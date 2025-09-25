Koruna Česká ve volbách 2025: nejde jim jen o návrat krále, do Senátu se už dostali

Jedná se o tradiční politickou stranu, která poprvé kandidovala už v roce 1992. O hlasy voličů ve sněmovních volbách usiluje seriózně a nepřetržitě od roku 2006 a v Senátu sedí několik senátorů zvolených za koalici s účastí Koruny nebo zvolených s podporou této strany (například Lumír Aschenbrenner).
V posledních sněmovních volbách v roce 2021 získala strana 8 635 hlasů (0,16 %) a nezískala ve Sněmovně ani jedno křeslo. Letos strana postavila kandidátku pouze v devíti krajích. Jejím lídrem je Vojtěch Círus, předseda strany, který kandiduje jako lídr na jižní Moravě.
Koruna česká usiluje o změnu státního zřízení na konstituční monarchii s panovníkem z habsbursko-lotrinské dynastie a dvoukomorovým parlamentním systémem.
Program strany ale obsahuje i obvyklé body. Koruna je konzervativní stranou a program klade důraz především na ochranu rodiny, adresnou sociální a zdravotní péči, vzdělání a obranu. „Naše vize je fungující stát, který si váží svých občanů, tradic a svobod,“ uvádí strana na svém webu.
