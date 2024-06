Komunisté v čele koalice Stačilo! vyhlížejí obhajobu mandátu pro Konečnou

Koalice Stačilo!, kterou tvoří vedle KSČM ještě Spojení demokraté (SD-SN) a Česká strana národně sociální (ČSNS), vyhlíží výsledky voleb od deváté hodiny večer ve svém štábu v ulici Politických vězňů.

Cíl je jasný: dosáhnout alespoň na jeden mandát, který získali komunisté před pěti lety. Některé předvolební průzkumy však koalici, vedené komunistickou předsedkyní a dlouholetou europoslankyní Kateřinou Konečnou, dávaly naději i na dva mandáty. Dvojkou na kandidátce Spolu! byl právník Ondřej Dostál, někdejší odborník na oblast zdravotnictví u Pirátů.

Případný úspěch levicové koalice v evropských volbách by podle Konečné mohl znamenat, že komunisté, kteří jsou v průzkumech dlouhodobě hluboko pod pětiprocentní hranicí, zkusí využít značku Stačilo! i pro volby do parlamentu.

„Buď dají lidé Stačilo! šanci a ukáže se to jako životaschopný projekt, pak by mělo smysl mluvit o tom, jak nastavit volby parlamentní, anebo to životaschopný projekt nebude,“ řekla Konečná v předvolebním rozhovoru pro MF DNES. V případě neúspěchu pak nevyloučila svůj konec v politice.