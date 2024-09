Hnutí STAN chce více zastupitelů, věří i v silné zastoupení v Senátu

Podle předsedy Starostů Víta Rakušana bude úspěchem, pokud se hnutí podaří získat více zastupitelských mandátů, než kolik jich má nyní.

„Namlouvat si, že to je nějaké referendum o vládě, to prostě nefunguje. Je to referendum o tom, jak se v jednotlivých krajích žije, jestli se hejtmanky nebo hejtmani napříč stranami osvědčili, nebo neosvědčili. Naši lidé nejsou hloupí, nenechají se ošidit ani oklamat a budou volit podle toho, jaká je kvalita v daném kraji,“ řekl Rakušan při zahájení volební kampaně.

Dodal, že hlavní silou STAN je regionální ukotvení jeho kandidátů, z nichž mnozí jsou starosty obcí či měst. „V regionech jsme zvyklí hledat inspiraci, příklady dobré praxe a talentované lidi,“ uvedl.

„Zase máme nejvyšší počet starostů a starostek na kandidátkách, ukazujeme náš starostenský genotyp, a to je v těch krajských volbách důležité,“ doplnil.

Výsledky krajských a senátních voleb bude hnutí dnes sledovat ze své hlavní kanceláře na Malostranském náměstí v Praze.

STAN má nyní hejtmany ve Středočeském, Libereckém, Olomouckém a Karlovarském kraji, všichni chtějí funkci obhájit. Hejtmani podle Rakušana objížděli své kraje po celé volební období a vlastně tím kampaň dělali permanentně svou prací.

K nejvýraznějším tvářím hnutí patří středočeská hejtmanka Petra Pecková, liberecký Martin Půta, který bude o post hejtmana usilovat už na čtvrté období, karlovarský Petr Kulhánek a olomoucký Josef Suchánek.

Zajímavé bude sledovat, jak si povede Ivo Vondrák, bývalý moravskoslezský hejtman za ANO, který bude tentokráte usilovat o zvolení v barvách Starostů.

Hnutí v posledních čtyřech volbách pravidelně navyšovalo počty svých krajských zastupitelů: v roce 2008 jich získalo čtrnáct, v roce 2012 osmatřicet, o čtyři roky později 56 a před čtyřmi lety 91.

Senát pro nás není odkladiště

Stejně tak u voleb do Senátu chce hnutí podle předsedy obhájit velikost současného senátního klubu. Ten je druhý největší. „Dlouhodobě patříme k největším klubům, i proto, že se nám daří v regionech vybírat zajímavé osobnosti,“ řekl při představení kandidátů Rakušan.

„Senát pro nás není odkladiště vysloužilých politiků, ale komorou silných osobností, které dokážou opravit zákony ze Sněmovny,“ vysvětloval.

Letos mezi kandidáty opět nechybí známá jména, v Praze 2 usiluje o post egyptolog Miroslav Bárta. V sousedním obvodě v Praze 4 bude obhajovat bývalý prezidentský kandidát, vědec Jiří Drahoš. Toho podpoří všech pět stran vládní pětikoalice.

STAN podpoří v Praze i další dva stávající senátory. Zatímco v Praze 8 podpoří pirátského kandidáta Lukáše Wagenknechta, v Praze 12 se jedná o podporu Pavla Fischera, dalšího bývalého prezidentského kandidáta.

Do Senátu v obvodu Mladá Boleslav kandiduje i výrazná tvář hnutí ze Sněmovny, předseda podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman. Jedno jméno mezi kandidáty ale chybí. Ministr školství Mikuláš Bek v Brně letos neobhajuje. Místo něj zde STAN postavil podnikatele a cestovatel Libora Zabloudila.