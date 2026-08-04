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Končí lhůta pro podání kandidátek pro podzimní volby. O co kdo bojuje?

Josef Kopecký
  8:59aktualizováno  9:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Politici mají poslední den pro podání kandidátních listin do říjnových senátních a komunálních voleb. Strany, hnutí či nezávislí kandidáti do horní komory parlamentu musejí přihlášku do voleb podat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin.

Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty se budou konat ve 27 obvodech, kde si lidé své zastoupení v horní komoře vybírali před šesti lety.

ANO může ovládnout i horní komoru parlamentu, když drtivě uspěje v senátních volbách

Horní komoru parlamentu nyní ovládá opozice, zatímco senátní klub vládního hnutí ANO v ní má jen patnáct členů, ale obhajuje jediný mandát. SPD a Motoristé zastoupení v Senátu nemají.

Kdyby na podzim ANO v senátních volbách drtivě uspělo, může získat i většinu v horní komoře parlamentu, což by vládě Andreje Babiše výrazně usnadnilo situaci.

V současné situaci totiž Senát může brzdit prosazování záměrů koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vracet návrh do Sněmovny.

V senátních volbách o udržení 11 křesel usilují Starostové a nezávislí, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty.

Termíny voleb

První kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října.

Volby se od roku 1996 konají pravidelně každé dva roky, mění se vždy třetina senátorů, kterých je celkem 81.

Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti, a případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad.

O registraci v případě adeptů na senátory rozhodnou nejpozději 21. srpna, u kandidátů na místní zastupitele o den později.

V komunálních volbách před čtyřmi lety byla vybrána zastupitelstva 6243 obcí a měst, přičemž z více než 178 tisíc kandidátů jich uspělo 59 228, tedy přibližně každý třetí. Nejvíce křesel v komunálních volbách bude z politických stran obhajovat KDU-ČSL před ODS, Starosty a ANO.

ANO vysílá do boje o Senát onkologa Štěrbu či ústavního právníka Gerlocha

Ústavní právník, bývalý náčelník generálního štábu armády i známá operní pěvkyně

ANO schválilo a zveřejnilo většinu svých kandidátů do Senátu na konci června. Jsou mezi nimi třeba dětský onkolog a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba, ústavní právník Aleš Gerloch, bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík či Sandra Tsoukernik, manželka miliardáře Leona Tsoukernika, který vybudoval síť kasin.

Potvrzeno. Řehka bude kandidovat do Senátu za STAN. S kým se utká?

STAN nasazuje do senátních voleb i bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku, který zabojuje o křeslo v Plzni.

Jeho soupeři ve volbách by měli být současný senátor za ODS Lumír Aschenbrenner či náměstkyně primátora za ANO Lucie Kantorová. Kandidovat v tomto volebním obvodu budou i komunista Jiří Valenta a primářka pediatrického oddělení Daniela Pousková za hnutí Pro Plzeň.

Známá operní pěvkyně Dagmar Pecková bude volebním trumfem opoziční ODS. Bude za ni kandidovat do Senátu v Praze 9.

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Mezinárodně uznávaná mezzosopranistka Pecková, držitelka ceny Thálie za titulní roli v Bizetově opeře Carmen na scéně Národního divadla v Praze, která je volebním esem ODS, se utká o hlasy se senátorem za STAN Davidem Smoljakem, jenž v Praze 9 obhajuje.

Za ANO bude v tomto volebním obvodu kandidovat nevidomý zpěvák a podnikatel Roman Žalud.

Půta versus starostka a jeho bývalá náměstkyně

Atraktivní souboj o křesla v Senátu se odehraje na Českolipsku. Za STAN tu bude kandidovat liberecký hejtman Martin Půta, který je zatím nepravomocně odsouzený. V případě zvolení získá senátorskou imunitu.

Proti němu se postaví stávající senátor Starostů Jiří Vosecký. Ten prohrál v listopadu 2025 ve hnutí primárky, následně z něj vystoupil a bude proti Půtovi kandidovat jako nezávislý.

A ANO posílá proti Půtovi do souboje starostku České Lípy, poslankyni Jitku Volfovou, která také dříve byla Půtovou náměstkyní.

O křeslo v Senátu usiluje i nový šéf lidovců Grolich, který vyhlásil ambici řídit stát

Pro lidovce budou klíčové volby na Vyškovsku, kde kandiduje do Senátu jejich nový předseda Jan Grolich. Vedení lidovců převzal v dubnu a vyhlásil ambici řídit stát. Volební model Median za červen přitom lidovcům přisuzuje podporu 3,5 procenta voličů.

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Jeho hlavní soupeřkou bude kandidátka ANO, vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně Petra Absolonová.

Na poslední chvíli jako kandidátka nejsilnějšího vládního hnutí nahradila farmaceuta Petra Babulu, kterého už ANO schválilo, ale kandidaturu si rozmyslel.

SPD posílá do boje o Senát i poslance

Zatímco většina stran už své kandidáty do Senátu zveřejnila, vládní hnutí SPD to avizovalo až na úterní poledne.

Někteří jeho kandidáti jsou i tak známi. Třeba v Olomouci bude za SPD kandidovat náměstek hejtmana a bývalý poslanec Okamurova hnutí Pavel Jelínek. Jeho soupeři budou náměstek hejtmana za ANO Martin Škurek a za lidovce rektor Univerzity Palackého v Olomouci, exposlanec Michal Kohajda.

Poslanec za SPD, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou. Jeho soupeři budou současný lidovecký senátor Josef Klement či bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda, který se tak snaží o návrat do nejvyšší politiky.

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ANO v tomto volebním obvodu svého kandidáta zatím nepředstavilo. „Bude o tom ještě diskuse,“ sdělil iDNES.cz v pondělí odpoledne vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Motoristé se soustředí na komunální volby

Nejmenší vládní strana Motoristé sobě se soustředí na komunální volby. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude lídrem Motoristů sobě poslanec Matěj Gregor, v Brně starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl.

Loni se média o Sovovou zajímala v souvislosti se sporem o přístupovou cestu k Luční boudě.

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Jejími soupeři v hlavní městě budou první místopředseda ODS Tomáš Portlík, lídr pražského ANO Ondřej Prokop, Piráti si do čela kandidátky vybrali ekonomku Terezu Nislerovou.

Stejného lídra jako před čtyřmi lety představili také Starostové a nezávislí. Kandidátku povede architekt Petr Hlaváček, který má v podzimních volbách ambici pokračovat v práci v pražské radě. Adam Scheinherr bude lídrem na primátora hnutí Praha sobě, Zelených a lidovců.

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