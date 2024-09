Krajská premiéra Přísahy. Koalice ať si skládá lídr podle sebe, říká Šlachta

Po propadáku ve sněmovních i komunálních a naopak překvapivém úspěchu v evropských volbách usiluje poprvé hnutí Přísaha o místa v krajských zastupitelstvech. Přestože naposledy kandidovalo hnutí na společné kandidátce s uskupením Motoristé sobě, nyní má kandidátka jednoduchou hlavičku – Přísaha.

„Motoristé zatím teprve budují svou krajskou strukturu, takže jsou jejich osobnosti na naší kandidátce. A uvidíme, jestli to bude voliče opět bavit,“ vysvětloval předseda Přísahy Robert Šlachta v předvolebním rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.

Vysoké cíle si pro krajské volby neklade. „Úspěch bude dostat se do zastupitelstva. A jestli třeba v Jihomoravském kraji, kde máme jako jedničku zkušeného Petra Vokřála (bývalý primátor Brna za ANO – pozn. red.), zasáhneme do skládání krajské rady, tak to bude jen dobře,“ shrnul Šlachta.

Doporučení, s kým vyjednávat o případné koalici pro vedení hejtmanství, prý svým spolustraníkům nedává. „Obecně to nechávám na našich lídrech. Krajskou úroveň beru odlišně než velkou politiku, tam je to o jednotlivých osobnostech,“ tvrdí Šlachta.

Boj proti vládě

Sám se přitom výrazně staví proti současné vládě. A využívá toho i ve vlastní kampani. V obvodě Břeclav totiž usiluje o senátorský post. Přestože má ambice za rok uspět ve volbách do Sněmovny a stát se ministrem vnitra, tvrdí, že rok v Senátu „odmaká“. Jiného kandidáta než Šlachtu hnutí do senátních voleb nenominovalo.

„Chci využít příležitost, abych vládu zastavil. Chci jí zabránit v dalším ožebračování lidí,“ vysvětloval Šlachta. Sčítání hlasů bude sledovat v rodných Pohořelicích na jihu Moravy. Původně štáb svolal k nedalekému splavu ve Cvrčovicích, nakonec se ale rozhodl pro zázemí restaurace.

Krajskou kandidátku hnutí nesestavilo pouze v Pardubickém, Královéhradeckém a Zlínském kraji. Kromě brněnského exprimátora Petra Vokřála je dalším výrazným lídrem třeba exministr kultury a bývalý sociální demokrat Antonín Staněk. Ten vede kandidátku Přísahy v Olomouckém kraji.

Srpnový průzkum agentur Kantar a Data Collect pro Českou televizi odhadoval potenciál Přísahy ve většině krajů na deset procent. Na jižní Moravě hnutí průzkum přiřkl 12 procent, naopak ve středních Čechách je na tom hnutí hůře, dosahovalo na 8,5 procenta. Potenciál udává, kolik lidí by bylo ochotno zvážit volbu dané strany, ne kolik by ji opravdu volit chtělo.