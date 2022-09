Rakušan hodil přes palubu tisíce voličů kvůli covidu, kritizuje Vondráček

Připomněl, že za minulé vlády byly umožněny speciální volební komise, drive-in centra, ale současná vláda v tomto směru neudělala podle Vondráčka vůbec nic, aby umožnila lidem s covidem nebo v karanténě volit.

„Když si představíte, že máte nějakou obec, která má 200 obyvatel a je tam širší rodina, která je v karanténě a nemůže jít k volbám, to je pět procent obyvatel té obce,“ upozornil Vondráček.

Upozornil na možnost zpochybnění výsledku voleb v některých obcích.

„Je to černá kaňka na těchto volbách,“ zdůraznil bývalý předseda Sněmovny, který vystoupil společně s šéfkou poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou a místopředsedou Sněmovny Karlem Havlíčkem. Vedle sebe tak stáli tři možní kandidáti ANO na Hrad, pokud by se šéf hnutí Andrej Babiš rozhodl, že on sám kandidovat nebude. Své rozhodnutí chce oznámit 28. října.