií a vyjadřování. Vidíme, co všechno je možné napáchat za poměrně krátkou dobu,“ řekla předsedkyně TOP 09 a dolní komory Parlamentu Markéta Pekarová Adamová.

Místopředseda Senátu a TOP 09 Tomáš Czernin připomněl, že zastoupení strany v horní komoře s každými volbami roste. „Zatímco v roce 2016 jsem byl za TOP 09 jediným senátorem, od roku 2022 má už strana v horní komoře sedm křesel,“ řekl.

„Naši senátoři se totiž ukazují jako velmi pracovití, viditelní a důvěra, která jim byla občany dána, je oprávněná,“ uvedl.

„Cením si odvahy našich letošních kandidátů a věřím, že do voleb nasadí všechny síly, protože ta kampaň je velice tvrdá. Věřím, že se tady na půdě Senátu setkáme ještě ve větším počtu,“ dodal.

Kandidáti do Senátu a krajů

Za obvod číslo 17 v Praze 12 kandiduje Pavel Fischer, současný senátor, někdejší ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta Václava Havla a bývalý prezidentský kandidát. Jan Korda se uchází o obvod číslo 23 na Praze 8, ve kterém již 20 let vede vyhledávanou vzdělávací instituci.

V obvodu číslo 41 Benešov kandiduje Dominik Hašek, bývalý hokejový brankář a olympionik. Obvod číslo 59 Brno-město Břetislav Rychlík, dokumentární a divadelní režisér, pedagog JAMU a o obhajobu mandátu za obvod číslo 68 Opava Herbert Pavera, předseda moravskoslezské TOP 09.

S heslem „Nikdo v kraji na okraji,“ věří v úspěch svých kandidátů do krajských voleb předsedkyně strany Pekarová. „Jde nám o to, aby se nikdo necítil být zapomenut,“ přiblížila význam sloganu.

I proto jde strana do voleb hned v různých politických spojeních. „Ukazujeme, že se umíme domluvit ve prospěch našich občanů, aby nikdo na okraji nebyl, a ani se na něm být necítil,“ dodala. O přízeň voličů v koalicích zabojuje třináct kandidátů.