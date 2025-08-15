Kdo může hlasovat korespondenčně?
Hlasovat v korespondenční volbě může hlasovat každý český občan starší 18 let, který pobývá v zahraničí. Zákon myslel i na kratší pobyty, jako v případě studentů, kteří vyjeli do zahraničí jen na jeden semestr.
Momentální forma zákona ale nepočítá s lidmi, kteří jsou v zahraničí pouze na dovolené. Důležité ale je, že každý, kdo chce takové možnosti využít, se nejprve musí zapsat do speciálního seznamu voličů.
Jak se registrovat?
Registrovat se do speciálního seznamu voličů lze několika způsoby. Osobně můžete žádost vyřídit na velvyslanectví či konzulátu v místě dlouhodobého zahraničního pobytu.
Poštou s úředně ověřeným podpisem.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Datovou schránkou přes Portál občana je možné takovou žádost podávat už od 1. dubna 2025. V tomto případě je nutné mít telefonní číslo s českou předvolbou.
Zmocnění: zmocněná osoba může žádost podat osobně na velvyslanectví nebo generálním konzulátu.
Žádost o registraci musí vždy obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu voliče mimo území České republiky a adresu, kam mají být písemnosti potřebné pro hlasování zaslány.
Kdy se registrovat a kdy přijdou potřebné dokumenty?
Do seznamu voličů je třeba se registrovat nejpozději 40 dnů před termínem voleb, tedy do neděle 24. srpna 2025. Adresu, na kterou chce volič zaslat dokumenty, je pak třeba nahlásit nejméně 35 dnů předem, tedy do pátku 29. srpna 2025. Příslušné hlasovací dokumenty pak zastupitelský úřad zašle voličům nejpozději 25 dní před volbami.
Každý volič obdrží návod ke korespondenční volbě, identifikační lístek voliče, a dvě obálky: doručovací a úřední.
Kdy se volí
Zastupitelský úřad (velvyslanectví nebo konzulát ČR) zašle registrovaným voličům písemnosti ke korespondenční volbě nejpozději 25 dní před volbami. Volby se konají 3. a 4. října 2025, což znamená, že materiály dostanou voliči zpravidla nejpozději kolem 9.–10. září 2025.
Dva dny před volbami je nutné si stáhnou a vytisknout volební lístek z webových stránek ministerstva zahraničních věcí. Poté je třeba vložit tento lístek do úřední obálky a zalepit ji. Tuto obálku je nutné spolu s podepsaným identifikačním lístkem vložit do doručovací obálky, tu zalepit a poslat na příslušné velvyslanectví či konzulát.
Hlasovací lístky se odesílají emailem podle návodu nebo fyzicky poštou. Hlasy musí dorazit na zastupitelský úřad nejpozději do 4. října 2025 do 14:00 hodin, což je konec volebního dne v zahraničí.
Kolik je v zahraničí voličů?
V zahraničí žije podle odhadů přibližně 600 000 českých občanů, v minulosti jich volilo maximálně 23 000 – tedy necelá 4 % těch s volebním právem.
Zavedení korespondenční volby tak má potenciál tuto účast několikanásobně zvýšit. Podle odhadů MZV by korespondenčně mohlo volit až 80 000 krajanů.