Mluvil o tom v pátek v horní komoře parlamentu na krajanské konferenci s názvem „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem mateřského státu“.

Podle Smolka se zřejmě nenaplní odhad 50 000 voličů v zahraničí, i když lhůta pro zápis do voličských seznamů skončí až 24. srpna. „Počítali jsme s 50 tisíci zápisy, to se nenaplní. Za tři týdny ten skok patrně takový nebude,“ řekl Smolek.

Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek hostem pořadu Rozstřel. Moderuje Vladimír Vokál. (21. června 2021)

Možnost volit korespondenčně vládní koalice loni v červnu Sněmovnou prosadila po mohutných obstrukcích opozice až tím, že stanovila pevný čas hlasování. Projednávání návrhu poslancům zabrala přibližně 96 hodin čistého času, z toho diskuse v závěrečném, třetím čtení asi třináct hodin.

Vládní koalice si z toho udělala fetiš, tvrdil Vondráček

„Vládní koalice si z toho udělala fetiš. Prosadila to silou, za každou cenu,“ řekl po schválení korespondenční volby ve Sněmovně místopředseda ANO Radek Vondráček. Podle opozičního ANO hlasování poštou nezaručuje dodržení zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování.

Loni v srpnu korespondenční volbu schválil i Senát. Koalice si k tomu symbolicky vybrala datum 21. srpna, tedy výročí vojsk invaze vojsk Sovětského svazu a dalších zemí tehdejší Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Kvůli sovětské okupaci někteří Češi i Slováci utekli do exilu.

Češi, kteří žijí, pracují či studují v zahraničí, díky korespondenční volbě mají šanci poslat svůj hlas poštou a nemusí muset jezdit na velvyslanectví České republiky v dané zemi.

Korespondenční volbu ze zahraničí mohou využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. A to u voleb do Sněmovny, do Evropského parlamentu i při výběru prezidenta. Poprvé mají mít Češi v cizině šanci hlasovat dopisem na začátku října při volbách do Sněmovny.

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer z ODS stále doufá v to, že účast v korespondenční volbě bude taková, jak silné bylo volání zahraničních Čechů po jejím zavedení.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí pouze na stovce zastupitelských úřadů vybírat poslance i s voličským průkazem z domovské obce zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich.

Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 až 600 tisíc českých občanů.