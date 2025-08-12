Fiala natočil video, agituje i Vondráček, přesto korespondenční volba netáhne

Češi žijící v zahraničí budou moci v říjnových sněmovních volbách poprvé hlasovat korespondenčně. Zatím se podle ministerstva zahraničí zapsalo 19 tisíc lidí, tedy méně, než vláda očekávala. Premiér Petr Fiala z ODS nyní vyzývá krajany v cizině, aby se k hlasování přihlásili. Lhůta pro zápis do seznamu voličů vyprší 24. srpna.

„O korespondenční volbě se u nás mluvilo celé roky, ale až naše vláda ji skutečně prosadila. Už v letošních říjnových volbách můžete hlasovat ze zahraničí mnohem jednodušeji než dřív, poštou,“ řekl premiér Petr Fiala ve videu. Doplnil, že veškeré informace mohou lidé najít na webu korespondencnivolba.info.

Korespondenční volbu prosadila vládní koalice loni v červnu po zhruba 96 hodinách debat ve Sněmovně, kdy opozice, zejména hnutí ANO, jednání výrazně protahovala. Návrh prošel až poté, kdy koalice stanovila pevný čas hlasování.

Rakušan dobývá Londýn, ANO Kodaň. Korespondenční volba šíří kampaň za hranice

Z výsledků minulých voleb vyplývá, že Češi v zahraničí často podporují vládní strany. O jejich hlasy ale usiluje i opozice. Přestože hlavní opoziční hnutí ANO návrh hlasitě kritizovalo, dnes patří k nejaktivnějším stranám v oslovování krajanů.

Komunikaci s nimi dostal v ANO na starost Radek Vondráček. Ten se například setkal s krajany ve Finsku či Dánsku – a debaty s Čechy v zahraničí si velmi pochvaluje. Pro iDNES.cz dříve popsal, že často jde o lidi, kteří se o dění v Česku a o politiku hodně zajímají. Případně se do Česka chtějí zase vrátit.

Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 až 600 tisíc českých občanů. „Počítali jsme s 50 tisíci zápisy, to se nenaplní. Za tři týdny ten skok patrně takový nebude,“ řekl 1. srpna v Senátu vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva Martin Smolek.

Kdo může volit a jak postupovat

Korespondenčně mohou hlasovat jen občané ČR, kteří v době voleb pobývají v zahraničí – například studenti, pracovníci na zahraničních misích nebo krajané, kteří žijí za hranicemi dlouhodobě. Naopak se možnost nevztahuje na ty, kteří jsou v zahraničí jen krátce, například na dovolené. V toto případě mohou sice odvolit na zastupitelském úřadě, potřebují k tomu však voličský průkaz.

Postup korespondenční volby má poté dva kroky. Nejprve se zájemci musí zapsat na zvláštní seznam voličů na zastupitelském úřadě v místě pobytu, a to nejpozději do 24. srpna 2025. Následně musí zažádat o vydání dokumentů ke korespondenční volbě, a to nejpozději do 29. srpna 2025.

Korespondenční volba příliš netáhne. K volbám se zatím zapsalo jen 17 tisíc Čechů

Dokumenty lze získat osobně, poštou, přes zmocněnce, elektronicky či přes Portál občana nebo datovou schránku. Volební materiály dorazí k voličům v zahraničí zhruba kolem 8. září, hlasovací lístky si voliči stáhnou a vytisknou sami.

Vyplněný hlas se posílá v zalepené úřední obálce spolu s podepsaným identifikačním lístkem na příslušný zastupitelský úřad, a to odkudkoli na světě. Zachována zůstává i možnost osobního hlasování na ambasádách a konzulátech.

Korespondenční volbu dlouhodobě podporuje také spolek Milion chvilek pro demokracii. Více informací mohou zájemci získat také na jejich webu, případně se mohou přidat do facebookové skupiny.

Korespondenční volba krok za krokem

  1. Zapište se do zvláštního seznamu voličů
    • nejpozději 24. srpna 2025
    • na zastupitelském úřadě v místě pobytu nebo elektronicky (Portál občana, datová schránka).
  2. Požádejte o volební dokumenty
    • nejpozději 29. srpna 2025
    • možnost osobně, poštou, přes zmocněnce či online.
  3. Převezměte volební materiály
    • dorazí kolem 8. září 2025 poštou od zastupitelského úřadu.
  4. Stáhněte a vytiskněte hlasovací lístky
    • z informačního systému ministerstva vnitra.
  5. Odešlete hlas
    • hlasovací lístek vložte do úřední obálky, přiložte podepsaný identifikační lístek do doručovací obálky a pošlete na příslušný zastupitelský úřad.

Podrobnosti najdete na: korespondencnivolba.info

