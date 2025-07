Trikolora chce do Sněmovny dostat Koudelku. Navrhl seškrtat počet poslanců

Trikolora bude v říjnových sněmovních volbách kandidovat společně s PRO Jindřicha Rachla a Svobodnými na kandidátkách hnutí SPD Tomia Okamury. Sama Majerová, bývalá poslankyně ODS, je jedničkou SPD ve Zlínském kraji.

Vysokoškolský učitel a bývalý poslanec za sociální demokracii Koudelka, jehož chce Trikolora dostat do Sněmovny, na sebe na jaře upozornil, když na konferenci Východiska a vůle ke změně režimu řekl, že má být zaveden poloprezidentský systém a zrušen Senát a také že se má snížit počet poslanců ze 200 na 151. Všichni členové vlády by podle jeho návrhu museli mít důvěru prezidenta. Na druhou stranu by hlavu státu mohli odvolat občané.

„Byl by odvolatelný nadpoloviční většinou všech občanů na návrh parlamentu. Kdyby ale nebyl odvolán, mohl by rozpustit parlament,“ řekl Koudelka na akci, kterou uspořádal spolek Svatopluk.

V současnosti má SPD na jižní Moravě jen dva poslance, třetí místo na kandidátce tak znamená, že by hnutí muselo uspělo uspět lépe než před čtyřmi lety, nebo by musel Koudelka spoléhat na preferenční hlasy od voličů. Jedničkou kandidátky SPD v tomto kraji je nestraník, bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík.

Hašek chce pomoci porazit vládu

Zcela jasné zatím není, zda do voleb za SPD půjde bývalý jihomoravský hejtman za sociální demokracii, dnes politik PRO Michal Hašek.

„Věnuji se advokacii a politiku mám už spíše jako koníček. V rámci PRO vedeme ještě debatu o kandidátkách, která bude uzavřena v následujících dvou týdnech. Angažovat se případně budu hlavně proto, abych pomohl svými zkušenostmi k porážce současné vlády a jejímu vystřídání parlamentní i neparlamentní opozicí. Není pro mě podstatné, zda jako kandidát na kandidátce, nebo jako podporovatel kandidátky s účastí jiných kandidátů PRO,“ sdělil iDNES.cz Michal Hašek.

Předseda PRO Jindřich Rajchl uvedl, že si lídři uložili bobříka mlčení o sestavování kandidátek. Nechtěl tak ani říci, zda on sám by si Haška na kandidátce přál. Exhejtman se pokusil o politický návrat při volbách do Evropského parlamentu, kdy byl na třetím místě kandidátky. Celkově ale Rajchlovo PRO získalo jen 2,15 procenta hlasů a ani Hašek nijak nezářil. „Bylo mi řečeno, že on teď nemá zájem kandidovat, ale není to ověřená informace,“ řekl iDNES.cz politik uskupení SPD,Trikolory, PRO a Svobodných, který nechtěl být v této souvislosti jmenován.

Narodil se mi syn, to mi odvedlo myšlenky jiným směrem, říká šéf Svobodných

„Když to řeknu globálně, tak v každém kraji to bude odlišné,“ řekl předseda Svobodných Libor Vondráček, podle kterého se zatím nedá říci, kolik zástupců budou mít Svobodní. Jistí jsou tak nyní jen dva lídři. Právě Vondráček v Jihočeském kraji a ekonomka Markéta Šichtařová jako jednička v Praze.

„Mně se hlavně v sobotu narodil syn, takže to mě teď trochu odvedlo myšlenky, pozornost a aktivitu jiným směrem,“ dodal Vondráček.

Politici Trikolory, PRO, Svobodných a SPD by měli rádi celkovou dohodu o kandidátkách hotovou zhruba týden před uzávěrkou pro podávání kandidátek, která je 29. července.