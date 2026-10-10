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Druhý den komunálních voleb. Češi rozhodnou, kdo bude vládnout jejich obci

Josef Dyntr
Adéla Očenášková
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  8:00

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Už jen do sobotních 14 hodin mají voliči čas vhodit svůj hlas do volební urny a rozhodnout, kdo bude na další čtyři roky vládnout jejich obci. Klíčové souboje se vedou o velká města jako Praha či Brno.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Ve třetinách obcí je o výsledku rozhodnuto už dávno, občané tam mají na výběr pouze z jediného uskupení. Povolební složení je navíc jasné už na tisícovce míst. Počet kandidátů tam totiž přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu.

Zajímavé tak budou především volby ve větších, případně statutárních městech, kde budou po volbách jednání o složení magistrátů a volbě primátora.

Odvoleno má většina politiků, vrátil se i Pavel

Už v pátek odvolili například předsedové parlamentních stran, většina z nich stála u volebních místností mezi prvními. Mezi nimi například Jan Grolich (KDU-ČSL), který letos také kandiduje do Senátu na Vyškově. Svůj hlas odevzdali také kandidáti na primátora Prahy a dalších měst.

Volby 2026 OBRAZEM

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory. Tomáš Portlík odevzdal hlas v pátek 9. října 2026 ve 14:00 v SPŠ Novoborská (Novoborská 610/2, Praha 9). (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Martin Kupka s rodinou odvolil v Líbeznicích. (9. září 2026)
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Jako povinnost označovali volby bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří svůj hlas také v pátek odevzdali. Nakonec ji splnila také současná hlava státu Petr Pavel, který se do Černoučku vrátil na otočku ze své dovolené v Maroku. Během pár hodin opět odletěl.

V týdnu ostrou odezvu vyvolala také slova první dámy Evy Pavlové, která se k termínu voleb vyjádřila v úterý. V příspěvku zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji.

Piráti by měli zmizet z povrchu zemského, prohlásil Klaus. U volební urny žertoval

V komunálních volbách mají letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chce být 189 896 kandidátů, zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.

Volební místnosti se zavřou ve 14 hodin, v senátních volbách by měly být výsledky během soboty, u komunálních volbách, zvláště ve větších městech sčítání zřejmě potrvá déle.

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