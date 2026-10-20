Předseda ANO a premiér Andrej Babiš označil výsledek letošních voleb za katastrofální. „Musíme se zamyslet, jak se to stalo a kdo v hnutí pracuje a kdo nepracuje. Například kdo si zprivatizoval hnutí v krajích. Někteří členové si myslí, že naše značka znamená jisté vítězství. Ostatní strany však udělaly vše pro to, aby nás obešly,“ řekl s tím, že jeho hnutí čeká restart.
Nejhorší výsledek v krajských městech zaujalo hnutí ANO v Praze, kde skončilo až na čtvrtém místě, třetí bylo v Českých Budějovicích, Liberci a v Brně. Vyhrát se mu nepodařilo ani v Ústí nad Labem, Hradci Králové či Jihlavě. Ve zbytku bylo na prvním místě. Vládu mu to však zajistilo pouze v Plzni, Ostravě a Karlových Varech. O koalici v Českých Budějovicích se stále jedná.
Možná překvapivě skončí v opozici ve Zlíně či Pardubicích, kde se ostatní strany snaží vítěze voleb obejít.
Zklamání na severu Čech
O své místo ve vedení přijde ANO i v Liberci, kde se chtějí spojit vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) + Piráti.
Pro Tomáše Rece, lídra ANO v tomto městě, jsou výsledky voleb i následného vyjednávání zklamáním. „Bohužel se nám nepodařilo domluvit koalici s žádným partnerem, byť jsme se snažili, ale nevyšlo to. Budeme v opozici v osmi zastupitelích proti třiceti jedna koaličním zastupitelům, takže to budeme mít velmi těžké,“ řekl Rec.
V Jablonci nad Nisou se dohodla na spolupráci dosavadní koalice Starostů pro Liberecký kraj (SLK), ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů. ANO i přes opětovné vítězství a zisk více než 27 procent hlasů skončí v opozici.
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„Nemyslím si o tom samozřejmě nic dobrého. Zprávy, které nám chodí z různých koutů, bohužel říkají, že voliči jsou zklamaní výsledkem voleb a že už příště k urnám nepřijdou. Toto vnímám v podstatě jako poškození demokracie. A ačkoliv to vyčítají často ANO, myslím si, že to, co se stalo v Jablonci, je přímý útok na demokracii a vůli voličů,“ podotkl k výsledkům místní šéf ANO Milan Kroupa.
Své pozice ztratí hnutí také v Ústí nad Labem, kde povládne vítězná koalice Jsme Ústí- Možná je také ztráta vlády v Chomutově a trochu překvapivě také v České lípě, kde ANO vede poslankyně Jitka Volfová. Volby však vyhrálo uskupení Živá Lípa, která s vládním hnutím dosud vládla, nově však jedná s ODS a uskupením Společně.
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Končící starostka České Lípy Jitka Volfová z ANO dnes ČTK řekla, že ji mrzí, že dosavadní spolupráce nebude pokračovat. „My jsme vždycky jednali korektně a už před volbami jsme hovořili o tom, že když vyhrajeme, půjdeme znovu s Živou Lípou,“ řekla v reakci na vyjednávání.
Doporučení Rakušana zafungovalo
Ačkoliv v Praze hnutí ANO skončilo celkově až čtvrté, vládnout bude hned v několika městských částech. Už jistou má koalici na Praze 4, kde bude pokračovat ve vládnutí s ODS a také v Praze 8, kde STAN, TOP 09, ODS, lidovci a ANO obešli vítěze voleb koalici 8žije.
Ta se proti postupu ostatních stran vymezila. „Na celostátní úrovni Starostové vystupují jako zásadní odpůrci Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Na Praze 8 jim ale spolupráce s ANO zjevně nevadí. Dokonce jí dávají přednost před spoluprací s vítězem voleb, se kterým by mohli vytvořit stabilní většinovou koalici,“ uvedl lídr vítězného uskupení Václav Stránský.
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Kromě Prahy 8 se hnutí STAN se s ANO spojilo také v Ostravě, Plzni či Mladé Boleslavi. A to i přes doporučení předsedy Starostů Víta Rakušana, aby se krajští zástupci spolupráci s vládním ANO vyhýbali.
Ten správný efekt měla tato výzva v Pardubicích, kde se koalici s ANO Starostové vyhnuli. Rovněž pak v Prostějově, kde vítězné uskupení Na Rovinu!, jehož součástí je i STAN, obešlo druhé ANO.
„Myslím, že jednou z příčin naší prohry byla předvolební kampaň, na kterou jsme nedokázali adekvátně reagovat. Byla podle mě dezinformační, místy bych řekl až sprostá. My jsme na ni nereagovali, protože jsme si říkali, že vedeme slušnou a férovou kampaň. Myslím si, že to byla jedna z věcí, která se na výsledku podepsala,“ reagoval na výsledek odstupující primátor František Jura (ANO).
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Naopak v Kladně odehnala výzva Rakušana STAN pouze do opozice. Koaliční smlouvu zde podepsalo ANO, Volba pro Kladno a ODS. Předseda místní buňky ANO František Bureš připustil, že dostali nabídku k jednání od Kladeňáků, kteří jsou uskupením STAN, Pirátů, KDU-ČSL a Zelených.
„Předseda hnutí STAN Rakušan stále opakuje, že by bylo lepší, aby se na radnicích spolupráce s ANO neuzavírala, tak jsem mu vyhověl,“ řekl k jednání Bureš.