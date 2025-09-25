Koruna Česká ve volbách 2025: nejde jim jen o návrat krále, do Senátu se už dostali

Sedmnáctku přisoudil los pro letošní volby Koruně České – monarchistické straně Čech, Moravy a Slezska. Přestože by se na první pohled mohlo zdá, že monarchisté patří mezi recesistické strany, opak je pravdou.

Demonstrace a pochod za obnovení monarchie na Václavském náměstí v Praze. (15. června 2024) | foto: ČTK

Jedná se o tradiční politickou stranu, která poprvé kandidovala už v roce 1992. O hlasy voličů ve sněmovních volbách usiluje seriózně a nepřetržitě od roku 2006 a v Senátu sedí několik senátorů zvolených za koalici s účastí Koruny nebo zvolených s podporou této strany (například Lumír Aschenbrenner).

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: SPD chce lidem dopřát nástroj obecného referenda

V posledních sněmovních volbách v roce 2021 získala strana 8 635 hlasů (0,16 %) a nezískala ve Sněmovně ani jedno křeslo. Letos strana postavila kandidátku pouze v devíti krajích. Jejím lídrem je Vojtěch Círus, předseda strany, který kandiduje jako lídr na jižní Moravě.

Koruna česká usiluje o změnu státního zřízení na konstituční monarchii s panovníkem z habsbursko-lotrinské dynastie a dvoukomorovým parlamentním systémem.

Program strany ale obsahuje i obvyklé body. Koruna je konzervativní stranou a program klade důraz především na ochranu rodiny, adresnou sociální a zdravotní péči, vzdělání a obranu. „Naše vize je fungující stát, který si váží svých občanů, tradic a svobod,“ uvádí strana na svém webu.

Voliči budou o prvním říjnovém víkendu vybírat celkem z 26 politických stran, politických hnutí a koalic. Profily všech stran a hnutí najdete na volební stránce iDNES.cz volby.idnes.cz nebo ve velkém přehledu kandidátů.

