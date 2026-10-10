Důvodem je legislativní pravidlo, podle kterého zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelskými úřady neplatí jen pro jedny konkrétní volby. „Zápis do zvláštního seznamu voličů je trvalé povahy, tzn., že je platný do té doby, dokud volič nepožádá o vyškrtnutí z tohoto seznamu,“ uvádí informační portál Ministerstva zahraničních věcí.
Pokud se člověk po návratu do vlasti sám aktivně neodhlásí, tuzemské úřady i volební komise s ním nadále počítají jako s voličem v cizině. Bez včas vyřízeného voličského průkazu tak doma senátora volit nemůže, přestože v souběžných obecních volbách hlasovat smí.
Řada lidí o této podmínce vůbec netušila a rozčarování neskrývají ani na sociálních sítích. „Myslela jsem, že je to jen na jedny volby a ne na všechny. Jsem z toho úplně vykolejená. Kdo koho kdy vyhodil od voleb?“ postěžovala si jedna z voliček na Instagramu poté, co ji volební komise odmítla. Podobné případy jako první popsal server Seznam Zprávy, podle něhož komise v Česku odkázaly na zahraniční seznamy i další navrátilce z ciziny.
Podle Ministerstva vnitra má opatření zabránit riziku dvojího hlasování: volič zapsaný v cizině si totiž může nechat vystavit voličský průkaz na ambasádě, o čemž domovský okrsek nemá přehled. Do budoucna by měl podobným komplikacím zamezit připravovaný jednotný seznam voličů.
Druhé kolo ještě stihnou
Lidé, kteří kvůli chybějícímu vyškrtnutí přišli o první kolo, však ještě o letošní senátní volby definitivně přijít nemusí. Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že situaci lze napravit před rozhodujícím hlasováním za týden.
„O vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů lze požádat nejpozději dva dny před volbami. Pokud tedy občan, který vlastním opomenutím stále figuruje ve zvláštním seznamu voličů, si přeje zúčastnit alespoň 2. kola voleb do Senátu, může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů ještě do středy 14. 10. 2026, kdy nejpozději musí být taková žádost v souladu se zákonem skutečně doručena,“ sdělil iDNES.cz mluvčí resortu diplomacie Adam Čörgő. Vyškrtnutí lze vyřídit například přes Portál občana, datovou schránkou nebo písemně.
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Kolika voličů se tento problém reálně dotkl, však podle ministerstva nelze přesně vyčíslit. Odhadovat celkové počty odmítnutých lidí by podle Čörgőho bylo spekulací. Nedá se totiž přesně určit, kolik z nich v cizině žije dlouhodobě, kolik se jich v mezidobí včas přehlásilo zpět, ani kolik se jich k letošním volbám vůbec nechystalo.
Pro představu: v loňských volbách do Poslanecké sněmovny dorazilo ze zahraničí 8 978 obálek a započteno bylo 8 757 platných korespondenčních hlasů. Diplomacie navíc zdůrazňuje, že o nutnosti odhlášení ze zahraničního seznamu byli občané předem řádně informováni a pohlídat si návrat do stálého seznamu v ČR je odpovědností každého voliče.