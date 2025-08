Na korespondenční volbu nejsme zvyklí, ale zájem poroste, míní politologové

Vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí Martin Smolek v pátek na konferenci v Senátu uvedl, že se k říjnovým sněmovním volbám zatím zapsalo více než 17 600 Čechů v cizině. Po zavedení korespondenční formy hlasování jich od jara přibyly čtyři tisícovky. Zřejmě se tak podle něj nenaplní odhad 50 000 voličů v zahraničí, i když lhůta pro zápis do voličských seznamů skončí až za tři týdny, v neděli 24. srpna.

„Nepochybně se zájem během zbývajících týdnů ještě zvýší, koneckonců značná část lidí nechává věci na poslední chvíli. Navíc jsme uprostřed prázdnin a doby dovolených na to řešit nějaké oficiální záležitosti,“ uvedl politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

„Sílu toho, že lidé nechávají formální registraci na poslední chvíli, bych nepodceňoval. Asi se nebudeme bavit o nějakých závratných číslech, ale skutečně čekám, že zájem ještě naroste,“ souhlasil politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Prozatím je podle Michala nízký zájem daný především tím, že systém korespondenční volby není zavedený dlouho. „Voliči v zahraničí na něj zkrátka zatím nejsou zvyklí, a to může být problém. Do debaty o korespondenční volbě se také po celou dobu promítala polarizace. Je možné, že už ten způsob jejího schvalování potenciální voliče do jisté míry znechutil,“ řekl.

Zájem o korespondenční volbu se dá podle Školníka očekávat spíše postupný v horizontu několika příštích voleb. „Jinými slovy zájem o korespondenční volbu a účast v ní může narůstat, čím déle si na ni lidé žijící v zahraničí budou moci zvykat,“ uvedl.

Ministerstvo zahraničí podle něj vede poměrně rozmanitou osvětovou kampaň. „Navíc v médiích se o korespondenční volbě mluví již dlouhou dobu, takže se nedá říct, že by o ní čeští krajané příliš nevěděli,“ míní Školník.

Podle Michala je nyní hlavním úkolem vlády, aby kampaň dokázala co nejlépe zacílit tak, aby se skutečně dostala tam, kam má. „Je nutné teď tři týdny využít k tomu, aby se s instrumentem seznámili všichni, koho se potenciálně týká,“ doplnil politolog.

Možnost korespondenční formy hlasování budou mít zahraniční Češi v letošních sněmovních volbách poprvé. Využít ji budou moci především čeští občané z rozlehlejších zemí, pro něž je cestování na zastupitelský úřad finančně i časově náročné.