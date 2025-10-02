Korespondenční hlasování možná pozdrží zveřejnění konečných výsledků voleb

Autor:
  15:16
Zveřejnění konečných výsledků sněmovních voleb by letos mohla podle ministerstva vnitra i Českého statistického úřadu (ČSÚ) pozdržet korespondenční forma hlasování, kterou mohli využít Češi pobývající v cizině.
volby, ilustrační snímek

volby, ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Okrskové volební komise na ambasádách budou podle zákona muset hlasovací lístky zaslané poštou započítat až po ukončení hlasování kvůli kontrole, že se žádný z voličů hlasujících na dálku nepokusil hlasovat ještě osobně, tedy dvakrát.

Podle mluvčího ČSÚ Jana Cieslara je možné, že to sčítání hlasů může trochu pozdržet, potvrdil také mluvčí vnitra Ondřej Krátoška. Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety byly konečné výsledky známy v sobotu 9. října ve 22:24.

Volební komisaři budou muset podle zákona nejprve zkontrolovat, zda v doručovacích obálkách je kromě obálky s hlasovacím lístkem také identifikační lístek stvrzující mimo jiné, že volič hlasoval osobně, případně voličský průkaz, pokud si ho vyžádal.

Předvolební duel Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) na CNN Prima News (1. října 2025)
Petr Fiala s kolegy z koalice Spolu úspěšně zakončili volební kampaň. Na Tylově náměstí a Budějovické proběhly krátké projevy, po nichž se Fiala věnoval podpisům a diskuzím s voliči. Celý program vyvrcholil debatou v Branickém divadle.
Hnutí ANO na předvolební kampani v Praze. Na snímku Andrej Babiš. (30. září 2025)
Večerní debatě Turka s Macinkou přihlížel plný sál Terazza baru v Brně. (27. září 2025)
84 fotografií

Pokud jedna doručovací obálka obsahuje více identifikačních lístků nebo hlasovacích obálek, případně identifikační lístek chybí nebo je nepodepsaný, volební komisaři ji z hlasování vyřadí. Stejně budou postupovat v případě, pokud by volič hlasoval navíc osobně na ambasádě.

Vyřazené doručovací obálky komise připojí k volební dokumentaci s vyznačením důvodu, proč tak učinila, a obálky z hlasovacími lístky přelepí tak, aby byla dodržena tajnost hlasování. U ostatních voličů hlasujících korespondenčně zaznamená tuto okolnost ve výpisu ze seznamu voličů a teprve poté vloží obálku s jejich hlasovacím lístkem do volební schránky. Teprve po dokončení tohoto procesu budou moci volební komisaři volební urny otevřít a začít se sčítáním hlasů.

Korespondenční volba je letos využita poprvé. Je postavena na principu dvou obálek pro zachování zásady tajnosti volby a identifikačního lísku pro zachování osobní volby. O písemnosti mohli Češi písemně požádat klasickou poštou, nebo přes datovou schránku, on-line přes Portál občana nebo prostřednictvím zmocněnce před koncem srpna.

Prezident apeloval na voliče. Potřebujeme vládu, která zajistí bezpečnost, řekl

Mohli si také o dokumenty požádat osobně či prostřednictvím zmocněnce, a to nejpozději tuto středu. Písemně si dokumenty vyžádalo na 11 000 ze zhruba 27 500 českých občanů, kteří se k volbám zaregistrovali.

Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech, nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 000 až 600 000 českých občanů.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

2. října 2025  15:29

2. října 2025  15:25

2. října 2025  15:16

