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Výsledky voleb 2026: V Praze vedou Starostové, ANO až čtvrté. Ostravu ovládlo

Josef Dyntr
Adéla Očenášková
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  19:33aktualizováno  20:45
V komunálních volbách je sečteno 85 procent hlasů, chybí spočítat především ty z největších měst. V Praze je na prvním místě po sečtení třetiny procent okrsků hnutí STAN před SPOLU a Prahou SOBĚ, ANO je až čtvrté. Hnutí premiéra Andreje Babiše naopak ovládlo volby v Ostravě, uspělo také v Přerově, Pardubicích či Plzni.

Výsledky voleb 2026

V půl deváté večer bylo sečteno zhruba 86 procent okrsků. Volební účast se pohybuje kolem 48 procent. V roce 2022 k urnám přišlo 45,3 procenta oprávněných voličů.

Kompletní sčítání hlasů i s interaktivní mapou můžete sledovat na tomto odkazu: Sčítání.

Nejvíce mandátů, stejně jako v předchozích komunálních volbách, získají sdružení nezávislých kandidátů a místní sdružení. Z parlamentních stran obhajuje nejvíce mandátů KDU-ČSL: 2 716. Podobně dobře si vedla strana i v letech 2018 a 2014 a také letos to vypadá na úspěch, zatím je první, získala již přes 1 500 mandátů. Přes 1 000 křesel má také STAN, o třetí a čtvrté místo se přetahují ODS s ANO.

Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz

Na Brno a Prahu se bude čekat do noci

Velká bitva se očekávala v Praze, kde po sečtení 21 procent hlasů vedou Starostové těsně před SPOLU pro Prahu a hnutím Praha sobě. ANO je až na čtvrtém místě, do zastupitelstva by se dostali také pátí Piráti. Naopak by vypadlo SPD.

Přes 35 procent hlasů je sečteno v Brně, kde vede koalice lidovců a STAN s více než 25 procenty hlasů před hnutím ANO a ODS s TOP 09.

V Ostravě po sečtení 65 procent vede hnutí ANO s téměř třiceti procenty před koalicí srdcOVA (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

V Ústí nad Labem dostalo ANO výprask

Právě ANO má od voleb ve velkých městech vysoké očekávání, po minulých volbách byo totiž ve vedení většiny z 30 největších měst, ve 14 z nich také zastával post primátora či starosty jejich zástupce.

Například v Ústí nad Labem však výhru z roku 2022 nezopakuje, podle propočtů zde suverénně zvítězí koalice Jedno Ústí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko), která by měla získat přes 50 procent. Druhé ANO získá pouze kolem 16 procent hlasů a s velkou pravděpodobností půjde do opozice. V minulém období vládlo společně s koalicí SPD a Trikolory.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
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Naopak s velkým náskokem zvítězí ANO v Plzni, kde získá téměř 33 procent hlasů před druhým hnutím STAN, a třetí ODS.

V Pardubicích vyhraje také hnutí ANO, po sečtení třech čtvrtin hlasů tu měla strana Andreje Babiše 24,5 procent, k vítězství míří počtvrté za sebou. Druhá ODS získá pouze něco málo přes 17 procent.

V Českých Budějovicích uspělo hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, v průběžných výsledcích má téměř 30 procent. Druzí Občané pro Budějovice mají 17, třetí ANO 16,6 pct. V Olomouci podle propočtů vyhraje ANO před druhým hnutím STAN a třetím ProOlomouc.

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V Mladé Boleslavi vyhrála koalice Volba pro Olomouc a ANO, která si zopakovala výhru z roku 2022.

V Liberci vedli po sečtení téměř devadesáti procent okrsků Starostové pro Liberecký kraj, kteří mají přes 28 procent hlasů. Za nimi je kandidátka Lepší Liberec, na pomyslný bronz by dosáhlo hnutí ANO.

Volby v Olomouci vyhrálo ANO s více než 26 procenty, na druhém místě je STAN s téměř 20 procenty. Třetí je proOlomouc, čtvrtí jsou lidovci a pátá zatím ODS.

V Jihlavě zvítězila suverénně koalice Tým pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s téměř 37 procenta hlasů. Druhému hnutí ANO tak hrozí, že skončí v opozici.

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V Hradci Králové v komunálních volbách po sečtení více než 85 procent hlasů vede koalice HDK, TOP 09 a Hradeckých kantorů současné primátorky Pavlíny Springerové. Hnutí ANO s lídrem Lukášem Fiedlerem je na druhém místě. Třetí je zatím koalice Pirátů a Starostů.

V Karlových varech vyhrálo hnutí ANO, ale oslabilo, opoziční hnutí VARY+ je druhé. Dosavadní koalice ANO s Karlovaráky a ODS má však nadpoloviční většinu.

Zlín opanuje hnutí ANO s 25 procenty hlasů před Starosty a nezávislými, kteří mají okolo 20 procent hlasů. Třetí je hnutí Zlín 21 s 16 procenty.

Ve třetině obcí se rozhodlo již před volbami

První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny ve 14:30 ze tří obcí, o minutu dříve než v minulých obecních volbách před čtyřmi lety. Podle Českého statistického úřadu dodala nejrychleji výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, a to ve 14:28. Následovali je volební komisaři z Lovčovic na Třebíčsku a Hvožďan na Domažlicku.

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Ve třetině obcí bylo o výsledku rozhodnuto už dávno, občané tam totiž měli na výběr pouze z jediného uskupení. Povolební složení bylo navíc jasné už na tisícovce míst. Počet kandidátů tam přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu.

V komunálních volbách měli letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chtělo být 189 896 kandidátů, zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.

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