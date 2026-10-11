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Vítězem voleb je STAN. Politologové řekli, co výsledky znamenají pro ANO

Kateřina Vaníčková
  12:34

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Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Voliči rozhodli. Prahu v komunálních volbách ovládlo těsně hnutí STAN, následované SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali i Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše ovládlo pak několik krajských měst. V Brně však s výrazným náskokem vyhrála koalice lidovců a STAN. Právě hnutí vedené Vítem Rakušanem je podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity v Brně pomyslným vítězem voleb.

Výsledky voleb 2026

Vládní hnutí ANO zvítězilo v letošních obecních volbách v šesti krajských městech ze 13. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. Hnutí zvítězilo například v Ostravě či Olomouci. Naopak propadlo ve své dřívější baště Ústí nad Labem.

Úspěch ve velkých městech naopak zaznamenalo hnutí STAN či lidovci. Odborníci však poukazují na propad ODS, Pirátů, Motoristů sobě či SPD.

Za posledních dvacet třicet let dochází k čím dál tím větší polarizaci mezi venkovem a městem. Rozdíly jsou čím dál tím větší a dokládají to i volební výsledky.

Michal Pinkpolitolog

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