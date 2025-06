Poslanci hnutí ANO loni dělali, co mohli, aby korespondenční volbě zabránili. Nepodařilo se jim to, ale dnes patří v oslovování krajanů k těm nejaktivnějším. Komunikaci s nimi dostal v ANO na starost Radek Vondráček.

„Čtyři roky jsem se s nimi setkával jako předseda Poslanecké sněmovny, teď se s nimi potkávám při cestách ústavně-právního výboru. Nedávno jsme navštívili Finsko, předtím jsme požádali o setkání s krajany v Dánsku,“ řekl Vondráček. Debaty s Čechy v zahraničí si velmi pochvaluje a popisuje, že často jde o lidi, kteří se o dění v Česku a o politiku hodně zajímají. Případně se do Česka chtějí zase vrátit.

Na dotaz, kde se s těmito lidmi setkává, Vondráček odpovídá: „Jak kdy. Někdy v komunitním centru, někdy na ambasádě, když je vstřícná. “ Přemýšlí i nad dalšími možnostmi. „Možná i do hospody zajdu, tam jsem ještě nebyl,“ uvažuje Vondráček.

Ten bude jedničkou kandidátky ANO ve Zlínském kraji, přímo jeho ale krajané volit nemohou. Jejich hlasy se budou započítávat do čtyř krajů, které určila Státní volební komise losem. Hlasy ze západní Evropy poputují do Moravskoslezského kraje, ze zbytku Evropy včetně Turecka a Ruska do kraje Jihomoravského. Do Středočeského kraje se započtou voliči z celé Ameriky a Praze připadly Asie, Austrálie a Afrika.

Kladno–Berlín–Londýn

Hnutí STAN odpovídalo ohledně svých plánů dlouho vyhýbavě. Až na konci týdne zveřejnil jeho předseda Vít Rakušan oznámení, že za hranice zamíří se svou debatní show Bez cenzury. Po zastávce v Kladně 20. června pojede pro hlasy do ciziny.

„Do toho, kdo vyhraje volby, mají co mluvit i Češi žijící v zahraničí. Proto jedu 20. června do Berlína, abych si od místních Čechů poslechl jejich názory na naši politiku a odpověděl jim na všechno, co je zajímá,“ vysvětluje Rakušan.

O týden později vystřídá berlínskou kavárnu zastávka v londýnské restauraci Bohemian House. Doprovázet ho bude i místopředsedkyně hnutí poslankyně Michaela Šebelová, lídryně v Moravskoslezském kraji, kam se budou hlasy ze západní Evropy připočítávat.

Koalice SPOLU zatím nechce prozrazovat, jak ke korespondenční volbě přistoupí. Většina stran ale spoléhá na oslovování voličů skrze moderní technologie, pro některé to pravděpodobně bude jediná cesta, jak budou s krajany komunikovat. „S osobní kampaní v západní Evropě nepočítám. Prioritně budeme cílit především na sociální sítě,“ přibližuje lídr Pirátů v Moravskoslezském kraji Lukáš Černohorský. To stejné platí pro SPD.

Nehraje se o málo

Teoreticky politické strany usilují až o 600 tisíc cizokrajných voličů. S tak velkou účastí ale nikdo nepočítá. Vláda odhadovala, že by korespondenční volbu mohlo využít asi 80 tisíc lidí.

Nakonec to ale možná bude ještě méně. Ministerstvo zahraničí odmítá říct, kolik Čechů se zatím zaregistrovalo u zastupitelských úřadů. Podle Vondráčka, který je zároveň místopředsedou sněmovního zahraničního výboru, jich je zapsaných pouze 14 tisíc. Nejvíc jich je v Londýně a Bruselu. Lhůta pro zapsání jim končí 24. srpna.

Někteří ministři už teď připouštějí jisté zklamání. Zájem čekali větší, protože na zahraničních cestách často od Čechů slýchali, jak by si korespondenční volbu přáli. „Třeba se to bude zlepšovat s dalšími a dalšími volbami,“ připouští mimo záznam jeden z ministrů.

Jedním z důvodů může být nízká informovanost. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) je ale přesvědčen, že se snaží. „S krajany o korespondenční volbě mluvím nejen na svých cestách, ale naposledy také v rámci webináře, kde jsem měl možnost oslovit Češky a Čechy v 35 zemích,“ shrnuje Lipavský. Jeho úřad navíc zveřejnil krátká propagační videa s Evou Jiřičnou, Alenou Šeredovou nebo Jaroslavem Rudišem.