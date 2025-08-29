Končí lhůta pro žádost o korespondenční volbu poslanců. Lidí se zatím přihlásilo méně, než se čekalo

  6:55
Lidé, kteří se chystají v podzimních sněmovních volbách volit z ciziny, mají do pátečního odpoledne poslední možnost písemně požádat o korespondenční formu hlasování. Hlasovat poštou budou moci jen ti krajané, kteří se do konce minulého týdne registrovali jako voliči na zastupitelských úřadech. Podle vyjádření ministerstva zahraničí z počátku týdne jich bylo přes 24 000, konečné znění voličských seznamů má ministerstvo předat do poloviny září.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Podle vyjádření ministerstva zahraničí z počátku týdne jich bylo přes 24 000, konečné znění voličských seznamů má ministerstvo předat do poloviny září.

Počet českých voličů v cizině se sice v souvislosti se zavedením korespondenční volby během letošního roku zdvojnásobil, ale je poloviční proti odhadům ministerstva zahraničí. Srovnatelný je s celkovým počtem voličů, kteří v minulých sněmovních volbách mohli hlasovat v Chebu nebo v Kroměříži.

Korespondenční volba bude letos využita poprvé. Je podle vlády postavena na ověřeném principu dvou obálek pro zachování zásady tajnosti volby a identifikačního lísku pro zachování osobní volby. O písemnosti mohou Češi písemně požádat klasickou poštou, nebo přes datovou schránku, on-line přes Portál občana nebo prostřednictvím zmocněnce. Mohou si také o dokumenty požádat osobně či prostřednictvím zmocněnce, a to nejpozději dva dny před volbami, tedy do středy 1. října před 16:00 místního času. Podrobnosti jsou na webu ministerstva.

Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech, nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí

vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 000 až 600 000 českých občanů.

Podle politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 000.

