Vládní hnutí ANO zvítězilo v letošních obecních volbách v šesti krajských městech ze 13. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. Hnutí zvítězilo například v Ostravě či Olomouci. Naopak propadlo ve své dřívější baště Ústí nad Labem.
Úspěch ve velkých městech naopak zaznamenalo hnutí STAN či lidovci. Odborníci však poukazují na propad ODS, Pirátů, Motoristů sobě či SPD.
Za posledních dvacet třicet let dochází k čím dál tím větší polarizaci mezi venkovem a městem. Rozdíly jsou čím dál tím větší a dokládají to i volební výsledky.