Končí lhůta pro žádost o korespondenční volbu poslanců. Lidí se zatím přihlásilo méně, než se čekalo

Podle vyjádření ministerstva zahraničí z počátku týdne jich bylo přes 24 000, konečné znění voličských seznamů má ministerstvo předat do poloviny září.
Počet českých voličů v cizině se sice v souvislosti se zavedením korespondenční volby během letošního roku zdvojnásobil, ale je poloviční proti odhadům ministerstva zahraničí. Srovnatelný je s celkovým počtem voličů, kteří v minulých sněmovních volbách mohli hlasovat v Chebu nebo v Kroměříži.
Korespondenční volba bude letos využita poprvé. Je podle vlády postavena na ověřeném principu dvou obálek pro zachování zásady tajnosti volby a identifikačního lísku pro zachování osobní volby. O písemnosti mohou Češi písemně požádat klasickou poštou, nebo přes datovou schránku, on-line přes Portál občana nebo prostřednictvím zmocněnce. Mohou si také o dokumenty požádat osobně či prostřednictvím zmocněnce, a to nejpozději dva dny před volbami, tedy do středy 1. října před 16:00 místního času. Podrobnosti jsou na webu ministerstva.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti
Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech, nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.
Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 000 až 600 000 českých občanů.
Podle politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 000.