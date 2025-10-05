Češi v zahraničí poprvé volili poštou, přišlo necelých 9 tisíc hlasů. Vyhrálo SPOLU

  10:45
Novinku letošních voleb, korespondenční hlasování, využilo 8 978 českých občanů v zahraničí. Celkově v cizině svůj hlas odevzdalo 27 945 Čechů. Zastupitelské úřady tak zaznamenaly rekordní účast, lidé volili dohromady na 108 velvyslanectvích a generálních konzulátech od amerického Los Angeles až po australskou Canberru.
Volební účast dosáhla podle ministerstva zahraničí téměř 80 % zaregistrovaných voličů. „Zájem o volby v zahraničí byl vysoký, k čemuž přispěl i značný počet českých občanů, kteří odvolili na voličský průkaz,“ okomentoval ředitel konzulárního odboru Pavel Pešek.

První příčku obsadila s poměrně velkým náskokem koalice SPOLU, která od zahraničních voličů obdržela 39,26 % hlasů. Za nimi se umístili Piráti s 28,24 %, bodovali například v Norsku, Švédsku, Finsku, v Egyptě či Zambii, 141 hlasů získali také v Japonsku.

Jako třetí skončilo hnutí STAN s 21,48 %, se třemi hlasy ovládli Írán. Celkový vítěz hnutí ANO se v zahraničí umístilo s 1 104 hlasy až na čtvrté příčce. Zvítězilo v Rusku, Bělorusku, Iráku a Sýrii. Zajímavostí je Konžská demokratická republika, kde z šesti Čechů přišli k volbám jen dva – a oba si vybrali Balbínovu poetickou stranu.

Největší počet voličů odevzdal svůj hlas v Londýně, a to 2 064. V britské metropoli se tvořily dlouhé fronty, které sčítání hlasů výrazně prodloužily. Dohromady 3 009 občanů hlasovalo na celkem 4 úřadech v Německu, 1 424 hlasů bylo odevzdáno v Bernu, jen o 1 méně pak v Bruselu.

V Kongu vítězí Balbínova poetická strana, v Estonsku Piráti. Jak volili Češi v zahraničí

„Pracovníci zastupitelských úřadů zvládli řádně zpracovat hlasy došlé poštou, a bez problémů si tak poradili s novým instrumentem korespondenční volby,“ dodal ke korespondenční volbě Pešek.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

