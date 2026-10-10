Ve třetinách obcí je o výsledku rozhodnuto už dávno, občané tam mají na výběr pouze z jediného uskupení. Povolební složení je navíc jasné už na tisícovce míst. Počet kandidátů tam totiž přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu.
Zajímavé tak budou především volby ve větších, případně statutárních městech, kde budou po volbách jednání o složení magistrátů a volbě primátora.
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Už v pátek odvolili například předsedové parlamentních stran, většina z nich stála u volebních místností mezi prvními. Mezi nimi například Jan Grolich (KDU-ČSL), který letos také kandiduje do Senátu na Vyškově. Svůj hlas odevzdali také kandidáti na primátora Prahy a dalších měst.
Volby 2026 OBRAZEM
Jako povinnost označovali volby bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří svůj hlas také v pátek odevzdali. Nakonec ji splnila také současná hlava státu Petr Pavel, který se do Černoučku vrátil na otočku ze své dovolené v Maroku. Během pár hodin opět odletěl.
V týdnu ostrou odezvu vyvolala také slova první dámy Evy Pavlové, která se k termínu voleb vyjádřila v úterý. V příspěvku zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji.
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V komunálních volbách mají letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chce být 189 896 kandidátů, zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.
Volební místnosti se zavřou ve 14 hodin, v senátních volbách by měly být výsledky během soboty, u komunálních volbách, zvláště ve větších městech sčítání zřejmě potrvá déle.