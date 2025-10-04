Konečná s Turkem při úspěchu ve volbách a konci v europarlamentu přijdou o stovky tisíc měsíčně

Matouš Waller
  11:00
Souběh funkcí europoslance a českého poslance zákon neumožňuje. Šéfka komunistů i hlavní tvář Motoristů by po zvolení v nadcházejících sněmovních volbách museli vybírat, ve které z funkcí chtějí pokračovat. A jak je u výběru nového zaměstnání zvykem, platové podmínky jsou jedním z nejdůležitějších faktorů.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přednesla ve Štrasburku před europoslanci pravidelnou zprávu o stavu unie, 10. září 2025. | foto: Reuters

Z loňských červnových voleb do Evropského parlamentu vzešlo 21 nových jmen na další pětileté období. Část z nich (kolik) však už letos uvažuje o změně kariéry a kandiduje do Poslanecké sněmovny ČR.

Volby ONLINE: Hlasovat přišli Vondráček nebo Jurečka. Klaus doufá ve změnu

Kterých europoslanců se může volba týkat

Ponechat si oba mandáty a funkce vykonávat najednou není možné. Slučitelnost upravuje přímo Ústava České republiky – ve snaze předcházet střetu zájmů při výkonu státní správy nikdo nemůže vykonávat dvě jasně definované funkce najednou.

U poslance Poslanecké sněmovny jde právě o funkci europoslance a také mandát senátora. Rozhodování o přesunu se může týkat trojice aktuálních zástupců ČR v Evropském parlamentu:

  • Kateřina Konečná (KSČM) – vede kandidátku Stačilo! v Moravskoslezském kraji
  • Filip Turek (Motoristé) – stojí v čele listiny ve Středočeském kraji
  • Nikola Bartůšek (Přísaha) – na posledním 22. místě v Jihočeském kraji

Volby do Sněmovny obrazem

Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025)
Kolik berou europoslanci

Angažmá v Evropském parlamentu je jednou z nejvýnosnějších možností, kterou může politik v českém politickém rybníčku zvolit. Základní hrubý plat europoslance aktuálně činí 10 927 eur, tedy podle aktuálního kurzu ČNB 24,24 korun za euro zhruba 264 870 korun za měsíc. Po zdanění a odvodech jim zůstane o necelých šedesát tisíc méně.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

K tomu je však potřeba přičíst také příspěvky a náhrady. Poslanec Evropského parlamentu automaticky každý měsíc dostává příspěvek na všeobecné výdaje. Ten v roce 2025 činí 4 950 eur, tedy bez pár drobných sto dvacet tisíc korun měsíčně.

A k tomu ještě musíme přičíst paušální příspěvek 350 eur za každý den, který europoslanec tráví v Bruselu nebo Štrasburku. Jelikož se Evropský parlament schází alespoň dvanáctkrát ročně na čtyřdenním plenárním zasedání ve Štrasburku, činí výše tohoto příspěvku nejméně 1400 eur měsíčně, tedy skoro 34 tisíc korun. Europoslanec tedy může každý měsíc počítat s částkou přes čtyři sta tisíc korun.

Navíc po skončení funkčního období náleží každému europoslanci takzvaný příspěvěk na přechodné období. Je to měsíční plat za každý rok ve výkonu funkce, ale maximálně za dva roky. Pokud by se čeští eurospolanci rozhodli přestoupit do českého parlamentu, nedostanou nic, protože jejich fuknčí období neskončilo.

Platy českých poslanců

Oproti tomu jsou platy českých poslanců doslova almužnou. Odvozené jsou od platové základny stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Od letošního ledna činí 101 364 korun a výsledná výše platu řadových poslanců se přepočítává koeficientem 1,08 – letos tedy činí 109 473 korun.

Pokud v Poslanecké sněmovně zastávají některou z vyšších funkcí, uplatňuje se pro výpočet rovněž vyšší koeficient. Například plat předsedy výboru se vypočítává podle koeficientu 1,52, tedy 154 073 korun. Nejvíce samozřejmě připadá na funkci předsedy Sněmovny. Stanovená základna se v tomto případě přepočítává koeficientem 2,90. Plat tedy činí téměř 294 tisíc korun měsíčně.

Zákon krátí odměny při souběhu funkcí, dva poslanci ANO však našli kličku

Stejně jako jejich evropští kolegové mají také nárok na náhrady a příspěvky. Všichni poslanci paušálně dostávají víceúčelovou náhradu ve výši 16 procent platové základny. V roce 2025 tedy 16 218 korun.

Každý z nich má také nárok na příspěvek na dopravu, jehož výše se odvíjí od vzdálenosti místa bydliště. Částka je rovněž založena na platové základně a přepočítává se předem daným koeficientem. V závislosti na vzdálenosti se pohybuje od 40 600 korun (do 50 kilometrů) až do 60 900 (více než 250 kilometrů) měsíčně. Čeští řadoví poslanci tedy každý měsíc dostávají nejméně téměř 167 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Konečná s Turkem při úspěchu ve volbách a konci v europarlamentu přijdou o stovky tisíc měsíčně

